Un pasajero ahorcó a un remisero por diez cuadras para robarle en Santa Fe

En la esquina de Córdoba y Necochea, en Santo Tomé, el pasajero volvió a subir al remís y amenazó al conductor desde el asiento trasero (Google Maps)

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Un remisero fue víctima de un violento asalto durante la madrugada en Santo Tomé, provincia de Santa Fe, cuando un pasajero lo sujetó del cuello desde el asiento trasero y le robó la billetera mientras el automóvil avanzaba por varias cuadras. El conductor logró escapar luego de que el agresor cayera del vehículo.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, luego de que el chofer levantara a un hombre y a una mujer en la zona de Centenario y Avellaneda, frente a la plaza Libertad de Santo Tomé. La pareja pidió ser trasladada hasta el dispensario ubicado en Córdoba y Necochea.

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Según informó Aire de Santa Fe, al llegar al destino ambos pasajeros bajaron del remís. Sin embargo, el hombre volvió a ingresar al vehículo con el argumento de que había olvidado una pertenencia en el asiento trasero. En ese instante, atacó al conductor por detrás.

El agresor tomó al remisero del cuello y lo amenazó con dispararle si intentaba moverse. Ante esa situación, el trabajador puso en marcha el auto para escapar, mientras el asaltante continuaba sujetándolo y una de las puertas traseras permanecía abierta.

Durante el trayecto, el conductor circuló por calle Buenos Aires en contramano hasta Sarmiento y luego continuó hacia Castelli. El atacante le exigía que detuviera la marcha y reiteraba las amenazas, mientras intentaba apoderarse de sus pertenencias.

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El remisero circuló por calle Buenos Aires en contramano hasta Sarmiento y continuó hacia Castelli, donde el agresor cayó del vehículo (Google Maps)

En medio de la secuencia, el delincuente consiguió llevarse la billetera del remisero, que contenía documentación, tarjetas y una suma de dinero. La víctima mantuvo la marcha pese a la violencia del ataque y a la dificultad para controlar el vehículo.

La huida terminó en cercanías de Sarmiento y Castelli. Allí, el automóvil rozó el cordón y el agresor cayó del remís. Esa situación permitió que el chofer se alejara del lugar y quedara fuera del alcance del atacante.

El remisero sufrió molestias en el cuello y en uno de sus brazos, aunque esas dolencias no hicieron necesaria una atención médica inmediata. Tras el episodio, realizó la denuncia ante la Policía.

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Hasta el momento, no se reportó ninguna persona detenida. El caso volvió a poner el foco en los riesgos que enfrentan los trabajadores del transporte de pasajeros, especialmente durante la madrugada y ante viajes tomados en la vía pública.

En un hecho similar ocurrido el último domingo en La Plata, un conductor de aplicación denunció que dos hombres le robaron su Volkswagen Vento gris y lo arrastraron unos 20 metros durante la fuga. El episodio se registró cerca de las 6, en la zona de calles 119 y 52.

El trabajador había estacionado el vehículo unos 15 minutos cuando un Renault Sandero gris, ocupado por tres personas, se detuvo a pocos metros. Dos hombres descendieron y se acercaron con la aparente intención de pedir indicaciones, pero luego le exigieron que entregara el auto.

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Según publicó 0221, los sospechosos sacaron por la fuerza al chofer del Vento y uno de ellos intentó ponerse al volante. El conductor trató de impedir el robo al intentar abrir la puerta de su automóvil y luego se subió al capó del Sandero, donde permanecía otro de los acusados.

El Sandero avanzó con el trabajador encima y, tras recorrer cerca de 20 metros, el hombre cayó al asfalto y sufrió un golpe en la cabeza. La Justicia investiga el caso y busca identificar a los responsables. Hasta el momento, no se informaron detenciones ni la recuperación del vehículo.

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