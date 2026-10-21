Impacto en el fútbol: un candidato a ganar el Balón de Oro sufrió una dura lesión en el duelo entre PSG y Barcelona

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*La lesión de Kvaratskhelia

El Paris Saint Germain confirmó este miércoles que Khvicha Kvaratskhelia, uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido contra el FC Barcelona por la Champions League y será operado en los próximos días. El delantero georgiano se perderá el resto de la temporada, según informó el club.

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Kvaratskhelia se lesionó en la segunda mitad, tras un mal gesto durante una disputa con Xavi Espart. La acción no fue sancionada como falta y el jugador tuvo que dejar el campo sin poder caminar por sus propios medios. “Tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de ayer contra el FC Barcelona, ​​Khvicha Kvaratskhelia será operado en los próximos días”, indicó el reporte médico que publicó el PSG a través de su sitio oficial. A la espera de la intervención, el georgiano se podría perder lo que resta de la temporada.

La lesión podría llevar al PSG a buscar un reemplazo, aunque la Ligue 1 no permite incorporar jugadores fuera del plazo de mercado por este motivo, salvo en el caso de los porteros. El club puede recurrir al denominado “Joker”, que permite fichar entre el 2 de septiembre y el 31 de diciembre a un jugador con ficha en la Federación Francesa de Fútbol, procedente de la Ligue 1 o la Ligue 2. También puede contratar a un futbolista libre que cumpla los requisitos de inscripción.

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La baja del nacido en Georgia se sumó a las lesiones musculares de Ousmane Dembélé y Marquinhos, quienes también abandonaron el encuentro ante el equipo español. El atacante de la selección de Francia tiene una lesión muscular en el muslo izquierdo y permanecerá bajo tratamiento durante las próximas semanas, mientras que el marcador central brasileño presentó molestias en el muslo derecho y tuvo que ser reemplazado en el complemento.

Kvaratskhelia sufrió una dura lesión (REUTERS/Stephane Mahe)

Kvaratskhelia completó en la temporada 2025-2026 su primer ciclo completo con el París Saint Germain, período en el que obtuvo el bicampeonato de la Champions League y fue elegido mejor futbolista del torneo continental. La campaña consolidó al atacante en la estructura ofensiva del conjunto de París, luego de su incorporación procedente del Napoli en enero de 2025 mediante un traspaso tasado en 80 millones de euros.

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A lo largo de los 48 compromisos disputados la pasada temporada, el extremo sumó 19 goles en todas las competencias. Su rendimiento registró el impacto más visible en el certamen organizado por la UEFA, torneo en el cual aportó 10 tantos y seis asistencias en 16 presentaciones. En el torneo doméstico de la Ligue 1, aportó ocho tantos en 28 cotejos y colaboró en la conquista del certamen local bajo la dirección técnica del club.

La final disputada el 30 de mayo de 2026 frente a Arsenal definió el segundo título de la Champions para los galos tras ganar 4 a 3 en los penales, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular. En dicho encuentro, Kvaratskhelia forzó el penal que permitió la igualdad parisina, acción determinante para extender el partido a la prórroga y asegurar posteriormente el trofeo europeo.

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La progresión del atacante de Georgia en la capital de Francia respaldó la inversión ejecutada en el mercado invernal de 2025, cuando el club francés acordó un vínculo contractual hasta junio de 2029. Tras conquistar la triple corona en sus primeros seis meses con el conjunto galo, el extremo de 25 años asumió mayores responsabilidades en el frente de ataque junto a figuras del plantel como Ousmane Dembélé y Bradley Barcola.

En el transcurso de la temporada 2026-2027, el delantero registró siete partidos y una anotación en la Ligue 1, mientras la cúpula directiva del París Saint-Germain gestiona una extensión contractual a largo plazo para asegurar la continuidad del futbolista en el Parque de los Príncipes. Ahora, Kvaratskhelia deberá afrontar una larga recuperación tras una campaña que lo puso entre los mejores futbolistas del mundo.

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El PSG venció 4-2 al Barcelona por la tercera fecha de la fase liga de la Champions League. Désiré Doué, Lucas Hernández, Vitinha y Fabián Ruiz marcaron para el conjunto francés, mientras que Xavi Espart y Lamine Yamal anotaron para el equipo catalán. El partido se definió en un tramo de máxima intensidad.

El equipo francés había avisado desde el inicio con un remate de Kvaratskhelia en el palo y una cuádruple ocasión que incluyó intervenciones de Ferrán Torres, Fabián Ruiz y Achraf Hakimi. A los 38 minutos, un error de Yamal en la salida dejó la pelota en poder de Doué, quien abrió el marcador con un disparo preciso.

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Barcelona reaccionó en el comienzo del segundo tiempo y Xavi Espart igualó tras recibir un pase de Fermín López. Lucas Hernández volvió a adelantar al PSG con un cabezazo. Después del empate de Yamal, que marcó el 2-2, Vitinha puso nuevamente en ventaja al local dos minutos más tarde y Ruiz sentenció el encuentro tras una rápida ofensiva, con Barcelona volcado al ataque.