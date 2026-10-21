Retiran del mercado un queso cheddar en varios estados por posible contaminación con E. coli

Un trozo de queso cheddar reposa sobre una tabla de madera junto a gráficos de bacterias y una señal de advertencia que ilustran una alerta alimentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) difundió una alerta por el retiro de un lote de queso cheddar elaborado con leche cruda de Family Farmstead Dairy, ante la detección de bacterias Escherichia coli productoras de toxina Shiga. La medida busca evitar que los consumidores ingieran un alimento potencialmente contaminado.

El producto fue distribuido a comercios minoristas de Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Connecticut, Maryland, Virginia y Massachusetts. La compañía advirtió que el queso pudo haber llegado a otros territorios a través de distribuidores posteriores, aunque la agencia federal no identificó destinos adicionales.

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El retiro se originó después de que los análisis de muestras identificaran dos cepas de la bacteria. Aunque no se habían recibido informes de enfermedades relacionadas con el producto al momento de publicarse el aviso, la alerta establece medidas preventivas para quienes tengan envases que coincidan con el lote señalado.

Un lote específico de queso cheddar elaborado con leche cruda

La medida afecta al producto Family Farmstead Dairy Raw Mild Cheddar Cheese, un queso cheddar suave elaborado con leche sin pasteurizar. La empresa, con sede en Worcester, Nueva York, identificó los envases afectados mediante el código de lote 7/22/27 y la fecha de consumo preferente 7/22/27.

Los consumidores deben comprobar ambas referencias impresas en el empaque para determinar si el queso que compraron está incluido en el retiro. La coincidencia del nombre del producto, el código y la fecha permite distinguir los envases afectados de otros alimentos comercializados por la compañía.

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La FDA aclaró que la medida no comprende otros productos de Family Farmstead Dairy. Por tanto, el aviso no implica el retiro de todos los quesos de la empresa ni de todos los productos cheddar elaborados con leche cruda que se venden en Estados Unidos.

El comunicado tampoco especifica cuántas unidades fueron distribuidas ni el peso de todos los paquetes incluidos en la medida. Las muestras que dieron positivo correspondían a dos paquetes de Family Farmstead A2 Raw Cheddar de ocho onzas (227 gramos).

Aunque ambos productos aparecen identificados con nombres comerciales similares, la referencia que debe utilizarse para reconocer el alimento retirado es la descripción del producto incluida en el aviso oficial, junto con el código y la fecha indicados.

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Varios modelos tridimensionales de bacterias Escherichia coli con flagelos flotan en un medio microscópico de tonalidades azules. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los análisis detectaron dos cepas de E. coli productoras de toxina Shiga

El retiro se produjo después de que una muestra examinada en Maryland permitiera identificar bacterias Escherichia coli productoras de toxina Shiga, conocidas por la sigla STEC, derivada de su denominación en inglés.

Las cepas identificadas fueron E. coli O26:H11 y O45:H2, según la versión actualizada del aviso de la FDA. La agencia corrigió la información inicial sobre los serotipos bacterianos y el patrón de distribución del producto.

Los resultados positivos correspondieron a dos paquetes de Family Farmstead A2 Raw Cheddar de ocho onzas, ambos con la fecha 7/22/27. El hallazgo motivó la retirada preventiva del lote relacionado con las muestras.

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Sin embargo, el comunicado no precisa en qué etapa de la cadena se detectaron las bacterias ni identifica una causa concreta de la posible contaminación. No atribuye el problema a fallas en la elaboración, el transporte, el almacenamiento o la comercialización.

Por ello, la información oficial permite establecer una relación directa entre los resultados de laboratorio y la decisión de retirar el producto, pero no determinar dónde se originó la contaminación.

La identificación de las cepas también permite precisar el riesgo sanitario que describe la alerta. No obstante, el resultado positivo de las muestras no equivale a una confirmación de que los consumidores hayan contraído una infección por ingerir el queso.

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La bacteria puede provocar diarrea y complicaciones renales

La FDA advirtió que las cepas de E. coli productoras de toxina Shiga pueden causar diarrea y que, en algunos casos, las heces pueden contener sangre. La mayoría de los adultos sanos se recupera por completo en aproximadamente una semana, aunque algunas infecciones pueden derivar en complicaciones graves.

Una de ellas es el síndrome urémico hemolítico, una afección que puede provocar insuficiencia renal. La agencia señaló que el riesgo de desarrollar este cuadro es mayor en niños pequeños y adultos mayores.

La posible aparición de esta complicación no significa que se hayan registrado pacientes afectados por el queso retirado. Al momento de difundirse el aviso, Family Farmstead Dairy no había recibido informes de enfermedades ni reacciones adversas relacionadas con el producto.

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La ausencia de informes no elimina el riesgo asociado con la presencia de las bacterias en las muestras analizadas. Por ese motivo, la recomendación de evitar el consumo se aplica a los envases incluidos en la alerta, independientemente de que se hayan notificado o no casos de enfermedad.

Las personas que presenten síntomas después de consumir un alimento potencialmente contaminado deben consultar a un médico, especialmente si desarrollan diarrea con sangre o signos de deshidratación. La identificación de una posible infección y la evaluación de sus complicaciones corresponden a profesionales sanitarios.

Un bloque y tres rebanadas de queso cheddar flotan en el aire junto con formas gráficas de microorganismos sobre un fondo beige. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué deben hacer los consumidores que tengan el producto

Las personas que tengan el queso incluido en el retiro deben evitar consumirlo. Family Farmstead Dairy indicó que los envases afectados pueden desecharse o devolverse al establecimiento donde fueron comprados para solicitar un reembolso.

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Antes de tomar esas medidas, se recomienda comprobar el nombre del producto, el código del lote y la fecha de consumo preferente. La alerta se limita a la partida identificada en el comunicado, por lo que no debe interpretarse como una instrucción para desechar indiscriminadamente todos los productos de la empresa.

La compañía manifestó que trabaja para identificar la causa del problema y aplicar medidas correctivas destinadas a preservar la seguridad y la calidad de sus alimentos. Sin embargo, el aviso no detalla las acciones específicas de esa revisión ni establece una fecha para su conclusión.

Los consumidores que necesiten información adicional pueden comunicarse directamente con Family Farmstead Dairy a través del teléfono (607) 397-4044 o del correo electrónico customerservice@familyfarmsteaddairy.com. El horario de atención informado por la empresa es de lunes a viernes, de 8.30 a 17.00.

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