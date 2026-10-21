Deportes

Fuerte cruce de Ángel Romero a Thiago Mendes por su provocador posteo contra Boca Juniors en la cancha: “¡Rompelo ahora!”

El futbolista del Xeneize increpó al brasileño tras la victoria por 3-1 en el Maracaná

Guardar
La victoria de Boca Juniors ante Vasco da Gama en Río de Janeiro, que le dio el pase a la final de la Copa Sudamericana, terminó con un cruce entre jugadores de ambos equipos por una publicación previa en las redes sociales. Ángel Romero increpó al mediocampista brasileño Thiago Mendes por una imagen en la que aparecía rompiendo el escudo xeneize.

El episodio se produjo apenas concluyó el encuentro, que Boca ganó 3-1 como visitante después de la derrota 1-0 en la Bombonera durante el partido de ida. La tensión se concentró sobre Mendes, quien había compartido días antes un montaje realizado con inteligencia artificial que mostraba al futbolista con la camiseta de Vasco da Gama mientras partía el emblema del conjunto argentino.

PUBLICIDAD

La publicación generó rechazo entre los simpatizantes de Boca y también dentro del plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Mendes eliminó el contenido y difundió un pedido de disculpas, aunque el hecho volvió a quedar en el centro de la escena tras la revancha en Brasil.

El enojo de Ángel Romero con Thiago Mendes tras la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana tras vencer a Vasco da Gama en el Maracaná

Las cámaras registraron el momento en que varios futbolistas de Boca se acercaron a Thiago Mendes cuando el árbitro ya había terminado el partido. Ángel Romero encabezó el reclamo y aludió de forma directa a la imagen que había circulado en Instagram.

“Rompelo ahora, dale”, le gritó el delantero paraguayo. La situación derivó en empujones e intervenciones de jugadores de Vasco da Gama, que buscaron alejar a Mendes del grupo de futbolistas argentinos. El cruce no pasó a mayores. Integrantes de ambos equipos se interpusieron para separar a los involucrados y el propio Arruabarrena participó para descomprimir el clima. Luego, los jugadores de Boca se dirigieron al sector donde estaban sus hinchas para celebrar la clasificación, mientras el plantel local se retiró hacia los vestuarios.

PUBLICIDAD

Cinco futbolistas con uniforme blanco y azul festejan de pie frente a un jugador de espaldas con camiseta negra y el dorsal 23
Los jugadores de Boca Juniors increparon a Thiago Mendes

En la zona mixta, Romero explicó los motivos de su reacción y afirmó que el respeto debe imponerse incluso en medio de una serie de alta tensión. “Hay que respetar la camiseta; no solo la de Boca, hay que respetar cualquier camiseta”, sostuvo el atacante.

El paraguayo también remarcó la dimensión histórica del club argentino y cuestionó la conducta de Mendes: “Pero sobre todo la de Boca, que tiene una historia muy grande. Se trata de un jugador profesional y eso no debe ocurrir”.

Vale recordar que el mediocampista brasileño retiró la publicación tras las críticas y difundió un descargo para aclarar que había republicado contenidos de usuarios que lo habían etiquetado luego del triunfo. “No presté atención a los detalles de una de las imágenes”, aseguró entonces. Mendes afirmó que eliminó el posteo apenas advirtió su contenido y negó haber querido agraviar a Boca, a su historia o a sus hinchas. “La rivalidad es parte del fútbol, pero el respeto está por encima de cualquier resultado”, escribió el jugador de Vasco da Gama.

La explicación no evitó que la publicación quedara presente durante toda la previa de la revancha. Tras el 3-1 de Boca en Río de Janeiro, el reclamo de Romero evidenció que el vestuario xeneize no había dejado atrás la situación.

La publicación que compartió Thiago Mendes en su cuenta de Instagram y luego eliminó (@thiagomendes)
La publicación que compartió Thiago Mendes en su cuenta de Instagram y luego eliminó (@thiagomendes)

En diálogo con Paramount una vez concluido el partido, el futbolista brasileño analizó la derrota de Vasco da Gama. “Mira, no tengo que señalar a mis jugadores. Sí, sabemos de la dificultad que enfrentamos en la primera mitad. Sabíamos que ellos iban a venir con presión. Sí, teníamos que estar atentos, algo que no hicimos. Cometimos errores. Sí, desafortunadamente eso se tradujo en los goles del rival, pero que esto sirva de lección. Creo que el equipo tiene que salir más concentrado, porque en los primeros diez minutos solo jugó el equipo rival. Tenemos que pedir disculpas a nuestros aficionados que asistieron y nos animaron, pero desafortunadamente no logramos la tan soñada clasificación para hacerlos sentir orgullosos. Ahora hay que levantar la cabeza y trabajar, porque también tenemos un partido importante por el campeonato brasileño”, declaró.

La clasificación a la definición de la Copa Sudamericana dejó al Xeneize con opciones de disputar hasta cinco títulos en 2026. Además del esta competencia, el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena sigue en carrera en la Copa Argentina, cuya final está prevista para el 2 de diciembre y en la que enfrentará a Banfield por una semifinal; pelea por la Tabla Anual, que lidera con 54 puntos junto a Argentinos Juniors, aunque con mejor diferencia de gol; y busca asegurar su lugar en los playoffs del Torneo Clausura, cuya final se jugará el 12 de diciembre. Si conquista ese certamen, también accederá al Trofeo de Campeones, programado para el 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes ante Belgrano de Córdoba, ganador del Apertura.

Temas Relacionados

Ángel RomeroBoca JuniorsThiago MendesVasco da GamaCopa Sudamericana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tragedia en Inglaterra: un fisicoculturista de 33 años murió tras desplomarse en medio de una competencia

La organización del evento anunció el fallecimiento de Mateusz Chmura después de colapsar en el escenario. Su esposa emitió un comunicado alternado a la comunidad

Tragedia en Inglaterra: un fisicoculturista de 33 años murió tras desplomarse en medio de una competencia

Neymar celebró el pase de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana: el guiño a Paredes y su diputa personal detrás del festejo

El astro brasileño, ex compañero del capitán del Xeneize en PSG, aprovechó para subir un mensaje tras la victoria ante Vasco da Gama

Neymar celebró el pase de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana: el guiño a Paredes y su diputa personal detrás del festejo

Impacto en el fútbol: un candidato a ganar el Balón de Oro sufrió una dura lesión en el duelo entre PSG y Barcelona

Khvicha Kvaratskhelia sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se perderá lo que resta de la temporada

Impacto en el fútbol: un candidato a ganar el Balón de Oro sufrió una dura lesión en el duelo entre PSG y Barcelona

El dardo de Leandro Paredes a Brasil tras la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana

El capitán de Boca marcó un gol y selló el pase del Xeneize a la definición del torneo

El dardo de Leandro Paredes a Brasil tras la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana

Lo que no se vio de la emocionante clasificación de Boca Juniors ante Vasco da Gama: el minuto a minuto en el infierno del Maracaná

El Xeneize se impuso 3-2 en el global por el tanto agónico de Leandro Paredes, que llegó con lo justo desde lo físico. El canto contra River en los festejos

Lo que no se vio de la emocionante clasificación de Boca Juniors ante Vasco da Gama: el minuto a minuto en el infierno del Maracaná

MALDITOS NERDS

‘Heavy Metal Death Can’ lleva su terror submarino retro a PlayStation 5 y Xbox Series

‘Heavy Metal Death Can’ lleva su terror submarino retro a PlayStation 5 y Xbox Series

‘Cleaner Company’ confirma su estreno en PC y habilita una demo jugable

‘Super Meat Boy 3D’ recibe un personaje jugable de ‘MOUSE: P.I. for Hire’

Meta Quest y SteamVR recibirán ‘Payday: Aces High’ el 5 de noviembre

HBO reúne a Nicolas Cage y Antonio Banderas en la temporada 5 de ‘True Detective’

ENTRETENIMIENTO

Ganó el premio mayor de Ahora Caigo y la reacción de su mamá conmovió al estudio: “Alguien que contenga a mi vieja”

Ganó el premio mayor de Ahora Caigo y la reacción de su mamá conmovió al estudio: “Alguien que contenga a mi vieja”

La hija mayor de Nicole Kidman con Keith Urban se sincera sobre cómo maneja tener padres famosos

Daft Punk habría declinado una propuesta para realizar la banda sonora de ‘Grand Theft Auto VI’

Murió la modelo Sahara Ray: así fue su relación con Justin Bieber

Robert Plant, vocalista de Led Zeppelin, habla sobre el impacto de la muerte de su hijo en su carrera: “No necesitaba a la banda”

INFOBAE AMÉRICA

En el Caribe panameño descubren enfermedad que ataca a los corales

En el Caribe panameño descubren enfermedad que ataca a los corales

Honduras: DAET niega detenciones de policías tras operativo en San Pedro Sula y alerta sobre posible atentado

Un documento oficial filtrado genera expectativa por un posible show de Coldplay en Montevideo

Capturan en Guatemala a un presunto implicado de amenaza con explosivos tras una alerta internacional

Marguerite Yourcenar, escritora francesa: “A veces hace falta un ramalazo de locura para construir un destino”