Fuerte cruce de Ángel Romero a Thiago Mendes por su provocador posteo contra Boca Juniors en la cancha: “¡Rompelo ahora!”

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El episodio se produjo apenas concluyó el encuentro, que Boca ganó 3-1 como visitante después de la derrota 1-0 en la Bombonera durante el partido de ida. La tensión se concentró sobre Mendes, quien había compartido días antes un montaje realizado con inteligencia artificial que mostraba al futbolista con la camiseta de Vasco da Gama mientras partía el emblema del conjunto argentino.

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La publicación generó rechazo entre los simpatizantes de Boca y también dentro del plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Mendes eliminó el contenido y difundió un pedido de disculpas, aunque el hecho volvió a quedar en el centro de la escena tras la revancha en Brasil.

El enojo de Ángel Romero con Thiago Mendes tras la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana tras vencer a Vasco da Gama en el Maracaná

Las cámaras registraron el momento en que varios futbolistas de Boca se acercaron a Thiago Mendes cuando el árbitro ya había terminado el partido. Ángel Romero encabezó el reclamo y aludió de forma directa a la imagen que había circulado en Instagram.

“Rompelo ahora, dale”, le gritó el delantero paraguayo. La situación derivó en empujones e intervenciones de jugadores de Vasco da Gama, que buscaron alejar a Mendes del grupo de futbolistas argentinos. El cruce no pasó a mayores. Integrantes de ambos equipos se interpusieron para separar a los involucrados y el propio Arruabarrena participó para descomprimir el clima. Luego, los jugadores de Boca se dirigieron al sector donde estaban sus hinchas para celebrar la clasificación, mientras el plantel local se retiró hacia los vestuarios.

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Los jugadores de Boca Juniors increparon a Thiago Mendes

En la zona mixta, Romero explicó los motivos de su reacción y afirmó que el respeto debe imponerse incluso en medio de una serie de alta tensión. “Hay que respetar la camiseta; no solo la de Boca, hay que respetar cualquier camiseta”, sostuvo el atacante.

El paraguayo también remarcó la dimensión histórica del club argentino y cuestionó la conducta de Mendes: “Pero sobre todo la de Boca, que tiene una historia muy grande. Se trata de un jugador profesional y eso no debe ocurrir”.

Vale recordar que el mediocampista brasileño retiró la publicación tras las críticas y difundió un descargo para aclarar que había republicado contenidos de usuarios que lo habían etiquetado luego del triunfo. “No presté atención a los detalles de una de las imágenes”, aseguró entonces. Mendes afirmó que eliminó el posteo apenas advirtió su contenido y negó haber querido agraviar a Boca, a su historia o a sus hinchas. “La rivalidad es parte del fútbol, pero el respeto está por encima de cualquier resultado”, escribió el jugador de Vasco da Gama.

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La explicación no evitó que la publicación quedara presente durante toda la previa de la revancha. Tras el 3-1 de Boca en Río de Janeiro, el reclamo de Romero evidenció que el vestuario xeneize no había dejado atrás la situación.

La publicación que compartió Thiago Mendes en su cuenta de Instagram y luego eliminó (@thiagomendes)

En diálogo con Paramount una vez concluido el partido, el futbolista brasileño analizó la derrota de Vasco da Gama. “Mira, no tengo que señalar a mis jugadores. Sí, sabemos de la dificultad que enfrentamos en la primera mitad. Sabíamos que ellos iban a venir con presión. Sí, teníamos que estar atentos, algo que no hicimos. Cometimos errores. Sí, desafortunadamente eso se tradujo en los goles del rival, pero que esto sirva de lección. Creo que el equipo tiene que salir más concentrado, porque en los primeros diez minutos solo jugó el equipo rival. Tenemos que pedir disculpas a nuestros aficionados que asistieron y nos animaron, pero desafortunadamente no logramos la tan soñada clasificación para hacerlos sentir orgullosos. Ahora hay que levantar la cabeza y trabajar, porque también tenemos un partido importante por el campeonato brasileño”, declaró.

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La clasificación a la definición de la Copa Sudamericana dejó al Xeneize con opciones de disputar hasta cinco títulos en 2026. Además del esta competencia, el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena sigue en carrera en la Copa Argentina, cuya final está prevista para el 2 de diciembre y en la que enfrentará a Banfield por una semifinal; pelea por la Tabla Anual, que lidera con 54 puntos junto a Argentinos Juniors, aunque con mejor diferencia de gol; y busca asegurar su lugar en los playoffs del Torneo Clausura, cuya final se jugará el 12 de diciembre. Si conquista ese certamen, también accederá al Trofeo de Campeones, programado para el 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes ante Belgrano de Córdoba, ganador del Apertura.