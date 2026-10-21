Economía

Cuáles son las cinco ciudades en las que el boleto mínimo de colectivo ya supera los 2.000 pesos

Las diferencias entre el interior y el AMBA se profundizaron tras los cambios en el esquema de subsidios y la actualización de los boletos

Personas junto a un refugio de colectivo mientras circula una unidad de la línea 148 frente a un edificio histórico.
La tarifa media ponderada del interior del país se ubica en $1.824 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El transporte público presenta fuertes diferencias de precio entre las ciudades argentinas: mientras en cinco ciudades del interior el boleto de colectivo supera los $2.000, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el costo varía según el servicio y la jurisdicción, pero resulta bastante menor.

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet, muestra que el boleto de colectivo en Bariloche asciende a $2.333. Le siguen Córdoba y Rosario, ambas con $2.150; Santa Fe, con $2.111; y Bahía Blanca, con $2.041. También superan los $1.900 Concordia ($1.930), Mar del Plata ($1.922) y Tandil ($1.915).

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La tarifa media ponderada del interior del país se ubica en $1.824. Por encima de ese valor también aparecen Corrientes, con $1.890; Resistencia, con $1.885; Rawson, con $1.800; Santa Rosa, con $1.780; Formosa, con $1.750; y Paraná, con $1.720.

infografia

Entre las ciudades con tarifas más bajas se encuentran La Rioja, con $1.000; Comodoro Rivadavia, con $1.114; y San Luis, con $1.200. En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo dentro del Gran Buenos Aires cuesta $1.215, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires alcanza los $920.

En el AMBA, el transporte presenta valores diferentes según el servicio y la jurisdicción. El boleto mínimo de colectivo para los recorridos entre la Ciudad y el conurbano se ubica en $743, el de las líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad cuesta $920 y el de los servicios que operan solo en el Gran Buenos Aires asciende a $1.215. Por su parte, el subte porteño cuesta $1.817 y el boleto mínimo de tren, $450.

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Cómo evolucionaron las tarifas de transporte

El IIEP destacó que la determinación de las tarifas depende, en la mayoría de los casos, de los gobiernos locales. Los servicios que conectan distintos municipios quedan bajo la órbita provincial, mientras que los recorridos interjurisdiccionales, entre provincias o entre una provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponden al Gobierno nacional.

Desde febrero de 2024, tras la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, las tarifas de las ciudades fuera del AMBA experimentaron un fuerte salto y superaron los valores registrados en 2019. En términos reales, los boletos del interior se ubican un 50% por encima de aquel año.

En contraste, las tarifas del AMBA se encuentran un 9% por debajo de su nivel de marzo de 2019, medidas en términos reales. Sin embargo, el costo relativo del transporte en la región aumentó frente a otras ciudades sudamericanas: pasó de ser el más accesible a superar los valores de Bogotá, Montevideo y Santiago de Chile, y quedó por debajo únicamente de San Pablo.

Paro de colectivos en el AMBA - Estación Constitución - 11/04/2024
La determinación de las tarifas depende, en la mayoría de los casos, de los gobiernos locales (Luciano González)

La tarifa social perdió casi 10 puntos porcentuales de descuento

Otro de los cambios que afectan el costo del transporte es la evolución de la tarifa social, destinada a grupos como jubilados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), empleadas domésticas y veteranos de Malvinas, entre otros beneficiarios.

A través de la Resolución 40/2026, el Gobierno nacional estableció un tope al descuento correspondiente a este beneficio, tomando como referencia las tarifas vigentes de junio de 2026.

De esta manera, la rebaja del 55% deja de actualizarse al ritmo de los aumentos de los boletos y pierde peso a medida que suben los precios.

En octubre, el descuento efectivo se ubica en el 46%, casi 10 puntos porcentuales por debajo del nivel de junio. La excepción corresponde a los trenes y colectivos de jurisdicción nacional: mientras sus tarifas no se actualicen, se mantiene la bonificación del 55%.

A este escenario se suma la eliminación del boleto integrado en la provincia de Buenos Aires y, más recientemente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según el informe, estos cambios reducen la participación de los subsidios dirigidos directamente a los pasajeros frente a las compensaciones generales destinadas a la oferta del servicio.

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