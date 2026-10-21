Crimen y Justicia

Detuvieron en Moreno a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hermana de 13 años

El sospechoso, de 23 años, fue arrestado durante un allanamiento en una vivienda de Cuartel V. La investigación se inició tras la denuncia de la madre de la adolescente, quien contó que encontró a sus hijos en una habitación cerrada

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El joven de 23 acuado del abuso sexual de su hermana de 13 años
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Un hombre de 23 años fue detenido en el partido bonaerense de Moreno, acusado de abusar sexualmente de su hermana, de 13. El arresto se concretó durante un allanamiento realizado en una vivienda de la localidad de Cuartel V, por orden de la Justicia, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín. Según la información policial, los efectivos se presentaron a las 6 en un domicilio de la calle Murillo al 5000 y encontraron allí al sospechoso, sobre quien pesaba una orden de detención. No se secuestraron elementos durante el operativo, aclararon los investigadores.

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La causa se inició a partir de una denuncia radicada el 28 de diciembre de 2025 por la madre de la adolescente. De acuerdo con su declaración, dos días antes, el viernes 26, regresó a su casa entre las 22.30 y las 23 para buscar una pertenencia que había olvidado. Al llegar, advirtió que sus hijos no estaban en los espacios comunes y fue hasta la habitación de uno de ellos, que encontró cerrada con llave.

La mujer pidió que abrieran la puerta, pero no obtuvo respuesta. Al mirar por una abertura, vio a su hija, de 13 años, mientras se vestía, y a su hijo, de 23, cubierto con una manta. Según consta en la denuncia, la madre ingresó, sacó al joven de la vivienda y, más tarde, la adolescente le contó que había sufrido un abuso sexual por parte de su hermano.

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De acuerdo a la denuncia, tras escucharla, la mujer revisó a la menor y la llevó a un hospital de la zona, donde recibió atención médica según el protocolo, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 14 y del Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial de San Martín. La causa está caratulada como “abuso sexual”. La información disponible no precisa la calificación legal específica que se le atribuye al detenido ni los detalles de una eventual imputación formal.

Luego de la detención, el personal policial se comunicó con el fiscal interviniente, quien avaló lo actuado y dispuso el traslado del sospechoso y de las actuaciones a la sede judicial, con una parada previa en la Oficina de Traslado de Personas detenidas (OTIP). El hombre quedó alojado en dependencias de la DDI de San Martín, a disposición de la Justicia.

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