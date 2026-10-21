Crimen y Justicia

Corrientes: ordenaron dos nuevas detenciones en la causa por la desaparición de la docente Nancy Godoy

Se trata de Rosa Leguizamón, la mujer que vio por última vez a la maestra, y su pareja, Nahuel Rojas, ambos sospechados de encubrimiento. Ya son tres los arrestados

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Nancy Estela Godoy
Nancy Godoy lleva 14 días desaparecida (Foto/Facebook María Carmen Argañaraz)

La Justicia de Corrientes ordenó la detención de dos personas más en la investigación por la desaparición de la docente Nancy Estela Godoy, desaparecida desde el 7 de octubre en el departamento de Esquina, y ya son tres los detenidos vinculados a la causa.

Según el diario El Litoral, los nuevos detenidos son Rosa Leguizamón, la mujer que vio por última vez a Godoy, y su pareja, Nahuel Rojas, ambos sospechados del delito de encubrimiento agravado. La medida fue dispuesta durante la noche del martes por la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, a cargo de los fiscales Javier Mosquera y Andrea González, luego de que los imputados prestaran declaración.

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Los elementos secuestrados y la situación de Bordón

La causa que investiga la desaparición de la docente suma tres arrestos. El listado lo completa Ernesto Ezequiel Bordón, preso desde el lunes bajo la acusación de falso testimonio. Por el momento, no fue imputado por la desaparición de la docente.

La vivienda de Bordón había sido allanada y él había sido demorado durante el fin de semana. Según se informó, el hombre habría manifestado que Godoy fue víctima de un crimen, aunque su versión no pudo ser corroborada, motivo por el cual fue detenido.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas. Los elementos fueron enviados a peritar para determinar si las manchas corresponden a sangre humana y, en ese caso, avanzar con los cotejos que disponga la investigación.

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Sin embargo, su abogado, Norberto Codazzi, sostuvo que esa declaración carece de validez porque su defendido habría sido presionado y maltratado durante su detención.

La situación de Leguizamón y los operativos de búsqueda

Continúa la búsqueda de Nancy Godoy, la docente rural desaparecida en Corrientes
Cerca de 90 efectivos de la Policía provincial participan de los rastrillajes

Leguizamón se desempeña en la estancia El Curupí, predio donde funciona la Escuela 626, en la que Godoy dicta clases y ejerce como vicerrectora suplente. La mujer fue trasladada a los tribunales de Esquina durante el mediodía del martes para prestar declaración, tras la cual se ordenó su detención junto a la de su pareja.

La investigación sumó un segundo helicóptero para recorrer la zona de El Malezal y sus alrededores. Uno de los aparatos pertenece al Ejército Argentino y el otro fue contratado por el Gobierno provincial.

Mientras tanto, la Policía correntina informó que los rastrillajes continúan en el paraje donde la mujer trabaja como directora suplente. El operativo se desarrolla en un área de campos anegados, monte y caminos de acceso complejo.

Los familiares de la mujer contaron el martes que, para las próximas horas, se prevé la llegada de fuerzas federales, entre ellas Gendarmería Nacional, para reforzar las tareas de búsqueda.

Los audios y las dudas de la familia

En paralelo, presentaron ante la Justicia audios de WhatsApp que, según indicaron, fueron enviados por la docente antes de perder contacto con sus hijos. En esas comunicaciones, Nancy habría dicho que había llegado a la estancia El Curupí y que esperaba el traslado a caballo hasta la escuela.

Los registros podrían contribuir a reconstruir el recorrido que realizó la mujer durante los días previos a su desaparición. La investigación ya había establecido que Godoy llegó al establecimiento educativo, aunque la familia mantiene dudas sobre la secuencia posterior.

Sebastián, uno de sus hijos, señaló el martes a medios locales que la familia formalizó la designación del abogado Ariel Medina para seguir el expediente y acceder a información sobre las medidas judiciales.

El joven también expresó reparos sobre el último mensaje que recibió de su madre el 7 de octubre. Dijo que el intercambio fue breve y que no recibió un audio, pese a que ella acostumbraba a comunicarse de esa manera. La sospecha sobre la posible intervención de otra persona en ese contacto forma parte de una hipótesis de la familia.

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