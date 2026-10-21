Crimen y Justicia

Video: intentó ingresar a robar a una casa, fue sorprendido por la dueña y se quiso esconder debajo de un auto

Ocurrió días atrás en el barrio porteño de Villa Lugano. El delincuente, de 36 años, fue detenido gracias al seguimiento en tiempo real de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano. El amplio prontuario del imputado

Escapaba de la Policía y fue hallado escondido debajo de un auto
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Un hombre de 36 años con múltiples antecedentes penales y un pedido de captura vigente fue detenido en el barrio porteño de Villa Lugano luego de irrumpir en una vivienda con fines de robo y esconderse debajo de un vehículo estacionado en un intento por evadir a los efectivos policiales. El operativo contó con el respaldo del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), cuyas cámaras resultaron clave para dar con su paradero.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el episodio ocurrió el pasado 8 de octubre, cerca de las 8:00 de la mañana, cuando una vecina de 61 años, de la calle Unanue al 6500, entre Guaminí y avenida Piedra Buena, alertó a la Comisaría Vecinal 8C de la Policía de la Ciudad tras detectar la presencia de un desconocido en el interior de su domicilio.

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Según su testimonio, el sospechoso había ingresado al patio delantero tras trepar una pared y arrancó un extractor de aire que estaba fijado a la estructura. Acto seguido, ingresó al domicilio, pero fue sorprendido por la mujer, cuyos gritos de auxilio lo obligaron a huir del lugar a toda velocidad.

Calle residencial con automóviles estacionados, aceras y casas, registrada por una cámara de vigilancia con logotipos institucionales
Las cámaras del CMU porteño fueron clave para hallar al delincuente.

Una vez en la escena, el personal policial estableció un cerrojo perimetral con la asistencia de los operadores del CMU, que activaron el seguimiento en tiempo real a través de las cámaras instaladas en la zona. El rastreo permitió localizar al sospechoso en la calle Barros Pasos al 6600, donde intentaba ocultarse debajo de un automóvil particular estacionado. Allí fue reducido y aprehendido por los efectivos.

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Un hombre de pie con el rostro difuminado y las manos detrás de la espalda frente a un vehículo policial en una calle urbana
Eduardo Jesús Urbano, de 36 años, tenía un pedido de captura vigente desde 2023, en una causa por otro robo.

Las consultas posteriores revelaron que el hombre, identificado como Eduardo Jesús Urbano, de 36 años y con domicilio en la localidad bonaerense de González Catán, acumulaba un extenso historial delictivo. Entre sus registros aparecen antecedentes por usurpación, tentativa de robo en 2022 y 2026, además de otras entradas por robo y hurto. A eso se sumaba una orden de captura activa desde 2023, librada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11, también por el delito de robo.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30, a cargo de Pablo Rechino, intervino en la causa, dispuso adoptar el procedimiento de flagrancia y convalidó la detención de Urbano.

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