Sorpresivo paro total en las seis líneas del subte y el Premetro tras la detención del metrodelegado Claudio Dellecarbonara

Paro sorpresivo de Subtes y Premetro.

Guardar

Los miles de pasajeros que utilizan a diario la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires se vieron sorprendidos este martes a la mañana por una sorpresiva medida de fuerza gremial que afecta a todas las líneas del subte (A, B, C, D, E, H) y al Premetro.

Según denunciaron los metrodelegados, la protesta se inició luego de que la Policía de la Ciudad detuviera a dos gremialistas que pretendían realizar una protesta con el levantamiento de molinetes en la estación Juan Manuel de Rosas, correspondiente a la línea B.

PUBLICIDAD

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el personal de la División Subtes detuvo a Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara, quienes realizaban una medida gremial en la estación cabecera mediante la apertura de molinetes y puertas de emergencias.

Además, precisaron que los arrestos se efectuaron a pedido de la UFLA Norte, a cargo de Natalia Pla.

En un comunicado difundido poco después de las 10:30, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) comunicó que la interrupción del servicio de todas las líneas del Subte y el Premetro es en reclamo por la detención “arbitraria” de Dellecarbonara y Heredia.

PUBLICIDAD

Sobre la medida de fuerza que los metrodelegados llevaban a cabo esta mañana en la estación Juan Manuel de Rosas, desde el gremio señalaron que el reclamo se originó “frente a una sanción abusiva aplicada a un compañero y ante la falta de diálogo con la empresa”.

“No habrá servicio del Subte hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos. Exigimos su libertad urgente y el cese de la represión”, concluye el comunciado.

Comunicado de los metrodelegados tras la detención de Claudio Dellecarbonara

“Exigimos la libertad urgente de los metrodelegados detenidos Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara, detenidos en sus puestos de trabajo por parte de la policía de la Ciudad de Jorge Macri y a pedido de la fiscal Celsa Ramírez. La fiscal pide su detención porque los trabajadores ejerceieron su derecho constitucional a protesta por levantar molinetes e ir a la huelga”, detalló el diputado nacional Nicolás del Caño en su cuenta de la red social X, donde además compartió una grabación que muestra el momento en que Dellecarbonara se aferró a Heredia, su compañero, para evitar que sea detenido.

PUBLICIDAD

En diálogo con este medio, un pasajero explicó que en la Línea B el recorrido se frenó en la estación Carlos Gardel. “La explicación que dio la maquinista fue que habían detenido a dos trabajadores del subte”, señaló.

Otro, en cambio, no pudo ocultar su enojo por la protesta inesperada. “Ojalá los reemplacen a todos por robots y los echen a la mierda”, subrayó.

El momento de la detención de Claudio Dellecarbonara

En medio de un amplio despliegue de la División Subtes de la Policía de la Ciudad, el referente de la Línea B del Subte y Facundo Heredia, su compañero, fueron detenidos por levantar molinetes en el marco de una protesta gremial.

PUBLICIDAD

“¡Soltalo, soltalo! ¿A quién vas a agarrar?“, gritó una trabajadora mientras algunos efectivos trataban de llevarse a los metrodelegados.

Claudio Dellecarbonara.

Tras algunos forcejeos, los agentes lograron derribar a Dellecarbonara y Heredia, que fueron esposados de inmediato y luego trasladados a una dependencia policial.

“Nosotros defendemos los derechos de los trabajadores y ustedes qué hacen. Nos llevan presos porque denunciamos que se quieren llevar puestos los derechos de los trabajadores”, exclamó Dellecarbonara mientras era retenido por tres uniformados.

Noticia en desarrollo