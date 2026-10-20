Sociedad

Sorpresivo paro total en las seis líneas del subte y el Premetro tras la detención del metrodelegado Claudio Dellecarbonara

La medida, realizada por los metrodelegados, surge como respuesta a la detención de dos trabajadores que pretendían levantar molinetes

Paro sorpresivo de Subtes y Premetro.
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Los miles de pasajeros que utilizan a diario la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires se vieron sorprendidos este martes a la mañana por una sorpresiva medida de fuerza gremial que afecta a todas las líneas del subte (A, B, C, D, E, H) y al Premetro.

Según denunciaron los metrodelegados, la protesta se inició luego de que la Policía de la Ciudad detuviera a dos gremialistas que pretendían realizar una protesta con el levantamiento de molinetes en la estación Juan Manuel de Rosas, correspondiente a la línea B.

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Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el personal de la División Subtes detuvo a Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara, quienes realizaban una medida gremial en la estación cabecera mediante la apertura de molinetes y puertas de emergencias.

Además, precisaron que los arrestos se efectuaron a pedido de la UFLA Norte, a cargo de Natalia Pla.

En un comunicado difundido poco después de las 10:30, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) comunicó que la interrupción del servicio de todas las líneas del Subte y el Premetro es en reclamo por la detención “arbitraria” de Dellecarbonara y Heredia.

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Sobre la medida de fuerza que los metrodelegados llevaban a cabo esta mañana en la estación Juan Manuel de Rosas, desde el gremio señalaron que el reclamo se originó “frente a una sanción abusiva aplicada a un compañero y ante la falta de diálogo con la empresa”.

“No habrá servicio del Subte hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos. Exigimos su libertad urgente y el cese de la represión”, concluye el comunciado.

Comunicado de los metrodelegados tras la detención de Claudio Dellecarbonara
Comunicado de los metrodelegados tras la detención de Claudio Dellecarbonara

“Exigimos la libertad urgente de los metrodelegados detenidos Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara, detenidos en sus puestos de trabajo por parte de la policía de la Ciudad de Jorge Macri y a pedido de la fiscal Celsa Ramírez. La fiscal pide su detención porque los trabajadores ejerceieron su derecho constitucional a protesta por levantar molinetes e ir a la huelga”, detalló el diputado nacional Nicolás del Caño en su cuenta de la red social X, donde además compartió una grabación que muestra el momento en que Dellecarbonara se aferró a Heredia, su compañero, para evitar que sea detenido.

En diálogo con este medio, un pasajero explicó que en la Línea B el recorrido se frenó en la estación Carlos Gardel. “La explicación que dio la maquinista fue que habían detenido a dos trabajadores del subte”, señaló.

Otro, en cambio, no pudo ocultar su enojo por la protesta inesperada. “Ojalá los reemplacen a todos por robots y los echen a la mierda”, subrayó.

El momento de la detención de Claudio Dellecarbonara

En medio de un amplio despliegue de la División Subtes de la Policía de la Ciudad, el referente de la Línea B del Subte y Facundo Heredia, su compañero, fueron detenidos por levantar molinetes en el marco de una protesta gremial.

“¡Soltalo, soltalo! ¿A quién vas a agarrar?“, gritó una trabajadora mientras algunos efectivos trataban de llevarse a los metrodelegados.

Claudio Dellecarbonara, de Metrodelegados
Claudio Dellecarbonara.

Tras algunos forcejeos, los agentes lograron derribar a Dellecarbonara y Heredia, que fueron esposados de inmediato y luego trasladados a una dependencia policial.

“Nosotros defendemos los derechos de los trabajadores y ustedes qué hacen. Nos llevan presos porque denunciamos que se quieren llevar puestos los derechos de los trabajadores”, exclamó Dellecarbonara mientras era retenido por tres uniformados.

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