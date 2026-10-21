Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: alega la defensa de Leopoldo Luque y Nancy Forlini

El juicio por la muerte de Maradona sigue este miércoles con los alegatos finales de Francisco Oneto, que representa a Leopoldo Luque, y Nicolás D’Albora, que defiende a Nancy Forlini.
Se trata de los dos acusados que recibieron los pedidos de pena más altos por parte de los fiscales y los querellantes. Al neurocirujano le solicitaron una condena de entre 12 y 16 años de prisión, mientras que a la coordinadora de la prepaga hasta 12 años.
Ayer, Vadim Mischanchuk alegó y solicitó la absolución de la psiquiatra Agustina Cosachov con duras críticas a la acusación, mientras que la defensa del psicólogo Carlos Díaz hizo lo propio alegando falta de pruebas.
La audiencia comenzará puntual por orden de los jueces
Luego de que la jornada del martes se extendiera hasta las 21:00 horas, los jueces de San Isidro ordenaron que este miércoles la audiencia comience puntual a las 10:00 de la mañana.
Para esa hora deben estar presentes todas las partes en la sala.
El dato: si bien ése siempre fue el horario fijado para las audiencias, nunca en seis meses de debate empezó a tiempo.