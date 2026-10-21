Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: alega la defensa de Leopoldo Luque y Nancy Forlini

Diego Armando Maradona (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

El juicio por la muerte de Maradona sigue este miércoles con los alegatos finales de Francisco Oneto, que representa a Leopoldo Luque, y Nicolás D’Albora, que defiende a Nancy Forlini.

Se trata de los dos acusados que recibieron los pedidos de pena más altos por parte de los fiscales y los querellantes. Al neurocirujano le solicitaron una condena de entre 12 y 16 años de prisión, mientras que a la coordinadora de la prepaga hasta 12 años.

Ayer, Vadim Mischanchuk alegó y solicitó la absolución de la psiquiatra Agustina Cosachov con duras críticas a la acusación, mientras que la defensa del psicólogo Carlos Díaz hizo lo propio alegando falta de pruebas.