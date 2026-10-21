Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: alega la defensa de Leopoldo Luque y Nancy Forlini

Los abogados Francisco Oneto y Nicolás D’Albora darán su última exposición este miércoles ante los jueces. Ayer los letrados de Agustina Cosachov y Carlos Díaz pidieron sus respectivas absoluciones

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Diego Maradona tatuaje hijas Dalma Gianinna
Diego Armando Maradona (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

El juicio por la muerte de Maradona sigue este miércoles con los alegatos finales de Francisco Oneto, que representa a Leopoldo Luque, y Nicolás D’Albora, que defiende a Nancy Forlini.

Se trata de los dos acusados que recibieron los pedidos de pena más altos por parte de los fiscales y los querellantes. Al neurocirujano le solicitaron una condena de entre 12 y 16 años de prisión, mientras que a la coordinadora de la prepaga hasta 12 años.

Ayer, Vadim Mischanchuk alegó y solicitó la absolución de la psiquiatra Agustina Cosachov con duras críticas a la acusación, mientras que la defensa del psicólogo Carlos Díaz hizo lo propio alegando falta de pruebas.

12:33 hsHoy

La audiencia comenzará puntual por orden de los jueces

Luego de que la jornada del martes se extendiera hasta las 21:00 horas, los jueces de San Isidro ordenaron que este miércoles la audiencia comience puntual a las 10:00 de la mañana.

Para esa hora deben estar presentes todas las partes en la sala.

El dato: si bien ése siempre fue el horario fijado para las audiencias, nunca en seis meses de debate empezó a tiempo.

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