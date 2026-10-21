Economía

“La gente no llega a fin de mes”: qué dijo el autor de la encuesta que irritó al Presidente Milei

El director de la consultora Zentrix, Claudio Montiel, explicó cómo realiza el estudio de opinión pública y contó qué hacen los argentinos que se quedan sin ingresos

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El director de la consultora Zentrix, Claudio Montiel, defendió en diálogo con Infobae en Vivo el relevamiento que puso en discusión la capacidad de los argentinos para llegar a fin de mes, luego de que el presidente Javier Milei cuestionara a quienes plantean esa situación y calificara de “muy pobres intelectualmente” a periodistas e investigadores que difundieron estudios sobre los bajos ingresos.

La encuesta de Zentrix indicó que los ingresos de dos de cada tres argentinos alcanzan para vivir hasta el día 20 de cada mes. La proporción asciende al 72% entre los menores de 40 años y al 83,3% en la clase baja.

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El lunes, durante su participación en la conferencia Argentina Oil & Gas, en Neuquén, Milei calificó con tono de burla que la frase “la gente no llega a fin de mes” como “una pelotudez del tamaño de una casa” y la vinculó con un discurso impulsado por el kirchnerismo. Luego, en una publicación en X, volvió sobre el tema y cuestionó a quienes sostienen que parte de la población atraviesa dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

El presidente de Argentina, Javier Milei, brinda un discurso desde el atril oficial de la convención Argentina Oil & Gas Patagonia en la provincia de Neuquén. Ante el auditorio del sector de hidrocarburos, el mandatario analiza aspectos de la economía y la gestión de recursos.

Ante esa controversia, Montiel explicó que el objetivo del Monitor de Opinión Pública es aportar información sobre la evolución de las percepciones sociales.

“Nuestro trabajo es mostrar datos. Venimos siguiendo la evolución desde principios de año”, sostuvo. En ese sentido, aclaró que Zentrix asesora tanto a empresas como a dirigentes, pero que sus mediciones no responden a una finalidad partidaria. “Entiendo que se quiera utilizar desde ese lado, pero no es nuestro trabajo”, afirmó.

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El consultor también explicó que la firma realiza un seguimiento mensual de la fecha hasta la cual alcanzan los ingresos de los hogares e incorpora preguntas adicionales para profundizar el análisis. Entre los temas abordados se encuentran las necesidades laborales y las diferencias entre el empleo registrado y el informal.

Cómo hacen quienes no llegan a fin de mes

Al explicar qué ocurre cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mensuales, Montiel señaló que las personas recurren a distintas formas de financiamiento para sostener el consumo.

“Cuando no alcanza el ingreso disponible, uno compromete ingresos futuros. Puede hacerlo endeudándose con la tarjeta o pidiendo un préstamo”, explicó.

Montiel advirtió, además, que una parte de la población queda fuera del sistema financiero formal y debe recurrir a alternativas informales para conseguir dinero. Según indicó, la consultora ya había investigado esa problemática en relevamientos anteriores.

A su vez, sostuvo que los ahorros dejaron de funcionar como una alternativa para una parte de los hogares, especialmente en la clase media. “Creo que la clase media ya consumió sus ahorros y hoy no tiene más margen para seguir haciéndolo. Ha caído en el sistema de deudas y actualmente enfrenta problemas de morosidad”, señaló.

La encuesta de Zentrix indicó que los ingresos de dos de cada tres argentinos alcanzan para vivir hasta el día 20 de cada mes
La encuesta de Zentrix indicó que los ingresos de dos de cada tres argentinos alcanzan para vivir hasta el día 20 de cada mes

Para el director de Zentrix, las dificultades actuales deben analizarse a partir de un deterioro de los ingresos que se extiende a lo largo del tiempo. “El salario argentino viene deteriorándose desde hace 14 años. La Argentina atraviesa una crisis profunda de ingresos y crecimiento, y cada modelo económico que se implementó terminó fracasando de una u otra forma”, afirmó.

La discusión por los indicadores

Montiel también cuestionó que los datos económicos se conviertan en objeto de disputa según los resultados que arrojen. Para ilustrar su planteo, mencionó las controversias en torno al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y, más recientemente, las encuestas sobre la situación económica de los hogares.

“Me parece que hay una pelea con los datos: cuando el EMAE no gusta, hay que cuestionar el EMAE; cuando el IPC no gusta, hay que cuestionar el IPC. Ahora ocurre lo mismo con este dato”, sostuvo.

De todos modos, aclaró que el Monitor de Opinión Pública es una encuesta y, por lo tanto, está sujeto a un margen de error. También destacó que la consultora contrasta sus resultados con otros indicadores para evaluar si existe una correlación entre las percepciones relevadas y la evolución de la economía.

“Soy muy riguroso con el tema estadístico. Nuestro propio dato lo cruzamos con datos de la economía para ver si tiene alguna correlación”, concluyó.

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