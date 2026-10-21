Crimen y Justicia

La Justicia citó a Facundo Moyano a una audiencia para definir si levanta la perimetral que le impide acercarse a Candela Arizaga

La cita será este jueves a las 10 y ambos deberán presentarse junto a sus abogados. La Cámara dejó sin efecto una decisión anterior y la defensa del ex diputado buscará que se levanten las restricciones

Candela Arizaga y Facundo Moyano
Candela Arizaga y Facundo Moyano están en pareja desde inicios de 2026
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La Justicia porteña revisará este jueves la prohibición de acercamiento que pesa sobre Facundo Moyano respecto de su pareja, Candela Arizaga. Será durante una audiencia solicitada por la defensa del ex diputado, que buscará que se levanten las restricciones impuestas en el marco de la causa por violencia de género.

La convocatoria se produce después de que la Sala II de la Cámara de Casación y Apelaciones dejó sin efecto una resolución anterior porque no se había escuchado a la joven antes de decidir sobre la continuidad de las medidas cautelares, según explicaron fuentes del caso a Infobae.

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La audiencia se realizará mañana, 22 de octubre, a las 10, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4, en el centro porteño.

Según la resolución judicial a la que accedió este medio, la convocatoria responde a lo dispuesto por la Sala II de la Cámara y a un pedido presentado por la defensa de Moyano, integrada por los abogados Darío Saldaño y Alejandro Valle.

Un hombre con ropa blanca abraza a una mujer con vestido azul corto apoyados cerca de una barandilla de madera
Candela Arizaga y Facundo Moyano se mostraron juntos en España donde la perimetral no tiene vigencia

En diálogo con Infobae, Saldaño explicó que la audiencia fue solicitada por la defensa del ex diputado y que buscarán que se deje sin efecto la medida cautelar. Según indicó, el objetivo es que la Justicia escuche a Arizaga y a las partes antes de adoptar una nueva decisión.

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“La defensa lo que va a plantear es que no están dados ninguno de los presupuestos para la existencia de la medida cautelar y su mantenimiento”, sostuvo el abogado.

En ese sentido, cuestionó la postura del Ministerio Público Fiscal y aseguró que en el expediente existen dos informes elaborados por un equipo interdisciplinario, integrado por psicólogos y trabajadores sociales, que entrevistaron a Arizaga en su domicilio.

“Contrariamente a lo que dice la Fiscalía, obran dos informes del equipo de intervención domiciliaria, psicólogos y asistente social, a Candela. Ella siempre se mantuvo en que no hubo violencia y lo deja en constancia”, afirmó.

Saldaño sostuvo que las restricciones se establecieron a partir de presunciones y consideró que corresponde dejarlas sin efecto. “Lo razonable es que le levanten la perimetral”, señaló.

Captura de pantalla de una historia de Instagram con texto en blanco sobre fondo negro de la cuenta candelamagaliok
El descargo de Arizaga sobre la denuncia contra Facundo Moyano

Desde que asumieron la defensa, Saldaño y Valle cuestionaron que existan elementos suficientes para sostener que los hechos investigados ocurrieron en un contexto de violencia de género.

Según suinterpretación, las lesiones que presentaba Arizaga después del episodio del 4 de agosto no fueron consecuencia de una agresión, sino de una caída. En particular, mencionaron las marcas que tenía en las rodillas y las uñas.

Se trata de la posición de la defensa de Moyano, mientras que la Fiscalía, a cargo de Florencia Nocerez, continúa investigando los hechos.

La audiencia judicial se conoce después de que Arizaga solicitó reprogramar la entrevista que tenía prevista para el lunes ante el Ministerio Público Fiscal. Su abogado, Roberto Herrera, confirmó a Infobae que no concurrirían a esa convocatoria y que tampoco podrían asistir a la nueva fecha propuesta para este jueves. Por el momento, no está confirmada su presencia.

Se trata de dos convocatorias diferentes. Por un lado, la audiencia ante el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°4, destinada a discutir las restricciones. Por otro, la entrevista dispuesta por la Fiscalía para evaluar la situación de Arizaga.

Candela Arizaga y Facundo Moyano en Puerto Banús

Analizarán las cámaras del hotel

En paralelo, la Fiscalía continúa investigando un presunto incumplimiento de la prohibición de contacto por parte de Moyano, a raíz de un posible encuentro con Arizaga en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

Según supo Infobae, el próximo lunes está previsto que se examinen las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento para determinar si el encuentro efectivamente ocurrió.

Esta investigación derivó en una imputación por desobediencia contra Moyano, aunque todavía resta establecer qué muestran los registros audiovisuales.

Nuevo video de Facundo Moyano y Candela
En el episodio del 4 de agosto se vio a Candela corriendo descalza y semidesnuda por la avenida y a Moyano intentando frenarla

La causa principal comenzó el 4 de agosto, cuando Arizaga salió del departamento del ex diputado en Belgrano y fue encontrada por efectivos de la Policía de la Ciudad en la avenida del Libertador.

A partir de la intervención policial, Moyano fue detenido y posteriormente recuperó la libertad bajo una serie de restricciones, entre ellas la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la joven y de mantener contacto con ella.

Uno de los testimonios centrales de la investigación es el del oficial inspector Ezequiel Ríos, quien aseguró que Arizaga le había manifestado que Moyano la golpeó y la mantuvo encerrada contra su voluntad. La joven negó haber realizado esas manifestaciones, mientras que el policía ratificó su versión ante la Justicia.

Desde entonces, Arizaga solicitó en distintas oportunidades que se levantaran las medidas para poder retomar su relación con Moyano. Incluso, ambos fueron fotografiados juntos durante un viaje a España.

Ahora, la audiencia de este jueves abrirá una nueva instancia judicial para revisar la continuidad de las restricciones, que permanecen vigentes.

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