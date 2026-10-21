Casi medio millón de botellas de leche se perdieron diariamente en oriente de El Salvador debido a la sequía

La producción de leche en el oriente de El Salvador cayó un 40% debido a la sequía prolongada. (EFE/ Rodrigo Sura)

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La producción de leche cayó cerca de 40% en el oriente de El Salvador durante la sequía prolongada, según estimó Mateo Rendón, coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena, durante una entrevista con Infobae El Salvador.

En el oriente del país se producen diariamente 1.2 millones de botellas de leche. Una caída de 40% equivale a unas 480,000 botellas diarias menos durante el período de mayor afectación.

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El representante ubicó el mayor impacto en La Unión, San Miguel, Morazán y Usulután. También incluyó parte de San Vicente y Cabañas, aunque remarcó que la afectación más marcada se registró en la zona oriental del país.

Según explicó, el problema principal fue la falta de pastos para alimentar al ganado. Esa escasez redujo el ordeño y llevó a algunos productores a dejar de extraer leche, ante el deterioro físico de las reses.

“Hay lugares que la gente no ordeñó porque ya era una lástima ordeñar el ganado”, afirmó. Añadió que las ganaderías estabuladas y las pequeñas empresas tenían mayores posibilidades de responder, pero sostuvo que la duración de la sequía excedió las previsiones del sector.

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Oriente concentró la falta de pastos

Rendón afirmó que julio y agosto fueron los meses más difíciles para los ganaderos del oriente, pero señaló que agosto fue el más crítico. Según explicó, los potreros se secaron y las lluvias fueron escasas durante ese período.

Ante la falta de alimento, ganaderos de La Unión, Morazán y San Miguel buscaron pastos en otros departamentos. Rendón mencionó traslados de animales hacia Sonsonate, Zapotitán y Chalatenango, donde había disponibilidad de lluvia y forraje.

Varios productores trasladaron reses hacia Sonsonate y Chalatenango ante la pérdida de pastos en la zona oriental.

Sostuvo que la alimentación del ganado fue el efecto más severo de la sequía. La situación obligó a los productores a mover animales o a comprar comida para mantenerlos.

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Rendón diferenció el escenario del oriente frente al de otras áreas. Según dijo, Sonsonate, La Paz, Cuscatlán, Chalatenango y buena parte de Santa Ana recibieron más agua, aunque hubo localidades de esos departamentos con problemas puntuales.

También indicó que el sur de San Miguel y de Usulután tuvo una afectación menor porque cuenta con riego. El impacto se concentró en los territorios que dependen principalmente de las lluvias para sostener los potreros.

Ganaderos vendieron reses para mantener al resto

La falta de alimento llevó a algunos propietarios a desprenderse de una parte de sus animales. Rendón explicó que la venta de reses permitió a varios ganaderos reunir recursos para alimentar a las que conservaron en sus fincas.

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“Yo tenía 20 reses, vendí cinco para darle de comer a las 15”, ejemplificó Rendón. Con ese caso describió una decisión que, según indicó, enfrentaron productores pequeños y medianos ante la prolongación del período seco.

Los animales que habían perdido peso se vendieron por debajo de su valor habitual. Rendón afirmó que la condición del ganado y la necesidad de conseguir dinero con rapidez redujeron los precios en los mercados y tiangues del oriente.

Los ganaderos vendieron animales por debajo de su valor habitual para financiar el alimento del resto del hato. (Redes: Viceministro de Agricultura y Ganadería)

Como ejemplo, señaló que una res cuyo valor podía ser de USD 800 llegó a venderse entre USD 450 y USD 500. El dirigente estimó que, en algunos casos, la reducción rondó 40% frente al precio original.

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Rendón sostuvo que los propietarios debían elegir entre sostener animales sin comida suficiente o venderlos para recuperar una parte de su inversión. Productores de occidente y Chalatenango compraron ganado en el oriente porque tenían potreros en mejores condiciones, agua o riego.

El alimento para ganado aumentó de precio

La sequía también elevó el costo de alimentar a las reses, según Rendón. El dirigente afirmó que una camionada de zacate verde, cuyo precio usual oscilaba entre USD 450 y USD 500, llegó a costar USD 1,000 durante la emergencia.

Ese alimento no estaba destinado a que los animales ganaran peso ni a elevar la producción. Rendón explicó que los ganaderos compraban comida de mantenimiento, con el propósito de que las reses pudieran sobrevivir mientras continuaba la falta de pastos.

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“El alimento era para que no se murieran, que comieran algo”, afirmó. Bajo esas condiciones, algunos productores redujeron el ordeño o lo suspendieron, ya que el ganado no contaba con la alimentación necesaria para mantener su rendimiento.

Rendón cuestionó el comportamiento del mercado durante la crisis. Dijo que algunos productores con disponibilidad de agua compraron animales a menor precio, mientras otros vendían por la urgencia de financiar la comida del ganado que mantenían.

El ganado de engorde perdió cuatro meses

El ganado de engorde acumuló cuatro meses de retraso en el peso requerido para su salida al mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El período seco también afectó a quienes se dedican al ganado de engorde. Rendón estimó que, entre mayo y agosto, hubo cuatro meses en los que los novillos no alcanzaron el peso previsto para su comercialización.

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“Lejos de engordarse, se secó”, señaló Rendón sobre la condición de los animales en las zonas afectadas. Según explicó, el ganado de engorde suele mantenerse en pastoreo durante el invierno, cuando los potreros tienen suficiente alimento.

El dirigente calculó que entre 10% y 15% de los ganaderos se dedica de forma especializada a producir carne. Diferenció a esos productores de quienes tienen uno o dos novillos y los venden ocasionalmente.

Los ganaderos especializados manejan lotes de 50, 100 o 200 animales en distintas etapas. Rendón explicó que suelen comprar terneros o novillos durante el verano, desparasitarlos y vitaminizarlos antes de llevarlos a potreros con pasto durante el invierno.

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Ese proceso no se completó por la falta de lluvias. Los animales recibieron alimento para mantenerse con vida, pero no la cantidad ni las condiciones necesarias para ganar el peso con el que normalmente salen al mercado en tres o cuatro meses.

Rendón no presentó una estimación del impacto económico de la reducción en la producción de carne. Sin embargo, afirmó que el atraso en el crecimiento de los animales generó pérdidas para los productores que tenían programada su venta.

Enfermedades en el ganado durante la sequía

Las muertes de reses durante el período de calor extremo se relacionaron con brotes de ántrax. (Carlos Castro / Europa Press)

Además de la falta de alimento, Rendón se refirió a enfermedades que, según dijo, se presentaron entre el ganado durante el período de altas temperaturas. Mencionó casos de carbunco o ántrax y pierna negra.

El dirigente afirmó que no tuvo conocimiento de ganado muerto por hambre. Sin embargo, sostuvo que hubo muertes asociadas al ántrax y que esa fue una de las enfermedades que más afectó a los productores.

“Hubo mucho ganado muerto por ántrax”, declaró Rendón.

El coordinador sostuvo que la vacunación es una medida de prevención frente a estas enfermedades. Según su explicación, algunos ganaderos no aplican de forma regular la vacuna triple, lo que deja a los animales más expuestos ante este tipo de padecimientos.

Rendón dijo que la sequía llevó a los productores a replantear su preparación para los períodos secos. Mencionó la necesidad de reunir reservas de maíz, maicillo y zacate, además de vacunar y vitaminar al ganado con anticipación.

Según relató, las lluvias comenzaron en septiembre y permitieron que los pastos recuperaran su color y crecimiento. Añadió que, al momento de la entrevista, el oriente acumulaba alrededor de un mes y medio con lluvias.