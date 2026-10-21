El Salvador

Casi medio millón de botellas de leche se perdieron diariamente en oriente de El Salvador debido a la sequía

El descenso equivale a unas 480,000 botellas diarias menos, tras la escasez de pastos que afectó especialmente a La Unión, San Miguel, Morazán y Usulután, según la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena

La producción de leche en el oriente de El Salvador cayó un 40% debido a la sequía prolongada. (EFE/ Rodrigo Sura)
La producción de leche en el oriente de El Salvador cayó un 40% debido a la sequía prolongada. (EFE/ Rodrigo Sura)
Guardar

La producción de leche cayó cerca de 40% en el oriente de El Salvador durante la sequía prolongada, según estimó Mateo Rendón, coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena, durante una entrevista con Infobae El Salvador.

En el oriente del país se producen diariamente 1.2 millones de botellas de leche. Una caída de 40% equivale a unas 480,000 botellas diarias menos durante el período de mayor afectación.

PUBLICIDAD

El representante ubicó el mayor impacto en La Unión, San Miguel, Morazán y Usulután. También incluyó parte de San Vicente y Cabañas, aunque remarcó que la afectación más marcada se registró en la zona oriental del país.

Según explicó, el problema principal fue la falta de pastos para alimentar al ganado. Esa escasez redujo el ordeño y llevó a algunos productores a dejar de extraer leche, ante el deterioro físico de las reses.

“Hay lugares que la gente no ordeñó porque ya era una lástima ordeñar el ganado”, afirmó. Añadió que las ganaderías estabuladas y las pequeñas empresas tenían mayores posibilidades de responder, pero sostuvo que la duración de la sequía excedió las previsiones del sector.

PUBLICIDAD

Oriente concentró la falta de pastos

Rendón afirmó que julio y agosto fueron los meses más difíciles para los ganaderos del oriente, pero señaló que agosto fue el más crítico. Según explicó, los potreros se secaron y las lluvias fueron escasas durante ese período.

Ante la falta de alimento, ganaderos de La Unión, Morazán y San Miguel buscaron pastos en otros departamentos. Rendón mencionó traslados de animales hacia Sonsonate, Zapotitán y Chalatenango, donde había disponibilidad de lluvia y forraje.

leche - vaca
Varios productores trasladaron reses hacia Sonsonate y Chalatenango ante la pérdida de pastos en la zona oriental.

Sostuvo que la alimentación del ganado fue el efecto más severo de la sequía. La situación obligó a los productores a mover animales o a comprar comida para mantenerlos.

Rendón diferenció el escenario del oriente frente al de otras áreas. Según dijo, Sonsonate, La Paz, Cuscatlán, Chalatenango y buena parte de Santa Ana recibieron más agua, aunque hubo localidades de esos departamentos con problemas puntuales.

También indicó que el sur de San Miguel y de Usulután tuvo una afectación menor porque cuenta con riego. El impacto se concentró en los territorios que dependen principalmente de las lluvias para sostener los potreros.

Ganaderos vendieron reses para mantener al resto

La falta de alimento llevó a algunos propietarios a desprenderse de una parte de sus animales. Rendón explicó que la venta de reses permitió a varios ganaderos reunir recursos para alimentar a las que conservaron en sus fincas.

“Yo tenía 20 reses, vendí cinco para darle de comer a las 15”, ejemplificó Rendón. Con ese caso describió una decisión que, según indicó, enfrentaron productores pequeños y medianos ante la prolongación del período seco.

Los animales que habían perdido peso se vendieron por debajo de su valor habitual. Rendón afirmó que la condición del ganado y la necesidad de conseguir dinero con rapidez redujeron los precios en los mercados y tiangues del oriente.

Los ganaderos vendieron animales por debajo de su valor habitual para financiar el alimento del resto del hato. (Redes: Viceministro de Agricultura y Ganadería)
Los ganaderos vendieron animales por debajo de su valor habitual para financiar el alimento del resto del hato. (Redes: Viceministro de Agricultura y Ganadería)

Como ejemplo, señaló que una res cuyo valor podía ser de USD 800 llegó a venderse entre USD 450 y USD 500. El dirigente estimó que, en algunos casos, la reducción rondó 40% frente al precio original.

Rendón sostuvo que los propietarios debían elegir entre sostener animales sin comida suficiente o venderlos para recuperar una parte de su inversión. Productores de occidente y Chalatenango compraron ganado en el oriente porque tenían potreros en mejores condiciones, agua o riego.

El alimento para ganado aumentó de precio

La sequía también elevó el costo de alimentar a las reses, según Rendón. El dirigente afirmó que una camionada de zacate verde, cuyo precio usual oscilaba entre USD 450 y USD 500, llegó a costar USD 1,000 durante la emergencia.

Ese alimento no estaba destinado a que los animales ganaran peso ni a elevar la producción. Rendón explicó que los ganaderos compraban comida de mantenimiento, con el propósito de que las reses pudieran sobrevivir mientras continuaba la falta de pastos.

“El alimento era para que no se murieran, que comieran algo”, afirmó. Bajo esas condiciones, algunos productores redujeron el ordeño o lo suspendieron, ya que el ganado no contaba con la alimentación necesaria para mantener su rendimiento.

Rendón cuestionó el comportamiento del mercado durante la crisis. Dijo que algunos productores con disponibilidad de agua compraron animales a menor precio, mientras otros vendían por la urgencia de financiar la comida del ganado que mantenían.

El ganado de engorde perdió cuatro meses

Varios ejemplares de ganado vacuno en un pastizal verde rodeado de árboles y montañas bajo un cielo con nubes.
El ganado de engorde acumuló cuatro meses de retraso en el peso requerido para su salida al mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El período seco también afectó a quienes se dedican al ganado de engorde. Rendón estimó que, entre mayo y agosto, hubo cuatro meses en los que los novillos no alcanzaron el peso previsto para su comercialización.

“Lejos de engordarse, se secó”, señaló Rendón sobre la condición de los animales en las zonas afectadas. Según explicó, el ganado de engorde suele mantenerse en pastoreo durante el invierno, cuando los potreros tienen suficiente alimento.

El dirigente calculó que entre 10% y 15% de los ganaderos se dedica de forma especializada a producir carne. Diferenció a esos productores de quienes tienen uno o dos novillos y los venden ocasionalmente.

Los ganaderos especializados manejan lotes de 50, 100 o 200 animales en distintas etapas. Rendón explicó que suelen comprar terneros o novillos durante el verano, desparasitarlos y vitaminizarlos antes de llevarlos a potreros con pasto durante el invierno.

Ese proceso no se completó por la falta de lluvias. Los animales recibieron alimento para mantenerse con vida, pero no la cantidad ni las condiciones necesarias para ganar el peso con el que normalmente salen al mercado en tres o cuatro meses.

Rendón no presentó una estimación del impacto económico de la reducción en la producción de carne. Sin embargo, afirmó que el atraso en el crecimiento de los animales generó pérdidas para los productores que tenían programada su venta.

Enfermedades en el ganado durante la sequía

Las muertes de reses durante el período de calor extremo se relacionaron con brotes de ántrax. (Carlos Castro / Europa Press)
Las muertes de reses durante el período de calor extremo se relacionaron con brotes de ántrax. (Carlos Castro / Europa Press)

Además de la falta de alimento, Rendón se refirió a enfermedades que, según dijo, se presentaron entre el ganado durante el período de altas temperaturas. Mencionó casos de carbunco o ántrax y pierna negra.

El dirigente afirmó que no tuvo conocimiento de ganado muerto por hambre. Sin embargo, sostuvo que hubo muertes asociadas al ántrax y que esa fue una de las enfermedades que más afectó a los productores.

Hubo mucho ganado muerto por ántrax”, declaró Rendón.

El coordinador sostuvo que la vacunación es una medida de prevención frente a estas enfermedades. Según su explicación, algunos ganaderos no aplican de forma regular la vacuna triple, lo que deja a los animales más expuestos ante este tipo de padecimientos.

Rendón dijo que la sequía llevó a los productores a replantear su preparación para los períodos secos. Mencionó la necesidad de reunir reservas de maíz, maicillo y zacate, además de vacunar y vitaminar al ganado con anticipación.

Según relató, las lluvias comenzaron en septiembre y permitieron que los pastos recuperaran su color y crecimiento. Añadió que, al momento de la entrevista, el oriente acumulaba alrededor de un mes y medio con lluvias.

Temas Relacionados

SequíaGanaderíaLecheEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Ya terminamos con las pandillas en El Salvador y podemos terminar con las de ustedes”: la advertencia de Nayib Bukele en criollo haitiano

El mandatario salvadoreño difundió un mensaje traducido directamente a los captores de sus cuatro compatriotas. La advertencia llegó el mismo día en que una operación militar activa se desplegaba en los alrededores de Puerto Príncipe.

“Ya terminamos con las pandillas en El Salvador y podemos terminar con las de ustedes”: la advertencia de Nayib Bukele en criollo haitiano

Transportistas proponen flexibilizar las multas y aplicar trabajo comunitario ante las reformas penales en El Salvador

Representantes del transporte de carga y colectivo cuestionaron que las modificaciones al Código Penal contemplen penas de hasta 10 años para propietarios que permitan conducir buses o camiones a personas sin la licencia requerida

Transportistas proponen flexibilizar las multas y aplicar trabajo comunitario ante las reformas penales en El Salvador

Agentes policiales capturaron a un homeboy de la MS acusado de homicidio agravado y otros delitos en El Salvador

La captura ocurrió durante un operativo en San Luis Talpa, donde las autoridades identificaron al detenido como presunto integrante de la MS-13 y señalaron que será procesado por pertenencia a organización terrorista

Agentes policiales capturaron a un homeboy de la MS acusado de homicidio agravado y otros delitos en El Salvador

Especialista alerta que el exceso de plástico y la falta de regulación agravan la crisis de los ríos en El Salvador

El presidente de CESTA afirmó que las limpiezas del Gobierno solo trasladan la basura de lugar y pidió frenar la fabricación de envases descartables que dañan la salud de la población

Especialista alerta que el exceso de plástico y la falta de regulación agravan la crisis de los ríos en El Salvador

Cómo reclamar una cuota alimenticia si el padre o madre vive fuera de El Salvador

La Procuraduría General de la República recibe los documentos y los envía a la autoridad competente del Estado donde reside la persona obligada, que aplica su propia normativa para resolver la petición

Cómo reclamar una cuota alimenticia si el padre o madre vive fuera de El Salvador

TECNO

Airbnb prohibió que los anfitriones obliguen a los huéspedes a hacer tareas de limpieza

Airbnb prohibió que los anfitriones obliguen a los huéspedes a hacer tareas de limpieza

Meta acumula más de USD 50 mil millones en sanciones económicas en los últimos 7 años: estos son los casos

Un centro de datos de IA de USD 20.000 millones puso en la mira a un bosque centenario de castaños

El aeropuerto de Las Vegas ya tiene Waymo, los carros sin conductor de Google: cómo funciona

ChatGPT ahora tiene publicidad: Argentina, Chile, Colombia y Perú tendrán anuncios con dos versiones de la IA

ENTRETENIMIENTO

Selma Blair revela que recurrió al alcohol para aliviar los síntomas de la esclerosis múltiple

Selma Blair revela que recurrió al alcohol para aliviar los síntomas de la esclerosis múltiple

Adele: las pistas que apuntan a su regreso musical con un nuevo álbum

“El mejor amante”: la íntima confesión que Lisa Marie Presley habría hecho sobre Michael Jackson

Lea Michele ha sido confirmada para regresar como Rachel Berry en el reboot de ‘Glee’

Sydney Sweeney se convierte en Cindy Lou Quien en un nuevo anuncio de lencería inspirado en ‘El Grinch’

MUNDO

Estados Unidos ordenó evacuar al personal diplomático no esencial de Arabia Saudita por la escalada de la guerra en Yemen

Estados Unidos ordenó evacuar al personal diplomático no esencial de Arabia Saudita por la escalada de la guerra en Yemen

El exembajador Diego Guelar analizó la crisis de Occidente y advirtió sobre el debilitamiento de los liderazgos europeos

Guerra en Yemen: el bloqueo hutí sobre Taiz agrava la escasez y deja a los hospitales al límite

Fake news, indecisos y redes sociales: las claves de la disputa entre Lula y Bolsonaro

Microestados del mundo: cuáles son y por qué no dependen solo de su superficie