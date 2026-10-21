Deportes

Video viral: una streamer coreana que canta temas de La 12 lloró con el gol de Paredes que clasificó a Boca a la final de la Sudamericana

Pitch Fish, creadora de contenido asiática que sigue con fanatismo al equipo de Arruabarrena, protagonizó una escena de emoción pura durante el triunfo ante Vasco da Gama en el Maracaná

Pitch Fish, creadora de contenido asiática que sigue con fanatismo al equipo de Arruabarrena y canta temas de La 12, protagonizó una escena de emoción pura durante el triunfo ante Vasco da Gama en el Maracaná
Guardar

La clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana encontró eco en un rincón inesperado de internet: una creadora de contenido surcoreana especializada en reacciones futboleras se filmó mientras lloraba de emoción con el gol agónico de Leandro Paredes ante Vasco da Gama, en una transmisión que circuló entre los hinchas del club argentino en redes sociales.

La streamer, conocida como Pitch Fish, administra un canal de YouTube con sede en Corea del Sur creado en mayo de 2025, que acumula más de 21.000 suscriptores y cerca de 350 videos centrados en el seguimiento del fútbol internacional. Su contenido se concentra en reacciones en vivo a partidos de distintos equipos, un formato popular entre el público asiático que combina la transmisión del encuentro con las expresiones espontáneas de la creadora frente a cámara.

PUBLICIDAD

El episodio que generó repercusión ocurrió durante la semifinal de vuelta que Boca disputó el martes en el estadio Maracaná, ante Vasco Da Gama. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegaba con la obligación de revertir la derrota 1-0 sufrida en la ida, en La Bombonera, y lo consiguió con una victoria 3-1 que le dio el pase a la definición del torneo.

Paredes, capitán del equipo, había llegado a Río de Janeiro en duda por una lesión en los isquiotibiales que lo había dejado afuera del partido de ida. Ingresó desde el banco en el segundo tiempo y, en el minuto 88, cuando el resultado global estaba empatado y el cruce se encaminaba a la definición por penales, convirtió un remate desde fuera del área que descolocó al arquero Léo Jardim y selló el 3-1 parcial.

PUBLICIDAD

La reacción de Pitch Fish ante esa jugada quedó registrada en su transmisión: la creadora rompió en llanto en el momento en que la pelota entró al arco, en una escena que después fue replicada por cuentas de hinchas xeneizes en distintas plataformas.

Pitch Fish, creadora de contenido asiática que sigue con fanatismo al equipo de Arruabarrena, protagonizó una escena de emoción pura durante el triunfo ante Vasco da Gama en el Maracaná

No es la primera vez que el contenido de la streamer llama la atención del público argentino. Semanas antes del cruce con Vasco Da Gama, se había viralizado un video en el que Pitch Fish aparecía entonando cánticos asociados a la hinchada de La 12, la popular de Boca Juniors, con una pronunciación que mezclaba el español aprendido de memoria con su acento natural.

Ese material circuló en comunidades de hinchas que siguen de cerca a creadores extranjeros vinculados al club, un fenómeno que no es exclusivo de su caso. Ibai Llanos, el streamer español, explicó en una entrevista con el canal oficial de Boca Juniors que su simpatía por el club nació de los cánticos de la hinchada y de una conversación con Carlos Tevez. En la misma línea, un periodista surcoreano que colabora con el sitio Footyjae viajó especialmente a Buenos Aires para presenciar un Superclásico y describió la atmósfera de La Bombonera como una experiencia que superó cualquier otra vivida en estadios europeos.

Una creadora de contenido vestida con la camiseta de Boca Juniors analiza y reacciona al partido de la Copa Intercontinental de 2000 frente al Real Madrid. La emisión incluye la lectura de reseñas históricas en pantalla, un gráfico con el esquema táctico y los nombres de las alineaciones de ambos clubes, así como el seguimiento de las jugadas y el marcador del encuentro

El tanto de Paredes completó una remontada que el plantel de Boca había construido desde el primer tiempo, con goles de Lautaro Di Lollo y Miguel Merentiel antes del descanso. Vasco Da Gama había descontado en el complemento con una conversión de José Luis “Puma” Rodríguez, lo que mantenía la serie abierta hasta la aparición del capitán xeneize sobre el cierre.

Tras el encuentro, Paredes habló con la transmisión oficial sobre el significado de la clasificación: “Hicimos una vuelta muy buena, habíamos hecho un buen segundo tiempo en la ida y creo que hoy hicimos un partido perfecto de principio a fin”, declaró el volante, según consignó ESPN.

Con el resultado global de 3-2 a su favor, Boca Juniors espera rival para la final del 21 de noviembre, que se definirá entre Atlético Mineiro, de Brasil, y Montevideo City Torque, de Uruguay. El encuentro decisivo se jugará en la ciudad de Barranquilla, Colombia.

Temas Relacionados

deportes-internacionalBoca JuniorsVasco ArruabarrenaVasco Da GamaCopa SudamericanaPitch FishLeandro Paredes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La escena más viral de la Champions League: ganaron su partido y se fueron sin bañarse del estadio por un peculiar motivo

El plantel del Borussia Dortmund evitó las duchas del Estadio Olímpico de Bakú luego del encuentro ante el Sabah FK

La escena más viral de la Champions League: ganaron su partido y se fueron sin bañarse del estadio por un peculiar motivo

Bayern Múnich y Arsenal igualaron 2-2 en un choque de favoritos en la Champions League: todos los goles del día

El encuentro entre alemanes e ingleses quedó empatado. Más temprano, Nico Paz fue la gran figura del Como en la goleada 4-0 al Manchester United con un doblete y una asistencia

Bayern Múnich y Arsenal igualaron 2-2 en un choque de favoritos en la Champions League: todos los goles del día

La fuerte crítica de Bruno Fernandes contra el técnico del Manchester United tras la goleada sufrida ante el Como por Champions

El portugués hizo un duro análisis sobre el planteo táctico de Michael Carrick tras la goleada 4-1 en contra

La fuerte crítica de Bruno Fernandes contra el técnico del Manchester United tras la goleada sufrida ante el Como por Champions

“El heredero de Messi”: la lluvia de elogios de la prensa británica a Nico Paz tras su gran actuación ante el Manchester United

El joven de 22 años se despachó con un doblete y una asistencia en el 4-1 a los Diablos Rojos, que tienen en la cornisa a su entrenador Michael Carrick

“El heredero de Messi”: la lluvia de elogios de la prensa británica a Nico Paz tras su gran actuación ante el Manchester United

“No se puede despertar”: la pareja del capitán de Vasco Da Gama mostró en video cómo le impactó la derrota ante Boca

La esposa de Thiago Mendes mostró que el jugador decidió no salir de su habitación

“No se puede despertar”: la pareja del capitán de Vasco Da Gama mostró en video cómo le impactó la derrota ante Boca

MALDITOS NERDS

‘Subnautica 2′ prepara una gran actualización con nuevos biomas y criaturas

‘Subnautica 2′ prepara una gran actualización con nuevos biomas y criaturas

Mortal Shell 2 recibe ‘Rotten Autumn’, una actualización con 15 mazmorras y modo foto

Monster Hunter Wilds estrena demo y muestra su rendimiento en Nintendo Switch 2

Pearl Abyss amplía Pywel por mar con el primer DLC de Crimson Desert

CD Projekt RED anuncia la actualización 2.5 de Cyberpunk 2077 para octubre

ENTRETENIMIENTO

Adele: las pistas que apuntan a su regreso musical con un nuevo álbum

Adele: las pistas que apuntan a su regreso musical con un nuevo álbum

“El mejor amante”: la íntima confesión que Lisa Marie Presley habría hecho sobre Michael Jackson

Lea Michele ha sido confirmada para regresar como Rachel Berry en el reboot de ‘Glee’

Sydney Sweeney se convierte en Cindy Lou Quien en un nuevo anuncio de lencería inspirado en ‘El Grinch’

Adrianne Curry arremete contra Victoria’s Secret y Kylie Jenner: “Ella no tiene cuerpo de modelo”

INFOBAE AMÉRICA

Menos panameños acuden a Portobelo este 21 de octubre a testimoniarle su fe al Cristo Negro

Menos panameños acuden a Portobelo este 21 de octubre a testimoniarle su fe al Cristo Negro

La asesinaron en su vivienda frente a su hija: Cuba registró su feminicidio número 58 del año

Nicaragua asignará USD 275.8 millones a universidades públicas en 2027, por debajo del 6% constitucional

Experto internacional sitúa el terremoto de Panamá entre los más grandes que han afectado poblaciones este año

Casi medio millón de botellas de leche se perdieron diariamente en oriente de El Salvador debido a la sequía