Video viral: una streamer coreana que canta temas de La 12 lloró con el gol de Paredes que clasificó a Boca a la final de la Sudamericana

Pitch Fish, creadora de contenido asiática que sigue con fanatismo al equipo de Arruabarrena y canta temas de La 12, protagonizó una escena de emoción pura durante el triunfo ante Vasco da Gama en el Maracaná

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La clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana encontró eco en un rincón inesperado de internet: una creadora de contenido surcoreana especializada en reacciones futboleras se filmó mientras lloraba de emoción con el gol agónico de Leandro Paredes ante Vasco da Gama, en una transmisión que circuló entre los hinchas del club argentino en redes sociales.

La streamer, conocida como Pitch Fish, administra un canal de YouTube con sede en Corea del Sur creado en mayo de 2025, que acumula más de 21.000 suscriptores y cerca de 350 videos centrados en el seguimiento del fútbol internacional. Su contenido se concentra en reacciones en vivo a partidos de distintos equipos, un formato popular entre el público asiático que combina la transmisión del encuentro con las expresiones espontáneas de la creadora frente a cámara.

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El episodio que generó repercusión ocurrió durante la semifinal de vuelta que Boca disputó el martes en el estadio Maracaná, ante Vasco Da Gama. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegaba con la obligación de revertir la derrota 1-0 sufrida en la ida, en La Bombonera, y lo consiguió con una victoria 3-1 que le dio el pase a la definición del torneo.

Paredes, capitán del equipo, había llegado a Río de Janeiro en duda por una lesión en los isquiotibiales que lo había dejado afuera del partido de ida. Ingresó desde el banco en el segundo tiempo y, en el minuto 88, cuando el resultado global estaba empatado y el cruce se encaminaba a la definición por penales, convirtió un remate desde fuera del área que descolocó al arquero Léo Jardim y selló el 3-1 parcial.

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La reacción de Pitch Fish ante esa jugada quedó registrada en su transmisión: la creadora rompió en llanto en el momento en que la pelota entró al arco, en una escena que después fue replicada por cuentas de hinchas xeneizes en distintas plataformas.

Pitch Fish, creadora de contenido asiática que sigue con fanatismo al equipo de Arruabarrena, protagonizó una escena de emoción pura durante el triunfo ante Vasco da Gama en el Maracaná

No es la primera vez que el contenido de la streamer llama la atención del público argentino. Semanas antes del cruce con Vasco Da Gama, se había viralizado un video en el que Pitch Fish aparecía entonando cánticos asociados a la hinchada de La 12, la popular de Boca Juniors, con una pronunciación que mezclaba el español aprendido de memoria con su acento natural.

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Ese material circuló en comunidades de hinchas que siguen de cerca a creadores extranjeros vinculados al club, un fenómeno que no es exclusivo de su caso. Ibai Llanos, el streamer español, explicó en una entrevista con el canal oficial de Boca Juniors que su simpatía por el club nació de los cánticos de la hinchada y de una conversación con Carlos Tevez. En la misma línea, un periodista surcoreano que colabora con el sitio Footyjae viajó especialmente a Buenos Aires para presenciar un Superclásico y describió la atmósfera de La Bombonera como una experiencia que superó cualquier otra vivida en estadios europeos.

Una creadora de contenido vestida con la camiseta de Boca Juniors analiza y reacciona al partido de la Copa Intercontinental de 2000 frente al Real Madrid. La emisión incluye la lectura de reseñas históricas en pantalla, un gráfico con el esquema táctico y los nombres de las alineaciones de ambos clubes, así como el seguimiento de las jugadas y el marcador del encuentro

El tanto de Paredes completó una remontada que el plantel de Boca había construido desde el primer tiempo, con goles de Lautaro Di Lollo y Miguel Merentiel antes del descanso. Vasco Da Gama había descontado en el complemento con una conversión de José Luis “Puma” Rodríguez, lo que mantenía la serie abierta hasta la aparición del capitán xeneize sobre el cierre.

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Tras el encuentro, Paredes habló con la transmisión oficial sobre el significado de la clasificación: “Hicimos una vuelta muy buena, habíamos hecho un buen segundo tiempo en la ida y creo que hoy hicimos un partido perfecto de principio a fin”, declaró el volante, según consignó ESPN.

Con el resultado global de 3-2 a su favor, Boca Juniors espera rival para la final del 21 de noviembre, que se definirá entre Atlético Mineiro, de Brasil, y Montevideo City Torque, de Uruguay. El encuentro decisivo se jugará en la ciudad de Barranquilla, Colombia.