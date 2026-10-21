Robó las propinas de una cafetería, la empleada lo hizo devolver el dinero y luego le regaló una medialuna

El hecho ocurrió en un local de Saavedra y quedó registrado por una cámara de seguridad

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Un hombre entró a una cafetería del barrio porteño de Saavedra, tomó el dinero de las propinas y salió con un carrito. La empleada advirtió la maniobra, lo alcanzó y, mientras sostenía una cuchilla que había estado lavando en la cocina, logró que devolviera el dinero antes de ofrecerle una medialuna.

El episodio ocurrió ayer por la tarde, pocos minutos antes de las 16, en un local ubicado sobre Amenábar al 3821, entre Paroissien y la avenida García del Río. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia.

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Según se observa en el video, el hombre ingresó cuando no había clientes ni personal en el mostrador. Se acercó al frasco de las propinas, sacó el dinero y se retiró mientras llevaba un carrito.

Luciana, trabajadora del comercio, escuchó el sonido de la puerta y salió de la cocina. Entonces vio que el propinero estaba vacío y dedujo que el hombre se había llevado la plata.

La joven salió detrás de él con una cuchilla en la mano y le reclamó varias veces: “Dame la propina que sacaste”. El hombre primero negó haber tomado el dinero, pero luego se lo devolvió.

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“Cuando salí a decirle que me devolviera la propina, él me dijo que había entrado para pedirme algo, si tenía para darle algo. Y yo muy cegada diciéndole que me dé la propina porque estaba segura de que la había sacado”, contó Luciana en Infobae en Vivo.

Luciana, le trabajadora protagonista de la situación, dialogó con Infobae en Vivo

La joven aclaró que no tomó el cuchillo con el objetivo de enfrentarlo. “No salí en búsqueda de encontrarme con él con el cuchillo, sino que yo estaba lavando atrás el cuchillo. Salí porque escuché la puerta, cada vez que entra un cliente se escucha la puerta”, explicó.

Tras recuperar el dinero, Luciana le preguntó si había devuelto todo. El hombre respondió que sí. Ella le dijo que esas propinas eran fruto del trabajo suyo y de su compañera, y decidió darle algo para comer.

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“Le dije: ‘Quedate acá que te voy a dar una medialuna, pero esto me lo gano trabajando, no me lo tenés que sacar’”, relató. Luego trabó la puerta, dejó la cuchilla y preparó una bolsa con la factura para que el hombre se la llevara.

La trabajadora sostuvo que buscó transmitirle que podía pedir ayuda sin robar. “Creo que lo que me movió fue el hecho de que me estaba sacando algo de lo que es mío y de mis compañeros, y dejarle la enseñanza de que le puedo dar algo, que no hacía falta que hiciera eso”, señaló.

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Luciana reconoció que el hombre pudo haberse sentido intimidado por el cuchillo. “Después de que pasó todo me quedé como exaltada y me senté un rato a tranquilizarme. No sé si lo volvería a hacer de esa manera, no tomé la dimensión de lo que podía suceder”, afirmó.

Por el hecho no hubo denuncia. La empleada contó que su manera de actuar estuvo vinculada a su formación en los Salesianos de Don Bosco (NdR: una congregación religiosa católica fundada en 1859 en Turín, Italia, por San Juan Bosco; su misión principal es la educación, la fe y la ayuda social para niños, jóvenes y sectores en situación de vulnerabilidad), donde participa como exploradora desde chica.

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“Nos guiamos por Don Bosco, que nos decía que tenemos que trabajar por esos más vulnerables y demostrarle otra cosa, ser nosotros reflejo de que existe otro ejemplo, otra forma de hacer las cosas”, concluyó.