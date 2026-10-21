Nicaragua

Nicaragua asignará USD 275.8 millones a universidades públicas en 2027, por debajo del 6% constitucional

La diferencia frente a la proporción establecida en el artículo 114 de la Constitución será de 1,493 millones de córdobas, equivalentes a USD 40.3 millones, según los cálculos basados en los ingresos previstos para el próximo ejercicio

Las universidades públicas de Nicaragua recibirán el 5.2% de los ingresos proyectados en el Presupuesto General de la República para 2027. (Foto: UNAN)
Las universidades públicas de Nicaragua recibirán el 5.2% de los ingresos proyectados en el Presupuesto General de la República para 2027. (Foto: UNAN)
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Las 12 universidades públicas de Nicaragua recibirán 10,215.2 millones de córdobas (USD 275.8 millones) en 2027, de acuerdo con la asignación prevista en el Presupuesto General de la República. El monto equivale al 5.2% de los ingresos proyectados para ese año.

La partida queda por debajo del 6% establecido en el artículo 114 de la Constitución Política de Nicaragua. El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, informó que la diferencia no será transferida a las casas de estudio, según publicó Confidencial.digital.

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Los ingresos ordinarios y extraordinarios proyectados para 2027 ascienden a 195,136.7 millones de córdobas (USD 5,268.7 millones). Si se aplicara el porcentaje constitucional, las universidades recibirían 11,708.2 millones de córdobas (USD 316.1 millones), por lo que la diferencia prevista es de 1,493 millones de córdobas (USD 40.3 millones).

El 6% para las universidades está previsto en la Constitución

El artículo 114 dispone que las universidades reciban el 6% de los ingresos ordinarios y extraordinarios calculados en el presupuesto nacional. Para 2027, la asignación anunciada representa una proporción menor a la establecida por esa norma.

La revisión de partidas presupuestarias publicada por Confidencial.digital indica que la asignación se mantiene por debajo de ese porcentaje desde 2021.

Entre ese año y 2024, los recursos destinados a las universidades representaron el 4.8% de los ingresos presupuestados en cada ejercicio.

El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, confirmó que el Estado no transferirá a las universidades la diferencia de la partida constitucional. (Foto: Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés)
El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, confirmó que el Estado no transferirá a las universidades la diferencia de la partida constitucional. (Foto: Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés)

El cambio coincidió con una intervención política sobre los centros de educación superior. El proceso derivó en el cierre de unas 28 universidades privadas y en la confiscación de sus campus.

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Después de esos cierres, se crearon universidades públicas en inmuebles de instituciones que antes recibían parte de la partida constitucional. Algunas de las nuevas entidades también incorporaron estudiantes procedentes de centros clausurados.

La Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés (UNMRMA) agrupó a estudiantes de al menos cuatro universidades cerradas. La Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana (UNPGGL) también asumió parte de esa matrícula.

Según la revisión histórica difundida por el medio, el monto que no fue destinado a las universidades durante el período de seis años analizado alcanzó 9,884 millones de córdobas (USD 266.9 millones). A esa cifra se añadirá la diferencia programada para 2027.

La mayor diferencia entre el 6% y la partida ocurrió en 2025

En 2025, la asignación que habría correspondido al 6% fue de 10,005.4 millones de córdobas (USD 270.1 millones). El presupuesto fijó para las universidades 7,591.8 millones de córdobas (USD 205 millones).

Las instituciones recibieron finalmente 6,532 millones de córdobas (USD 176.4 millones). El desembolso representó el 3.9% de los ingresos presupuestados para ese ejercicio.

La proporción fue menor al compararla con los ingresos efectivos, que superaron los 180,045 millones de córdobas. El texto atribuye ese resultado a una mayor recaudación tributaria y a una baja ejecución del gasto.

La Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés ejecutó la totalidad de su presupuesto institucional en 2025. (Foto: Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés)
La Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés ejecutó la totalidad de su presupuesto institucional en 2025. (Foto: Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés)

Antes de 2021, las universidades recibían una proporción ligeramente superior al 6% de los ingresos presupuestados. En ese momento, eran menos las instituciones públicas que dependían de los fondos contemplados en la partida constitucional.

La ejecución de los fondos fue distinta entre las instituciones

La UNMRMA fue la única universidad que ejecutó la totalidad de su presupuesto en 2025. Las demás instituciones que reciben fondos de la partida constitucional registraron una ejecución promedio del 89%.

La Secretaría Técnica para la Atención de las Universidades, antes denominada Consejo Nacional de Universidades, tenía asignados 356 millones de córdobas (USD 9.6 millones). La dependencia ejecutó el 32% de esos fondos.

El gasto realizado por esa entidad fue de 112 millones de córdobas (USD 3 millones). El material disponible no aporta más detalles sobre la ejecución de esa partida.

La UNPGGL tiene más de 6,700 estudiantes matriculados

La asignación presupuestaria para la educación superior en Nicaragua se mantiene por debajo del 6% constitucional desde 2021. (Foto: UNAN)
La asignación presupuestaria para la educación superior en Nicaragua se mantiene por debajo del 6% constitucional desde 2021. (Foto: UNAN)

La UNPGGL recibió dos millones de córdobas (USD 54,000) en 2025 y 1.8 millones de córdobas (USD 48,600) en 2026. La institución incorporó estudiantes de la Universidad Juan Pablo II y de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua.

La universidad tiene más de 6,700 estudiantes matriculados y cuenta con campus en ocho departamentos. Parte de esa matrícula proviene de centros de educación superior que fueron clausurados.

La asignación de la UNPGGL contrasta con la de la UNFLEP de Estelí, que recibió 174 millones de córdobas (USD 4.7 millones) en 2026. Según los datos recogidos por Confidencial.digital, esa institución tiene cerca de la mitad de la matrícula informada por la UNPGGL.

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