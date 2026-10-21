Panamá

Experto internacional sitúa el terremoto de Panamá entre los más grandes que han afectado poblaciones este año

El ingeniero estructural Kit Miyamoto advirtió sobre la enorme energía liberada por el sismo del 9 de octubre y señaló que un movimiento de esa intensidad provocaría serios problemas incluso en Los Ángeles, California.

El terremoto del 9 de octubre tuvo una magnitud de 7.5, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. REUTERS/Enea Lebrun
El terremoto del 9 de octubre tuvo una magnitud de 7.5, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. REUTERS/Enea Lebrun
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El terremoto que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre fue uno de los movimientos sísmicos más grandes que han afectado zonas pobladas del mundo durante 2026, según el ingeniero estructural Kit Miyamoto.

El especialista internacional destacó la enorme cantidad de energía liberada y los desafíos que enfrentan las autoridades para evaluar los daños y garantizar la seguridad de los habitantes.

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Miyamoto, director ejecutivo de Miyamoto International, explicó que un terremoto de magnitud 7.7 no puede considerarse un evento menor, especialmente cuando ocurre cerca de comunidades habitadas.

Durante su intervención, afirmó que un movimiento de semejante intensidad provocaría serios problemas incluso en Los Ángeles, California, donde reside y desarrolla parte de su actividad profesional.

Kit Miyamoto, director ejecutivo de Miyamoto International, ha participado en proyectos de recuperación y reconstrucción después de grandes terremotos en distintos países. Captura de video
Kit Miyamoto, director ejecutivo de Miyamoto International, ha participado en proyectos de recuperación y reconstrucción después de grandes terremotos en distintos países. Captura de video

El experto utilizó esa comparación para dimensionar la fuerza del fenómeno y sus posibles consecuencias sobre la infraestructura.

Explicó que después de un terremoto de gran magnitud resulta fundamental identificar rápidamente los daños en carreteras, puentes y edificaciones, así como determinar cuáles instalaciones pueden continuar funcionando sin representar un peligro para la población.

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En su evaluación de la emergencia, Miyamoto consideró que la respuesta inicial de las autoridades panameñas fue profesional y adecuada. Entre las medidas que mencionó estuvieron las inspecciones de las principales vías de comunicación, la instalación de equipos médicos de emergencia y la organización de mecanismos para distribuir alimentos entre las comunidades afectadas.

Uno de los aspectos que destacó fue la evaluación de casi 10,000 viviendas y edificios durante los primeros diez días posteriores al movimiento sísmico.

Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé figuran entre las provincias que registraron mayores afectaciones en viviendas, centros educativos e infraestructura pública. Agencia de prensa
Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé figuran entre las provincias que registraron mayores afectaciones en viviendas, centros educativos e infraestructura pública. Agencia de prensa

Según explicó, estas inspecciones permiten identificar estructuras peligrosas y ofrecer información a las familias sobre las condiciones de seguridad de los inmuebles que ocupaban antes del desastre.

El ingeniero señaló que en otros países las evaluaciones de daños suelen comenzar después de dos semanas, por lo que consideró relevante el tiempo empleado en Panamá. Sin embargo, la identificación inicial de los problemas estructurales constituye apenas una etapa de un proceso que también requiere reparaciones, reconstrucción y medidas para reducir riesgos futuros.

El terremoto ocurrió el 9 de octubre a las 12:56 de la tarde, con una magnitud de 7.5, según los datos divulgados por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Su epicentro se localizó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, con una profundidad aproximada de cuatro kilómetros.

El Instituto de Geociencias explicó que el terremoto estuvo relacionado con el movimiento de la falla de Azuero-Soná, una estructura geológica ubicada en la región afectada. Según la información difundida por sus especialistas, la ruptura se extendió aproximadamente 90 kilómetros, lo que permite dimensionar la extensión del proceso que originó el movimiento.

El Instituto de Geociencias relacionó el movimiento sísmico con la falla de Azuero-Soná, cuya ruptura se extendió aproximadamente 90 kilómetros. (Instituto de Geociencias)
El Instituto de Geociencias relacionó el movimiento sísmico con la falla de Azuero-Soná, cuya ruptura se extendió aproximadamente 90 kilómetros. (Instituto de Geociencias)

Una falla geológica se activa cuando la tensión acumulada entre bloques de la corteza terrestre supera su resistencia, provocando un desplazamiento repentino. La energía liberada se propaga mediante ondas sísmicas que pueden afectar viviendas, edificios, carreteras y otras estructuras, dependiendo de su cercanía al epicentro y de las condiciones del terreno.

Las principales afectaciones se concentraron en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, donde se reportaron daños en viviendas, centros educativos, instalaciones de salud e infraestructura pública. El terremoto también estuvo acompañado de numerosas réplicas que mantuvieron la preocupación entre los residentes, particularmente en las comunidades que sufrieron mayores daños materiales.

La magnitud de la emergencia obligó a realizar inspecciones estructurales y habilitar servicios médicos provisionales, mientras se organizaba la distribución de suministros. El Gobierno declaró el estado de emergencia el 10 de octubre, una medida que permitió movilizar recursos para atender a las comunidades damnificadas y continuar con la evaluación de los daños.

Miyamoto, quien se reunió con el presidente José Raúl Mulino para abordar las necesidades de recuperación, cuenta con experiencia en proyectos de ingeniería sísmica y reconstrucción internacional.

La reconstrucción de las comunidades afectadas deberá considerar la resistencia de las edificaciones y los riesgos asociados a futuros movimientos sísmicos. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
La reconstrucción de las comunidades afectadas deberá considerar la resistencia de las edificaciones y los riesgos asociados a futuros movimientos sísmicos. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

Su participación se produce mientras Panamá enfrenta el desafío de determinar qué edificaciones pueden repararse y cuáles necesitan intervenciones mayores, especialmente en las zonas más afectadas.

Las observaciones del especialista también ponen de relieve la importancia de mantener evaluaciones técnicas durante las siguientes etapas de recuperación. Más allá de las primeras inspecciones, la seguridad de las viviendas y la resistencia de la infraestructura serán determinantes para que las comunidades puedan recuperar sus actividades y reducir su vulnerabilidad ante futuros terremotos.

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