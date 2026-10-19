Crimen y Justicia

Candela Arizaga no se presentó a la nueva citación en la causa contra Facundo Moyano y pidió reprogramarla

La joven debía asistir este lunes a una evaluación en el marco de la investigación contra el ex diputado. La palabra de su abogado, Roberto Herrera

Candela Arizaga y Facundo Moyano
Entre Candela Arizaga y Facundo Moyano hay 19 años de diferencia: ella tiene 23 y él 41 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Candela Arizaga no se presentó este lunes a la nueva citación judicial en el marco de la causa contra Facundo Moyano. La joven solicitó reprogramar la entrevista y la Fiscalía fijó una nueva fecha para el próximo jueves 22 de octubre. Sin embargo, su abogado, Roberto Herrera, adelantó a Infobae que tampoco podrán asistir ese día.

“Hay que ver qué otra fecha ponen”, señaló el letrado.

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La reprogramación también fue confirmada por fuentes del caso: “Candela estaba citada para ir a la fiscalía hoy, pero una pidió la reprogramación y se fijó una nueva fecha para esta semana”, indicaron.

Un hombre con ropa blanca abraza a una mujer con vestido azul corto apoyados cerca de una barandilla de madera
Candela Arizaga y Facundo Moyano se mostraron juntos en España donde la perimetral no tiene vigencia

La convocatoria, que también incluye una evaluación ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), fue dispuesta en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal Florencia Nocerez, luego de que se difundieran imágenes de Arizaga junto al ex diputado en España, pese a que en la Argentina continúa vigente una prohibición judicial de acercamiento y contacto.

Antes de la fecha prevista para este lunes, la defensa de Arizaga había presentado un informe psicológico elaborado por su profesional tratante, con el que solicitó que se reconsiderara la necesidad de realizar una nueva entrevista.

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Entre sus argumentos, Herrera sostuvo que la joven ya había declarado anteriormente y que tanto su versión de los hechos como su voluntad de mantener el vínculo con Moyano constaban en el expediente.

Inclusi, la propia Arizaga expresó su malestar en redes sociales. “Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia la cual NUNCA existió. De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia. No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar pónganse a investigar un poco de la situación”, dijo.

Pese a ese planteo, la convocatoria se mantuvo. Ahora, tras el pedido de reprogramación, resta definir cuándo podrá concretarse la entrevista.

El video que muestra a Candela corriendo descalza y semidesnuda por la avenida y a Moyano detrás de ella

La causa se inició el 4 de agosto, después de que Arizaga fue vista corriendo por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano, tras salir del departamento del ex diputado. Tras el episodio, Moyano fue detenido y posteriormente excarcelado con medidas cautelares.

La investigación por presuntos hechos de violencia de género continúa abierta y el sindicalista también está imputado por desobediencia, a raíz de un supuesto encuentro con la joven en un hotel porteño mientras regía la prohibición de contacto.

Por el momento, las restricciones judiciales permanecen vigentes.

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