Teleshow

Ángel de Brito recordó a su perro, a cuatro años de su muerte, y explicó por qué no volvió a tener mascota

El conductor de LAM recordó desde Madrid a su setter irlandés Chester y contó que la falta de tiempo le impide adoptar otro perro

ángel de brito chester
Ángel de Brito recordó a su perro a cuatro años de su muerte y explicó por qué no volvió a tener mascota
Guardar

A cuatro años de la muerte de su perro Chester, Ángel de Brito explicó por qué todavía no volvió a adoptar una mascota. El conductor de LAM, que se encuentra de vacaciones en Madrid, compartió en redes sociales una imagen de su perro y contó qué le impide sumar un nuevo compañero a su familia.

La publicación incluyó una foto de quien fue su perro junto a un corazón. A partir de ese recuerdo, el periodista respondió a quienes le preguntaron si piensa sumar a su familia un nuevo integrante de cuatro patas. El conductor aseguró que hace tiempo considera la posibilidad. “Hace rato que tengo ganas de volver a tener mi perrito”, afirmó.

PUBLICIDAD

mariana brey
De vacaciones en España, el conductor compartió una foto de su perro fallecido y explicó por qué eligió no sumar un nuevo integrante de cuatro patas a su familia

Sin embargo, explicó que su agenda laboral condiciona esa decisión. “Ya pasaron más de tres años, pero lo que me lo impide es no tener todo el tiempo para pasearlo y sacarlo a jugar”, señaló. De Brito agregó que no quiere que un animal permanezca solo durante gran parte del día. “No me gusta que viva solo todo el día y no lo puedo llevar al trabajo”, sostuvo.

El periodista había comunicado la muerte de Chester en agosto de 2022. En aquella oportunidad publicó en Instagram fotos de su setter irlandés, tanto solo como en distintos momentos compartidos con él. “Chester, no hay palabra para describir la tristeza de despedirte hoy”, escribió entonces. También recordó el vínculo que mantuvo con el animal desde su llegada a la familia: “Desde el primer día, toda tu familia te cuidamos y amamos”.

PUBLICIDAD

En el cierre de ese mensaje, De Brito destacó el carácter de su perro y su lucha hasta el final: “Nos volviste locos y diste batalla hasta tu final”. La publicación recibió mensajes de acompañamiento de colegas, figuras del espectáculo y seguidores del conductor.

mariana brey
“Tengo ganas de volver a tener mi perrito”, la confesión de Ángel de Brito tras recordar a Chester

La despedida generó una amplia reacción en Instagram. Entre los mensajes figuraron los de Natalia Oreiro, Verónica Lozano, Silvina Escudero, Nequi Galotti, Jey Mammón, Mery del Cerro, Barby Franco, Lourdes Sánchez y Cinthia Fernández.

Ángel de Brito se encuentra en Madrid, donde inició unas vacaciones que se extenderán por varias semanas. Antes de viajar, el conductor anticipó al aire de LAM que se tomaría “un par de semanas, unas cuantas semanitas” de descanso.

Durante su ausencia, Denise Dumas quedó a cargo de la conducción del ciclo de América TV y del programa que De Brito realiza en Bondi Live. El periodista compartió en sus redes sociales algunas postales de su estadía en la capital española, desde donde también recordó a Chester.

La tristeza de Ángel de Brito por la muerte de su perro
A cuatro años de la muerte de su setter irlandés, el periodista habló de su deseo de volver a convivir con una mascota

Por el momento, De Brito no informó una fecha precisa para su regreso a la televisión. El equipo de LAM continuará al aire con Dumas al frente hasta su vuelta.

Un mes antes de iniciar este viaje, De Brito celebró las 2500 emisiones de LAM, el ciclo que conduce por América TV. El programa alcanzó esa marca después de una primera etapa en eltrece y en la señal actual, donde se emite desde 2022.

El conductor encabezó el festejo en vivo con las panelistas, las “suricatas” como llama a Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa y al resto del equipo. Al ingresar al estudio, resumió el momento con un “Gracias”. Cuando Nazarena Vélez le dijo que había construido “un éxito increíble”, De Brito respondió: “Hacemos”, en alusión al trabajo colectivo.

La tristeza de Ángel de Brito por la muerte de su perro
Ángel de Brito recordó a Chéster desde Madrid y habló de su deseo de volver a adoptar

Luego de la emisión, la celebración continuó con una cena junto a los integrantes del ciclo. Entre los asistentes estuvieron Pilar Smith, Karina Iavícoli, Nazarena Vélez, Nora Colosimo, Carolina Molinari, Romina Scalora, Pepe Ochoa y Carla Czudnowsky, Denise Dumas, además del locutor Claudio Orellano y otros integrantes de la producción.

La jornada tuvo además otro motivo de festejo: coincidió con el cumpleaños de Ochoa. El equipo compartió el reconocimiento al panelista durante la emisión y luego continuó la celebración fuera del estudio.

Temas Relacionados

Ángel de BritoperroChester

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Barby Franco cumple 35 años: Fernando Burlando y su hija Sarah la despertaron con torta casera y un ramo de rosas

La modelo compartió cada detalle de la sorpresa que le prepararon su hija y el abogado para arrancar la mañana de su aniversario en familia

Barby Franco cumple 35 años: Fernando Burlando y su hija Sarah la despertaron con torta casera y un ramo de rosas

“El amor no se divide, se multiplica”, el tierno mensaje de la China Ansa para Rafi, su hijo que cumplió un año

La conductora y Diego Mendoza celebraron el cumpleaños de su niño con un álbum de fotos, sus primeros pasos y un texto dedicado también al vínculo que construye con India, la hermana mayor

“El amor no se divide, se multiplica”, el tierno mensaje de la China Ansa para Rafi, su hijo que cumplió un año

Las claves del fenómeno de BTS en Argentina: el rol de ARMY, canciones que son himnos y el sueño de una generación

La comunidad de fans que durante más de una década tradujo y difundió la música del grupo surcoreano logró lo que parecía imposible: traerlos por primera vez al país. Los números de una gira récord y la propuesta que sacudió las bases del pop occidental

Las claves del fenómeno de BTS en Argentina: el rol de ARMY, canciones que son himnos y el sueño de una generación

Diego Peretti enfrentó las versiones de una supuesta pelea con Hernán Casciari y se desligó del escándalo de Orsai

Luego de la explicación que dio en redes sociales, el protagonista de una de las películas por las que denunciaron al escritor habló por primera vez ante las cámaras

Diego Peretti enfrentó las versiones de una supuesta pelea con Hernán Casciari y se desligó del escándalo de Orsai

María Becerra cerrará la Marcha del Orgullo en Buenos Aires: “Bancando los trapos como siempre”

La Nena de Argentina mostró su alegría al confirmarse su participación en el espectáculo final de la 35ª edición. Los detalles

María Becerra cerrará la Marcha del Orgullo en Buenos Aires: “Bancando los trapos como siempre”

AMÉRICA

El Salvador: Camión pierde el control, derriba postes eléctricos y deja cuatro lesionados en el bulevar Los Próceres

El Salvador: Camión pierde el control, derriba postes eléctricos y deja cuatro lesionados en el bulevar Los Próceres

Bryan Ruiz asume el reto de reconstruir el fútbol de Costa Rica

Menos panameños acuden a Portobelo este 21 de octubre a testimoniarle su fe al Cristo Negro

La asesinaron en su vivienda frente a su hija: Cuba registró su feminicidio número 58 del año

Nicaragua asignará USD 275.8 millones a universidades públicas en 2027, por debajo del 6% constitucional

MALDITOS NERDS

‘Subnautica 2′ prepara una gran actualización con nuevos biomas y criaturas

‘Subnautica 2′ prepara una gran actualización con nuevos biomas y criaturas

Mortal Shell 2 recibe ‘Rotten Autumn’, una actualización con 15 mazmorras y modo foto

Monster Hunter Wilds estrena demo y muestra su rendimiento en Nintendo Switch 2

Pearl Abyss amplía Pywel por mar con el primer DLC de Crimson Desert

CD Projekt RED anuncia la actualización 2.5 de Cyberpunk 2077 para octubre

DEPORTES

Bryan Ruiz asume el reto de reconstruir el fútbol de Costa Rica

Bryan Ruiz asume el reto de reconstruir el fútbol de Costa Rica

Video viral: una streamer coreana que canta temas de La 12 lloró con el gol de Paredes que clasificó a Boca a la final de la Sudamericana

Una estrella de Hollywood sorprendió al hacerle un llamativo consejo a Lionel Messi: “Que le dé un descanso...”

La escena más viral de la Champions League: ganaron su partido y se fueron sin bañarse del estadio por un peculiar motivo

Bayern Múnich y Arsenal igualaron 2-2 en un choque de favoritos en la Champions League: todos los goles del día