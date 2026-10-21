Ángel de Brito recordó a su perro a cuatro años de su muerte y explicó por qué no volvió a tener mascota

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A cuatro años de la muerte de su perro Chester, Ángel de Brito explicó por qué todavía no volvió a adoptar una mascota. El conductor de LAM, que se encuentra de vacaciones en Madrid, compartió en redes sociales una imagen de su perro y contó qué le impide sumar un nuevo compañero a su familia.

La publicación incluyó una foto de quien fue su perro junto a un corazón. A partir de ese recuerdo, el periodista respondió a quienes le preguntaron si piensa sumar a su familia un nuevo integrante de cuatro patas. El conductor aseguró que hace tiempo considera la posibilidad. “Hace rato que tengo ganas de volver a tener mi perrito”, afirmó.

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De vacaciones en España, el conductor compartió una foto de su perro fallecido y explicó por qué eligió no sumar un nuevo integrante de cuatro patas a su familia

Sin embargo, explicó que su agenda laboral condiciona esa decisión. “Ya pasaron más de tres años, pero lo que me lo impide es no tener todo el tiempo para pasearlo y sacarlo a jugar”, señaló. De Brito agregó que no quiere que un animal permanezca solo durante gran parte del día. “No me gusta que viva solo todo el día y no lo puedo llevar al trabajo”, sostuvo.

El periodista había comunicado la muerte de Chester en agosto de 2022. En aquella oportunidad publicó en Instagram fotos de su setter irlandés, tanto solo como en distintos momentos compartidos con él. “Chester, no hay palabra para describir la tristeza de despedirte hoy”, escribió entonces. También recordó el vínculo que mantuvo con el animal desde su llegada a la familia: “Desde el primer día, toda tu familia te cuidamos y amamos”.

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En el cierre de ese mensaje, De Brito destacó el carácter de su perro y su lucha hasta el final: “Nos volviste locos y diste batalla hasta tu final”. La publicación recibió mensajes de acompañamiento de colegas, figuras del espectáculo y seguidores del conductor.

“Tengo ganas de volver a tener mi perrito”, la confesión de Ángel de Brito tras recordar a Chester

La despedida generó una amplia reacción en Instagram. Entre los mensajes figuraron los de Natalia Oreiro, Verónica Lozano, Silvina Escudero, Nequi Galotti, Jey Mammón, Mery del Cerro, Barby Franco, Lourdes Sánchez y Cinthia Fernández.

Ángel de Brito se encuentra en Madrid, donde inició unas vacaciones que se extenderán por varias semanas. Antes de viajar, el conductor anticipó al aire de LAM que se tomaría “un par de semanas, unas cuantas semanitas” de descanso.

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Durante su ausencia, Denise Dumas quedó a cargo de la conducción del ciclo de América TV y del programa que De Brito realiza en Bondi Live. El periodista compartió en sus redes sociales algunas postales de su estadía en la capital española, desde donde también recordó a Chester.

A cuatro años de la muerte de su setter irlandés, el periodista habló de su deseo de volver a convivir con una mascota

Por el momento, De Brito no informó una fecha precisa para su regreso a la televisión. El equipo de LAM continuará al aire con Dumas al frente hasta su vuelta.

Un mes antes de iniciar este viaje, De Brito celebró las 2500 emisiones de LAM, el ciclo que conduce por América TV. El programa alcanzó esa marca después de una primera etapa en eltrece y en la señal actual, donde se emite desde 2022.

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El conductor encabezó el festejo en vivo con las panelistas, las “suricatas” como llama a Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa y al resto del equipo. Al ingresar al estudio, resumió el momento con un “Gracias”. Cuando Nazarena Vélez le dijo que había construido “un éxito increíble”, De Brito respondió: “Hacemos”, en alusión al trabajo colectivo.

Ángel de Brito recordó a Chéster desde Madrid y habló de su deseo de volver a adoptar

Luego de la emisión, la celebración continuó con una cena junto a los integrantes del ciclo. Entre los asistentes estuvieron Pilar Smith, Karina Iavícoli, Nazarena Vélez, Nora Colosimo, Carolina Molinari, Romina Scalora, Pepe Ochoa y Carla Czudnowsky, Denise Dumas, además del locutor Claudio Orellano y otros integrantes de la producción.

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La jornada tuvo además otro motivo de festejo: coincidió con el cumpleaños de Ochoa. El equipo compartió el reconocimiento al panelista durante la emisión y luego continuó la celebración fuera del estudio.