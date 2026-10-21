La asesinaron en su vivienda frente a su hija: Cuba registró su feminicidio número 58 del año

El Observatorio de Alas Tensas registró la muerte de Yudiley Rodríguez Enríquez como el feminicidio número 58 en Cuba en 2026. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

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El asesinato de Yudiley Rodríguez Enríquez, una mujer de 37 años conocida como “Mimí”, fue clasificado por el Observatorio de Alas Tensas (OGAT) como el feminicidio número 58 registrado en Cuba en lo que va de 2026.

El crimen ocurrió el pasado 20 de octubre, cerca de las 17:00 (hora local), dentro de la vivienda de la víctima en el barrio de Margodo, municipio de Gibara, en la provincia de Holguín.

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Según información que los familiares entregaron al observatorio, el presunto agresor fue identificado como Iram G., vecino de la víctima. El hombre la habría atacado con varios cuchillos, lo que le provocó heridas múltiples. La mujer murió desangrada, de acuerdo con el reporte difundido por la organización independiente.

En su reporte, OGAT incluyó el caso dentro de la categoría de feminicidio social, una clasificación que utiliza para hechos de violencia letal contra mujeres cometidos por personas sin relación de pareja ni parentesco con la víctima. El observatorio señaló que, según el testimonio de la familia, Yudiley había rechazado en varias oportunidades una conducta de acoso del presunto atacante contra otra integrante de su entorno familiar.

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La organización clasificó el crimen como feminicidio social debido al rechazo previo de la víctima al acoso del agresor hacia una familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque ocurrió delante de dos niñas, una de ellas hija de la víctima

A su vez, el crimen se produjo en presencia de dos niñas, entre ellas una hija menor de Yudiley. La nuera de la mujer logró sacar a las menores de la vivienda y pidió auxilio, según la información recopilada por OGAT.

El padre de la víctima también sufrió diversas heridas durante el ataque. No obstante, se encuentra fuera de peligro, indicaron las fuentes familiares citadas por el observatorio.

La organización pidió que las dos niñas reciban atención psicológica especializada y acompañamiento emocional tras haber presenciado el asesinato. A su vez, la institución reclamó medidas que garanticen su protección y bienestar luego de la violencia ocurrida en el hogar. “Es fundamental garantizar su protección y bienestar”, aseguró OGAT en su pronunciamiento.

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Yudiley trabajaba como dependienta de una bodega, según el reporte. Era madre de cuatro hijos, de 18, 15, 13 y cuatro años. OGAT expresó sus condolencias a los hijos, al esposo, al padre y a otros familiares de la mujer, además de la comunidad afectada por el hecho.

Yudiley Rodríguez Enríquez trabajaba como dependienta de una bodega y era madre de cuatro hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

OGAT registró 32 intentos de feminicidio en Cuba en lo que va de 2026

Con este caso, el Observatorio de Alas Tensas contabilizaba, al 21 de octubre, un total de 58 feminicidios, 32 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida en la isla en lo que va del año.

Los registros independientes contabilizan 32 intentos de feminicidio en Cuba en lo que va de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad también informó que busca acceder a los informes de investigación de los casos de Anais Tamayo Puente y Ana Vivian Suárez Cruz. A la vez, mantiene bajo observación como posible suicidio feminicida la muerte de Bárbara Sánchez González.

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El observatorio indicó que investiga otros 12 posibles feminicidios, cinco intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre en contexto feminicida que fueron alertados en 2025. Para 2026, la organización analiza además 11 posibles feminicidios y 11 intentos.