Crimen y Justicia

Se conoció un nuevo video de Candela Arizaga y Facundo Moyano juntos en España tras la citación judicial

Luego de que la Justicia porteña llamara a declarar a la influencer, Infobae tuvo acceso a nuevo material de la pareja durante su viaje por Europa. Por el momento, no está confirmado si la joven se presentará a declarar

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En medio de la investigación por lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género, privación ilegítima de la libertad y desobediencia, Candela Arizaga y Facundo Moyano volvieron a ser captados en el sur de España. Mientras que en Argentina continúa vigente una restricción de acercamiento, la influencer volvió a ser citada para que declare el próximo lunes.

Según los videos a los que tuvo acceso Infobae, la pareja fue registrada el domingo pasado mientras recorría Puerto Banús, en Marbella. En esas imágenes, se los pudo ver juntos, de espaldas, cuando recorrían el puerto deportivo y complejo turístico.

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Las grabaciones se conocieron una semana después de que Arizaga y Moyano fueran captados juntos por primera vez desde la apertura del expediente judicial. En esa oportunidad, las imágenes los ubicaron en Madrid.

A partir de entonces, ambos publicaron fotos y videos juntos en sus respectivas redes sociales. Estos registros motivaron a la Fiscalía especializada en violencia de género, que está a cargo de la investigación, a citar a la joven a declarar el próximo lunes 19 de octubre ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).

El objetivo detrás de la citación será que la joven vuelva a ser evaluada por la fiscal Florencia Nocerez y un equipo interdisciplinario, con la intención de revisar y garantizar su resguardo mientras la causa sigue su curso. No obstante, su abogado, Roberto Herrera, indicó a este medio que su representada evaluará si se presentará a la cita.

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En línea con esto, el representante legal de Arizaga cuestionó la evaluación propuesta, tras remarcar que desde el inicio de la causa había diferencias entre las posturas de la Fiscalía y de Arizaga. Mientras la fiscal planteó la posibilidad de que la influencer estuviera en una situación de vulnerabilidad, ella realizó tres pedidos para que se revoque la restricción de acercamiento.

De hecho, la joven rechazó haber denunciado a su novio por violencia de género en medio de las repercusiones por las imágenes compartidas desde España. “Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia, la cual nunca existió”, escribió en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Captura de pantalla de una historia de Instagram con texto en blanco sobre fondo negro de la cuenta candelamagaliok
El descargo de Arizaga sobre la denuncia contra Facundo Moyano

En línea con esto, Arizaga también cuestionó las versiones que comenzaron a circular desde el 4 de agosto, cuando se difundieron imágenes de ella mientras corría semidesnuda por la avenida del Libertador, en Belgrano. Esa madrugada intervino la Policía de la Ciudad y la joven fue trasladada al Hospital Pirovano.

De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia”, sostuvo al referirse a aquel episodio. Además, pidió cautela ante los cuestionamientos en redes: “No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar, pónganse a investigar un poco de la situación”.

Por este motivo, el abogado de Arizaga cuestionó la relevancia que se le dio al testimonio ofrecido por el oficial inspector Ezequiel Ríos, uno de los primeros agentes que intervino aquella madrugada. Al ser consultado, afirmó que vio a la joven correr por la zona y que la siguió hasta interceptarla.

Un hombre con ropa blanca abraza a una mujer con vestido azul corto apoyados cerca de una barandilla de madera
La influencer desmintió haber denunciado a su pareja por violencia de género

Según su relato, en ese momento la joven le dijo que Moyano la había golpeado y que la retenía contra su voluntad en el departamento. Ríos luego ratificó esa versión ante la Fiscalía. Sin embargo, Arizaga negó más tarde haber hecho esas manifestaciones.

Al momento de ampliar su declaración ante la fiscal Nocerez, la influencer sostuvo que “en ningún momento” dijo que la hubieran golpeado o que estuviera secuestrada. También vinculó su conducta de esa madrugada con el consumo de cocaína y con un cuadro que definió como de “delirio, psicosis”.

El video que muestra a Candela corriendo descalza y semidesnuda por la avenida y a Moyano detrás de ella

Las tres policías que declararon esa misma jornada tampoco afirmaron haber escuchado de parte de la joven un relato sobre una agresión o un encierro. Esa circunstancia, sin embargo, no contradice de forma directa la declaración de Ríos, quien ubicó la presunta manifestación en el momento preciso en que interceptó a Arizaga.

En ese contexto, la defensa de Moyano también cuestionó la versión del policía. “Ha sido desmentido por todos. La aislada versión incorporada en el acta de procedimiento condicionó toda la investigación e indujo a error a la fiscalía en los primeros momentos de la causa”, sostuvo el abogado del ex diputado, Miguel Molina, en diálogo con Infobae.

“Nadie refrenda sus dichos, ni Candela, ni las oficiales de policía, ni los amigos de Candela, ni los testigos de actuación, ya que llegaron una hora y media más tarde; es decir, nunca vieron aquello que firmaron en el acta”, concluyó el letrado.

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