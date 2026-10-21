Jornada financiera: las acciones argentinas avanzaron hasta 5% en Wall Street, pero el riesgo país volvió a subir

La suba de tasas de los bonos del Tesoro de EEUU afectó a los títulos públicos argentinos.

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Una sesión positiva en las bolsas de Nueva York, con ganancias encabezadas por el panel tecnológico Nasdaq (+1,1%), sentó las bases para una recuperación de los precios de las acciones argentinas, aunque para los bonos la suba inicial se fue consumiendo con el correr de los negocios de este miércoles.

En el caso de la renta fija argentina, influyó la nueva suba de los rendimientos de la base de referencia, los bonos del Tesoro de EEUU. Los bonos Globaes -en dólares con ley de Nueva York- comenzaron operados con alza promedio de 0,8% en Wall Street, pero terminaron un 0,2% negativo. Por ello, el índice de riesgo país de JP Morgan, que llegó a descontar hasta 21 puntos por la mañana, terminó la sesión con alza de un entero, en los 674 puntos básicos para Argentina. Los Bonares -en dólares con ley argentina- subieron un 0,4% en promedio.

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La reversión de la baja de las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU contribuyó a una mayor aversión al riesgo que perjudicó al flojo desempeño de la deuda argentina en el mercado. El bono del Tesoro de EEUU a diez años, que tocó un rendimiento de 5,09% por la mañana, rebotó a 5,15% al cierre.

Las acciones estadounidenses subieron dado que los resultados trimestrales de SpaceX (+7,8%) renovaron el entusiasmo por el sector de la IA, antes de la publicación de los resultados de Tesla (+3,4%) y Meta (+0,5%).

En cuanto a acciones locales, el flamante índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 1,6% en pesos, en los 99.531 puntos. Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son operados en dólares en Wall Street hay mayoría de alzas, encabezadas por Satellogic (+6,8%) y Telecom Argentina (+5,1%).

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Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, constató “una jornada de recuperación para los activos argentinos, que confirma el cambio de tendencia que empezó a insinuarse en la segunda mitad de la rueda de ayer”.

“Las bolsas de Nueva York mostraron un comportamiento alcista, con el sector tecnológico recuperando terreno tras los sólidos estados contables de SpaceX y los anuncios de exploración de una fusión con Tesla. A pesar de la caída registrada en Netflix (-5,3%) luego de presentar guías cautas para el cuarto trimestre, la reactivación del apetito por los semiconductores e Inteligencia Artificial permitió extender las ganancias en Wall Street, al tiempo que los precios internacionales del petróleo avanzaron levemente en medio de tensiones persistentes en Medio Oriente”, expresó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

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Los precios del petróleo terminaron con movimiento mixto luego de que Irán afirmó que había pocos motivos para esperar avances diplomáticos con Estados Unidos. El barril de referencia del Brent estuvo rondando esta semana máximos de cinco meses con un apoyo adicional del mercado debido a la caída de las existencias de crudo y productos derivados en EEUU.

El barril de Brent del Mar del Norte para entregar en diciembre subió 0,6%, a USD 109,40, mientras que el crudo de Texas en los EEUU cedió 0,3%, a USD 97,49, también para diciembre.

“La resiliencia exhibida por las bolsas mundiales en la sesión de hoy demuestra que los mercados financieros están ponderando con mayor peso el inicio favorable de la temporada de resultados corporativos y los canales diplomáticos abiertos entre EEUU, Rusia y Ucrania, por encima de los choques geopolíticos en el Golfo Pérsico”, comentó Laura Torres, Directora de Inversión, IMB Capital Quants.

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La actividad económica sigue muy dispar

Los datos de actividad económica siguen en el foco inversor, no solo por el impulso que le pueda aportar el crecimiento a los balances corporativos, si no por la influencia que éste puede ejercer sobre el humor social, ante las elecciones presidenciales de 2027, cuando se definirá la continuidad del modelo de La Libertad Avanza.

El Indec dio a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de agosto, que registró una leve suba de 0,1% mensual desestacionalizada, mientras que en términos interanuales, la actividad económica mostró una caída de 1,7 por ciento.

Tomás Amerio, economista en la Fundación Libertad y Progreso, observó que “la actividad volvió al nivel de hace casi dos años”. Acotó que “la composición muestra por qué el consumo no arrastra la actividad: minería (+11,1%) y energía (+4,3%) crecen, mientras que industria (−3,2%) y comercio (−3,5%) restan casi un punto del total".

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Ammiel Pardo, economista senior de Aldazabal y Compañía señaló que el dato se ubicó “muy por debajo del rebote esperado tras la fuerte caída de julio”, mientras que “la serie desestacionalizada del EMAE continúa ubicándose en niveles similares a los observados a comienzos de 2025, reflejando una recuperación aún débil de la actividad”.

“Hacia adelante, los indicadores de actividad que monitoreamos para septiembre continúan mostrando una dinámica mixta, aunque con un sesgo levemente positivo. En este contexto, estimamos que el EMAE podría registrar una variación mensual positiva durante septiembre, aunque sin señales de una aceleración significativa en el ritmo de crecimiento de la actividad”, continuó Pardo.

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Joaquín Aranguiz, economista de la Fundación Libertad, afirmó que “el EMAE de agosto confirmó lo que se venía sospechando, la actividad durante el tercer trimestre entró -o estuvo muy cerca- de una recesión. Si bien mostró una leve mejora de 0,1% mensual desestacionalizado, que frena la caída, no compensa el golpe de julio, revisado a -2,8%. En la comparación interanual la actividad sigue 1,7% abajo, aunque el acumulado enero-agosto todavía crece 1,2%”.

“La señal es de estabilización en un nivel bajo más que de rebote: julio y agosto quedaron como los dos meses de menor actividad desde marzo de 2025. Para el tercer trimestre, el mercado esperaba una caída del PIB de 1% contra el segundo, según el REM de fines de septiembre. Con julio y agosto ya conocidos, esa estimación luce optimista. Si septiembre se mantiene en el nivel de agosto, el trimestre cerraría cerca de 2,8% abajo, y para no caer haría falta un salto de 8,6% en un solo mes, algo bastante improbable”, explicó Aranguiz.

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En la plaza cambiaria hubo un monto operado de USD 565,2 millones en el segmento de contado y el dólar mayorista extendió la suba gradual por cuarto día seguido y sumó un peso, a $1.526, un nuevo máximo nominal.

“Con un volumen que inicialmente tardó en tomar impulso, la cotización operó dentro de esa banda y escaló levemente hasta alcanzar un máximo intradiario de $1.528. A partir de allí, comenzó a descomprimir nuevamente”, precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

En lo que va de octubre el tipo de cambio oficial sube nueve pesos (+0,6%) y desde que empezó 2026 avanza 71 pesos o 4,9 por ciento. Asimismo, en el último año la divisa ganó solo 35,50 pesos o 2,4%, desde los $1.490,50 el 21 de octubre del año pasado, cuando también marcó un récord y desafió el techo de las bandas cambiarias antes de las elecciones legislativas.

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El BCRA fijó en $1.941,44 el límite superior de su régimen cambiario. El dólar mayorista quedó a 415,44 pesos o 27,2% de ese límite para la flotación administrada.

En la Bolsa, el “contado con liqui” a $1.635 a través de acciones, también en récord, con una brecha de 109 pesos o 7,1% respecto del mayorista. El dólar MEP es operado a $1.548, también en un máximo nominal.

El dólar al público permaneció sin variantes, a $1.545 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el billete minorista promedió $1.546,15 para la venta y $1.492,78 para la compra. El dólar blue cedió cinco pesos, a 1.570 pesos.

El BCRA absorbió USD 46 millones en el mercado, el 8,1% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 24 millones, en los 50.225 millones de dólares.