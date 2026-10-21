La apuesta de República Dominicana en París que va más allá de las playas y el ron para seducir a Francia

El turismo en República Dominicana recibió 816,512 pasajeros no residentes por vía aérea en junio, un 6.0% más que en 2025. (Cortesía: Ministerio de Turismo República Dominicana)

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República Dominicana despliega esta semana en París un proyecto hotelero de más de 6,000 nuevas habitaciones como el punto más concreto de una agenda destinada a estrechar lazos con Francia.

El grupo francés Accor anunció su intención de desarrollar 23 proyectos hoteleros en el país caribeño, en el marco de la llamada Semana Dominicana en Francia, según informó la agencia EFE.

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La iniciativa se da justo cuando el Gobierno dominicano busca que el turismo no sea solo playas, ron y puros, sino también una puerta de entrada a su identidad cultural.

El ministro de Cultura reclama más identidad junto al negocio turístico

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, defendió ante EFE que la Semana Dominicana en Francia, con sus encuentros políticos y empresariales, resulta clave para seguir impulsando la economía del país.

Salcedo destacó el crecimiento dominicano y su capacidad para atraer inversión extranjera. “Las industrias culturales hoy desempeñan un papel también más estelar en nuestras economías”, afirmó el funcionario a la agencia.

El ministro fue más allá y planteó la necesidad de que el turista conecte con algo más que el paisaje. “Nosotros lo que necesitamos es fortalecer la vinculación con la cultura, que los extranjeros cuando lleguen puedan tener una conexión con los valores identitarios del pueblo dominicano”, subrayó ante el mismo medio.

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El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, participó en el lanzamiento oficial de la Semana Dominicana en Francia 2026, una iniciativa que busca fortalecer los vínculos diplomáticos, económicos y culturales entre ambas naciones, al tiempo que proyecta a la República Dominicana como un país competitivo y abierto a nuevas oportunidades de cooperación internacional.

República Dominicana superará este año los 12 millones de visitantes, según cifras que citó Salcedo. “Eso es importante, pero necesitamos seguir readecuando nuestra estructura para que tengan la más amplia de las experiencias y que no sea necesariamente a través de la belleza paradisíaca que tenemos”, añadió.

El objetivo de la semana es doble: atraer inversión empresarial y turística, y mostrar una identidad cultural que va más allá de la oferta de sol y playa, a través de encuentros institucionales, un programa de residencias artísticas y una muestra pictórica en París.

Residencias artísticas con vivienda y estipendio mensual

Entre los actos culturales de la semana se presentó, este miércoles, un programa de residencias artísticas para creadores dominicanos.

El programa, denominado “República Dominicana x Ciudad Internacional de las Artes”, lo impulsan de forma conjunta la Embajada dominicana en Francia y la institución parisina. Ofrecerá dos residencias anuales de tres meses para artistas visuales dominicanos.

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Los seleccionados contarán con un taller-vivienda en París y 1.000 euros mensuales de ayuda económica. También tendrán seguro de salud y la posibilidad de establecer contactos con profesionales del sector artístico francés.

Salcedo defendió ante la agencia la importancia de acompañar los vínculos comerciales con un mayor intercambio cultural entre ambos países.

La Casa de América Latina en París fue escenario de otro momento central de la semana de promoción. Allí se inauguró “Archipiélagos improbables”, una exposición dedicada a la trayectoria del artista José Castillo.

Una exposición rescata la obra de José Castillo

La Casa de América Latina en París fue escenario de otro momento central de la semana de promoción. Allí se inauguró “Archipiélagos improbables”, una exposición dedicada a la trayectoria del artista José Castillo.

Las obras de Castillo, poco conocido pese a la dimensión de su producción, reflejan a través de cuadros repletos de color la complejidad de la identidad dominicana. Su pintura está atravesada por la negritud, las migraciones y la herencia histórica del país caribeño.

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“José Castillo simboliza todo el esfuerzo de integración de la Semana Dominicana en Francia”, afirmó Salcedo ante EFE. El ministro explicó que “un hombre de un barrio populoso de Santo Domingo migra a una ciudad como París” y que “hizo una combinación importante entre las influencias europeas y francesas que se ve expresada en su obra”.

Cine y literatura dominicana en el exterior

Salcedo reivindicó también la literatura dominicana y la necesidad de facilitar la llegada de sus autores a las librerías internacionales. Entre sus prioridades al frente del Ministerio de Cultura mencionó el fortalecimiento de la industria cinematográfica.

Ese impulso al cine pasaría por acuerdos de coproducción, formación técnica y nuevas oportunidades para contar historias dominicanas, según detalló.

El crecimiento del 14.3% en la llegada de turistas franceses ubicó a Francia como el noveno mercado emisor hacia República Dominicana en los primeros ocho meses de 2026. (Foto cortesía)

La Semana Dominicana en Francia se organiza del 19 al 23 de octubre y está a cargo de la Embajada dominicana, en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana.

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La agenda incluye además encuentros en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Business France, la Asamblea Nacional y el Senado francés, así como actividades vinculadas a la inversión, la gastronomía y la transición energética.