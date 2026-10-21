Ministros defienden ante el Congreso sus solicitudes presupuestarias para 2027 con planes energéticos, sociales y culturales

Presupuesto 2027, tres ministerios de Guatemala justifican ante los diputados sus pedidos de fondos (Congreso de la República de Guatemala)

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Los ministros de Energía, Edwin Barrios; de Trabajo, Miriam Roquel; y de Cultura, Luis Méndez Salinas, defendieron ante la Comisión de Finanzas del Congreso de la República de Guatemala sus solicitudes presupuestarias para 2027, con planes centrados en el cierre del campo petrolero Xan, la ampliación del aporte para adultos mayores y obras culturales y deportivas.

Las tres carteras expusieron sus niveles de ejecución, los programas prioritarios y las razones técnicas de los recursos requeridos. El Ministerio de Trabajo presentó la petición más elevada, mientras que Energía y Minas concentró buena parte de sus fondos en obligaciones vinculadas al abandono de pozos petroleros.

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Presupuesto 2027, tres ministerios de Guatemala justifican ante los diputados sus pedidos de fondos (Congreso de la República de Guatemala)

El cierre de 59 pozos del campo Xan en Petén

El Ministerio de Energía y Minas solicitó Q 437 millones para 2027. Del total, el 68% equivale a Q 252,6 millones destinados al cierre y abandono de 59 pozos en el campo Xan.

La asignación también incluye Q 36 millones para el mantenimiento del Sistema Estacionario de Transporte ELCE y Q 9,5 millones para la Minirrefinería La Libertad. Los Q 139 millones restantes corresponden al funcionamiento ordinario de la institución.

Barrios indicó que la cartera contó en 2026 con Q 148,5 millones para las tareas en Xan, aunque ejecutó una proporción mínima por falta de personal técnico especializado en operaciones petroleras. El ministerio contrató a cuatro profesionales externos para elaborar los términos de referencia de la licitación, un proceso que concluyó en agosto.

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El funcionario explicó que los recursos deben permanecer disponibles mientras el evento de contratación continúe vigente en Guatecompras: “De mi parte, yo ya lo hubiera devuelto, pero necesariamente el presupuesto debe estar para que el evento esté vigente en Guatecompras”.

La implementación de gasolina E10, una mezcla que incorpora etanol, también formó parte de las consultas de los diputados. Barrios reconoció que 30% de los consumidores migró a la gasolina súper por desconfianza hacia el nuevo combustible, aunque el ministerio no registró denuncias formales por fallas de calidad.

El ministro sostuvo que la mezcla redujo entre Q 1 y Q 1,30 el precio del combustible. Sobre el uso del producto, afirmó: “Nosotros como ministerio también usamos la gasolina E10 y el funcionamiento es perfecto”.

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La meta energética para 2027 contempla electrificar cerca de 40.000 viviendas mediante préstamos ejecutados por el Instituto Nacional de Electrificación, Inte. La proyección reduciría alrededor de dos puntos porcentuales la brecha de cobertura eléctrica, estimada en 8,5%.

Presupuesto 2027, tres ministerios de Guatemala justifican ante los diputados sus pedidos de fondos (Congreso de la República de Guatemala)

Los recursos para adultos mayores y nuevas inspecciones laborales

El Ministerio de Trabajo pidió Q 2.837 millones para 2027, frente a los Q 2.155 millones vigentes en 2026. La mayor parte de esa solicitud corresponde al Aporte Económico al Adulto Mayor, cuya necesidad real asciende a Q 2.607 millones, por encima del techo de Q 2.463 millones asignado hasta ahora.

La diferencia para ese programa es de Q 143 millones. Roquel informó que hay 97.616 expedientes de adultos mayores pendientes de visita, incluidos 20.419 casos iniciados entre 2006 y 2023.

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Las incorporaciones al programa descendieron de 87.751 en 2025 a 18.818 durante 2026. La ministra vinculó esa caída con la cesión de Q 500 millones que su cartera debió realizar este año y cuestionó el impacto de esa decisión sobre quienes aguardan el beneficio.

“No es justo jugar con la dignidad del adulto mayor”, declaró Roquel ante la comisión. Con los recursos solicitados, el ministerio calcula incorporar a 211.643 beneficiarios, lo que implicaría un aumento de 72%.

Los diputados plantearon inquietudes sobre una eventual politización del programa durante un año electoral. La funcionaria respondió que el Ejecutivo mantiene controles para que el aporte alcance a las personas que llevan más de una década en espera.

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La cartera laboral también pidió 100 nuevas plazas de inspección. El objetivo es pasar de los 165 inspectores disponibles al inicio de la administración a 313 al cierre de la gestión.

Roquel relacionó la ampliación con los compromisos internacionales de Guatemala para erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso, exigencias que inciden en los acuerdos comerciales con Estados Unidos. El ministerio tiene bajo verificación a 39.105 empleadores y 78.953 centros de trabajo.

Museos, ciudades deportivas y derechos de comunidades originarias

El Ministerio de Cultura y Deportes enfocó su solicitud en infraestructura cultural y deportiva. Méndez Salinas propuso equipar casas de desarrollo cultural en al menos 60 territorios y reabrir museos que permanecen cerrados.

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El plan también prevé mantenimiento preventivo para el Museo Nacional de Arqueología y Etnología y la renovación de guiones museográficos en distintos espacios patrimoniales. En el área deportiva, la cartera continuará la construcción de ciudades deportivas en Los Amates, Izabal, y Zaragoza, Chimaltenango.

El ministro confirmó que solicitó una auditoría concurrente a la Contraloría General de Cuentas para ambos proyectos. La petición surgió después de las consultas de diputados sobre la transparencia en el uso de los recursos destinados a las obras.

La cartera proyecta continuar la formulación de la política pública de pueblos indígenas y fortalecer el ejercicio de derechos derivados de medidas cautelares y sentencias relacionadas con comunidades originarias.

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