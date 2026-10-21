Crimen y Justicia

Caso Ángel López: arranca en Buenos Aires la pericia que puede redefinir la causa contra la madre y el padrastro del nene

El Cuerpo Médico Forense analizará las muestras biológicas del chico de cuatro años para determinar si los traumatismos craneoencefálicos hallados en su cabeza fueron la causa del fallecimiento

nene muerto en comodoro rivadavia
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El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación inicia este miércoles en Buenos Aires una pericia que será determinante en la causa por la muerte de Ángel López, el nene de cuatro años que falleció el 5 de abril en Comodoro Rivadavia. El estudio buscará determinar las causales de muerte del chico y establecer el origen de las lesiones halladas en su cabeza, un punto central que la investigación todavía no logró esclarecer con certeza suficiente.

La medida fue solicitada por las defensas de Mariela Altamirano, madre del niño, y de Michel González, su padrastro, quienes están detenidos con prisión preventiva desde abril e imputados por homicidio. Los abogados defensores pidieron en junio la intervención del organismo de la Corte Suprema, disconformes con los análisis realizados por el Cuerpo Interdisciplinario Forense de Chubut.

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El informe de ese organismo provincial determinó que Ángel sufrió traumatismos craneoencefálicos múltiples, junto con una infección pulmonar. Según la autopsia, la causa de muerte fue daño cerebral por hipoxia. La fiscalía sostiene que el cuadro se dio en un marco de presunto maltrato y abandono.

Las muestras biológicas que se encontraban en Comodoro Rivadavia fueron trasladadas a Buenos Aires para que puedan ser examinadas durante el nuevo estudio. No hay un plazo definido para la entrega del informe final.

La defensa busca precisar si las lesiones tuvieron relación con el fallecimiento

El defensor Alejandro Varas explicó que uno de los objetivos centrales del análisis es determinar la antigüedad de las infiltraciones de sangre halladas en el cuero cabelludo y establecer “si es causa concomitante con esta enfermedad que venía cursando el niño”, según declaró a Crónica. La defensora Vanesa Vera calificó la pericia como “determinante para la posición de la defensa” y señaló que desde el comienzo cuestionan que las lesiones internas del cuero cabelludo puedan ser consideradas la causa del deceso.

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“Consideramos que es una prueba que nos va a poder circunscribir concretamente cuál fue la causa de muerte de Ángel”, sostuvo Vera en declaraciones al mismo medio. Adelantó que si los resultados se alinean con los planteos de la defensa, evaluarán introducir modificaciones en su teoría del caso e incluso objetar la hipótesis que sostiene el Ministerio Público Fiscal.

La Justicia prorrogó la prisión preventiva y el plazo de investigación

La pericia se realiza una semana después de que el juez Martín Cosmandro resolviera, el martes 13 de octubre, extender por otros seis meses tanto el plazo de investigación como la prisión preventiva de los dos imputados. La medida de detención vencerá el 13 de abril de 2027, salvo que una nueva audiencia modifique la situación procesal.

El fiscal general Facundo Oribones fundamentó el pedido de prórroga en la necesidad de aguardar los resultados de la nueva evaluación forense. Sostuvo que las conclusiones del estudio podrían confirmar, modificar o requerir un nuevo análisis de la hipótesis acusatoria. Por ese motivo, requirió seis meses adicionales para recibir el dictamen, evaluarlo y definir la presentación de una eventual acusación.

Ilustración médica de un cuerpo humano transparente con órganos internos resaltados, detallando lesiones en pulmones, laringe, cerebro, riñones, cráneo y estómago.
El análisis médico del caso Ángel López detalló graves daños en órganos vitales, destacando infecciones respiratorias, signos de hipoxia y hematomas recientes en el cráneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Altamirano está imputada por homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, mientras que González enfrenta cargos por homicidio simple agravado por alevosía. Para justificar la continuidad de la detención, la fiscalía argumentó que los acusados carecen de arraigo en la ciudad, que su hija de un año vive con familiares en otra provincia y que la gravedad de los cargos incrementa el riesgo de fuga.

El querellante destacó la complejidad de la investigación y señaló conductas sospechosas

El abogado Roberto Castillo, que representa al padre de Ángel como querellante, acompañó el pedido de prórroga y sostuvo que la investigación tiene características complejas porque debe reconstruir un hecho ocurrido en un ámbito privado y con una víctima que no puede declarar. Afirmó que se tomaron más de 45 declaraciones testimoniales y que existe una prueba científica pendiente que puede incidir en la reconstrucción de los hechos.

El representante de la acusación particular también hizo referencia a supuestas conductas de los imputados orientadas a eliminar información de teléfonos y a prender fuego elementos —posiblemente de valor probatorio— mientras Ángel permanecía internado. Además, aludió a antecedentes de violencia que involucrarían a Altamirano en Misiones, aunque la defensa objetó que esos datos no forman parte del expediente.

Las defensas no se opusieron a la extensión de la prisión preventiva. La abogada de González informó que por el momento no cuenta con un domicilio que permita proponer una alternativa a la detención. La representante de Altamirano señaló que la situación podrá revisarse una vez que se conozcan los resultados de la pericia que comienza hoy.

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