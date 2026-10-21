Política

Axel Kicillof presentó en Lomas de Zamora un programa de empleo para jóvenes en sectores estratégicos de la transición energética

El gobernador bonaerense estuvo acompañado por su ministra de Ambiente, Daniela Vilar, y el intendente local, Federico Otermín

Axel Kicillof, Daniela Vilar y Federico Otermín presentaron el programa Empleo Verde en Lomas de Zamora
Axel Kicillof, Daniela Vilar y Federico Otermín presentaron el programa Empleo Verde en Lomas de Zamora
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, el programa Empleo Verde, una iniciativa que busca capacitar a estudiantes de escuelas técnicas en la instalación y el mantenimiento de sistemas de energía renovable. El acto tuvo lugar en el Parque Solar Diego Armando Maradona, ubicado en el barrio de Fiorito, y contó con la presencia de alumnos, directivos y docentes de las cinco instituciones educativas del distrito alcanzadas por el plan en esta primera fase.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Ambiente bonaerense, contempla la entrega de equipamiento y la formación de jóvenes que cursan orientaciones en electromecánica y energías renovables. Los contenidos están centrados en dos ejes técnicos: la colocación de paneles fotovoltaicos y termotanques solares, y el mantenimiento integral de ambos dispositivos. En su etapa inicial, el programa alcanzará a 105 escuelas técnicas de la provincia, cifra que se ampliará a 178 establecimientos durante el año próximo.

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A través de Empleo Verde, la gestión provincial apunta a promover la inserción laboral de jóvenes y trabajadores en sectores vinculados a la transición energética, desarrollar capacidades técnicas locales que reduzcan la dependencia externa, fortalecer la autonomía energética de los municipios e impulsar la diversificación de la matriz de generación. El programa también procura integrar la agenda ambiental con la educativa y productiva, bajo una lógica de justicia social y climática que atraviesa todo el diseño de la política pública.

Kicillof enmarcó la presentación en el debate global sobre la generación de energía y la soberanía sobre los recursos naturales. “Hoy el mundo está discutiendo dónde, cómo, para qué y para quién se genera energía, y esto lleva a grandes cataclismos, por eso hay que recordar que la Constitución nacional dice que los recursos naturales de nuestro país son del pueblo argentino”, señaló el mandatario durante la jornada.

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En esa línea, el gobernador destacó lo que ocurre en el barrio en el que hizo la presentación como un ejemplo replicable tanto para el territorio bonaerense como para el resto del país. “Quiero destacar lo que está sucediendo hoy acá en Fiorito, Lomas de Zamora, como un ejemplo para la Provincia y para el país de cómo bajar las grandes discusiones a aplicaciones concretas, en lugares concretos, en espacios donde se vive, donde se trabaja y donde se estudia”, resaltó ante los asistentes.

Axel Kicillof, Daniela Vilar y Federico Otermín presentaron el programa Empleo Verde en Lomas de Zamora
La iniciativa busca capacitar a estudiantes de escuelas técnicas en la instalación y el mantenimiento de sistemas de energía renovable

La ministra Vilar, por su parte, puso el acento en la dimensión laboral y formativa del programa. “Este programa forma a nuestros jóvenes para que aprendan un oficio y pongan sus conocimientos al servicio de sus comunidades. Contra viento y marea, desde la Provincia estamos acá, pensando políticas públicas que generen laburo, creen oportunidades, transformen realidades”, afirmó la funcionaria.

Además, trazó un contraste entre la política educativa provincial y la situación a nivel nacional. “Con Néstor y Cristina, las escuelas técnicas volvieron al centro de las políticas públicas: se recuperaron con más inversión y herramientas. Hoy, el gobierno nacional las desfinancia completamente, pero nosotros no nos resignamos a este panorama”, sostuvo Vilar.

Y agregó: “Queremos jóvenes formados y con oportunidades a mano para los desafíos ambientales e innovaciones productivas que se vienen”.

Otermín cerró la ronda de discursos con un reconocimiento a la articulación entre los distintos niveles de gestión. “Daniela viene llevando adelante la agenda del Ambientalismo Popular, contamos con el apoyo de Axel, y gracias a eso Lomas puede encarar los desafíos que se están planteando en el mundo”, expresó el jefe comunal.

El intendente vinculó la iniciativa con una visión de largo plazo para el distrito: “Como intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, gracias por permitirnos soñar con el Lomas del Bicentenario cuidando nuestra Casa Común y el futuro de las familias”, concluyó.

Del acto en el Parque Solar Diego Armando Maradona también participaron la directora general de Cultura y Educación de la provincia, Flavia Terigi; la jefa de Gabinete de Lomas de Zamora, Sol Tischik; y el secretario de Educación, Producción y Trabajo del municipio, Darío Spampinato.

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