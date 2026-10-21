Sociedad

Llegan las tormentas al AMBA y hay alerta por posible caída de granizo: qué dice el pronóstico extendido

Las condiciones atmosféricas aceleraron el ingreso del agua en el AMBA y el SMN mantiene vigilancia activa por las fuertes precipitaciones. Hasta cuándo se espera que sigan las lluvias

Tormentas en Buenos Aires
El SMN mantiene vigilancia sobre la Capital Federal y el Conurbano bonaerense por tormentas con ráfagas y granizo de pequeñas dimensiones
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Antes de lo previsto, las lluvias llegarán este miércoles al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con tormentas, ráfagas de intensidad y la posible caída de granizo. Los pronósticos ubicaban el desmejoramiento más adelante en la semana, pero las condiciones atmosféricas aceleraron el ingreso del agua y así se inició un ciclo húmedo e inestable que se extenderá durante varios días, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La zona metropolitana permanece bajo vigilancia del SMN por el desarrollo de tormentas sobre la ciudad y sus alrededores. Aunque se trata de fenómenos de escasa duración —apenas unos minutos—, tienen capacidad de generar chaparrones copiosos en lapsos breves y caída de granizo de pequeñas dimensiones. Para lo que resta de la jornada del miércoles, el organismo prevé que la temperatura máxima alcance los 21℃, con cielo cargado y tormentas dispersas que presentan entre un 10% y un 40% de probabilidad de precipitaciones. Durante la noche, el termómetro descenderá hasta los 16℃ y los chaparrones intermitentes se mantendrán con las mismas chances de ocurrencia.

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El pronóstico extendido no ofrece un horizonte de alivio a corto plazo. El jueves, el cielo permanecerá cubierto durante la primera mitad del día con apenas un 10% de chances de agua. Sin embargo, entre la tarde y la noche las condiciones empeorarán: se activarán tormentas aisladas con hasta un 70% de probabilidades de caída de agua. Las marcas térmicas oscilarán entre una mínima de 15℃ y una máxima de 21℃.

El viernes, el ingreso de aire húmedo sostendrá la presencia de chaparrones y lloviznas intermitentes a lo largo de toda la jornada, con hasta un 40% de probabilidad. La temperatura irá de los 15℃ de mínima a los 20℃ de máxima. El sábado, en tanto, se espera un patrón gris y fresco, con lloviznas recurrentes —40% de chances— y registros térmicos comprendidos entre los 14℃ y los 19℃.

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Las temperaturas en el AMBA descenderán de forma progresiva durante la semana, con una mínima de 13℃ prevista para el domingo
Las temperaturas en el AMBA descenderán de forma progresiva durante la semana, con una mínima de 13℃ prevista para el domingo

Recién el domingo aparecerá un primer indicio de mejora. La franja de mayor inestabilidad se concentrará entre la madrugada y la mañana, con remanente de lloviznas, pero hacia la tarde y la noche las condiciones comenzarán a mostrar un cambio gradual, con cielo mayormente nublado. Las temperaturas, en esa jornada, marcarán un retroceso: 13℃ de mínima y un techo de 17℃.

Cómo estará el clima en el resto del país

El cuadro de inestabilidad no se limita al AMBA. La Patagonia norte y sectores de Cuyo también enfrentan un escenario activo desde este miércoles 21. Según el sitio especializado Meteored, durante la tarde aumentará la probabilidad de tormentas localmente intensas en Neuquén y Río Negro, con actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo. El Alto Valle, la Línea Sur y distintos sectores neuquinos estarán entre las zonas donde podrán desarrollarse los fenómenos de mayor envergadura.

La situación responde a la persistencia de un sistema de baja presión frente a la costa chilena, asociado a una baja en altura con movimientos lentos. Del lado argentino, la circulación del este aporta humedad desde el Atlántico. Esa combinación de aire húmedo con condiciones favorables en altura mantiene el escenario para nuevos chaparrones y tormentas. La actividad también alcanzará sectores cordilleranos de Río Negro y Neuquén, el norte de Chubut, el sur de Cuyo, San Luis y el oeste de La Pampa.

En el Alto Valle se esperan máximas de 21℃ a 22℃, mientras que Zapala alcanzará unos 15℃, con posibilidad de tormentas intensas. La actividad también podrá afectar Añelo, el área de Vaca Muerta y Rincón de los Sauces. Ingeniero Jacobacci tendrá una máxima cercana a 16℃ y Bariloche se ubicará entre 13℃ y 14℃, en ambos casos con chaparrones y tormentas. Hacia la costa, Viedma alcanzará unos 18℃ con chaparrones más dispersos, mientras que Sierra Grande rondará los 16℃ y mayor probabilidad de lluvias persistentes. Trelew registrará unos 13℃ , también con precipitaciones, y Comodoro Rivadavia mantendrá lluvias favorecidas por la circulación del sudeste. En Esquel, la máxima rondará los 9℃, con tiempo lluvioso.

Neuquén, Río Negro, La Pampa y sectores de Cuyo también enfrentan un escenario de tormentas con actividad eléctrica y lluvias intensas
Neuquén, Río Negro, La Pampa y sectores de Cuyo también enfrentan un escenario de tormentas con actividad eléctrica y lluvias intensas

El jueves, la circulación asociada a la baja comenzará a extenderse hacia Argentina e interactuará con un frente estacionario sobre el centro y noreste del país. Eso favorecerá tormentas más intensas hacia el centro y el Litoral. La Pampa podrá tener tormentas de gran intensidad, mientras continuará el riesgo de fenómenos fuertes en Neuquén, el Alto Valle, el Valle Medio, la Línea Sur y la zona de los lagos, además de sectores de San Luis, Cuyo y el noreste de Chubut.

El viernes persistirán las lluvias y los chaparrones con una distribución más dispersa. La continuidad de las precipitaciones exige atención en sectores de pendiente y en el corredor de la Ruta Nacional 237, entre Picún Leufú, Piedra del Águila y los accesos hacia Bariloche, por la posibilidad de desprendimientos y arrastre de material. También habrá precipitaciones en la cordillera y sectores de la estepa de Chubut y Río Negro, mientras que en Cuyo podrán desarrollarse tormentas localmente más intensas en sectores de Mendoza, incluido San Rafael.

Durante el fin de semana aparecerán mejoramientos graduales en la Patagonia, pero el sábado todavía podrá haber chaparrones en el Alto Valle, el oeste de la Línea Sur y la cordillera, con tormentas en el centro y norte de Neuquén.

El domingo se espera una mejoría más notoria en parte del norte patagónico, aunque persistirán focos dispersos y podrán desarrollarse tormentas hacia el oeste de Chubut y el noroeste de Santa Cruz. El extremo sur, sin grandes cambios de masa de aire, tendrá un panorama más estable: Río Gallegos rondará los 13℃ y Ushuaia los 10℃, con predominio de períodos soleados durante la segunda mitad de la semana.

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