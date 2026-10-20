El ginecólogo detenido en Chaco sumó una acusación por estafa: cómo era el engaño que les hacía a sus pacientes

Así fue la detención del ginecólogo Gustavo Kumiega

Guardar

El ginecólogo Gustavo Kumiega, detenido en la provincia de Chaco en medio de una investigación por mala praxis y abusos sexuales contra sus pacientes y una ex pareja, enfrenta ahora una nueva imputación. La Justicia lo acusa de engañar mujeres haciéndoles creer que padecían enfermedades graves para someterlas a intervenciones quirúrgicas.

La maniobra fue revelada este martes por Mariana Echarri, titular del Equipo Fiscal N° 6, quien confirmó que el médico fue imputado por estafa y lesiones graves en un contexto de violencia obstétrica y reproductiva, en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.

PUBLICIDAD

Durante una conferencia de prensa, Echarri explicó que actualmente existen diez denuncias contra Kumiega: seis por abusos sexuales cometidos durante consultas ginecológicas, tres vinculadas con mala praxis y una por un abuso sexual ocurrido fuera del ámbito médico.

La fiscal detalló que, a partir de las denuncias por las intervenciones quirúrgicas, los investigadores comenzaron a reconstruir el modus operandi que Kumiega habría utilizado.

“Lo que verificó la Fiscalía es que hubo un esquema de engaño y de manipulación: el médico les hacía creer a sus pacientes que tenían una patología que merecía una intervención y una cirugía riesgosa, porque su salud estaba en grave riesgo”, sostuvo Echarri.

PUBLICIDAD

“Intervenía quirúrgicamente y luego se demostraba que no removía el órgano que él decía haber sacado, que es el útero”, sumó.

Gustavo Kumiega tiene 57 años y es médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia

De acuerdo con la hipótesis que investiga el Ministerio Público Fiscal, Kumiega era quien realizaba las evaluaciones previas, las ecografías y los informes que luego se presentaban ante las obras sociales. También estaba a cargo de las operaciones.

Consultada sobre la posible participación de otros profesionales, Echarri aclaró que todavía es prematuro establecer si existieron cómplices. Sin embargo, confirmó que los investigadores están recabando información sobre quienes pudieron haber intervenido en los procedimientos, incluidos los anestesistas.

Uno de los casos que dio origen a esta línea de investigación es el de M.V., quien denunció que Kumiega la operó en marzo de 2022 después de diagnosticarle tres miomas de gran tamaño. Según relató, el médico le aseguró que su útero estaba agrandado y deformado, y comparó los miomas con la cabeza de Mickey Mouse: uno representaba la cabeza y los otros dos, las orejas.

PUBLICIDAD

La mujer afirmó que el ginecólogo le indicó una cirugía urgente y posteriormente le aseguró que le había extirpado el útero. Sin embargo, al continuar menstruando, consultó a otros profesionales y se realizó estudios que, según su denuncia, demostraron que conservaba el órgano.

M.V. acusó al ginecólogo de mala praxis durante una cirugía realizada el 9 de marzo de 2022 en el Sanatorio Femechaco

La imputación y las diez denuncias

La nueva acusación se produjo después de que ingresaran a la Fiscalía denuncias vinculadas con irregularidades denunciadas en las intervenciones quirúrgicas realizadas por Kumiega.

Echarri explicó que, hasta ese momento, las investigaciones estaban centradas en denuncias por abuso sexual durante consultas ginecológicas. La primera causa por mala praxis ingresó el miércoles 14 al mediodía y motivó una serie de medidas destinadas a preservar documentación médica.

PUBLICIDAD

Al día siguiente, personal del Departamento de Lucha Contra la Trata de Personas realizó tareas de inteligencia para determinar los domicilios que serían allanados. Esa misma noche, a las 23.30, el juez de Garantías Nº 1, Luciano Franco Javier Roy, firmó las órdenes correspondientes.

Los procedimientos se ejecutaron el viernes 16 de octubre, a partir de las 7 de la mañana. “En menos de 48 horas, este Ministerio Público Fiscal estaba realizando este allanamiento”, destacó Echarri.

La fiscal explicó que las medidas eran necesarias porque, a diferencia de las denuncias por abuso sexual, las nuevas acusaciones requerían preservar historias clínicas, protocolos quirúrgicos y otros documentos vinculados con las operaciones. Sobre los resultados, aseguró que “el allanamiento y los secuestros fueron altamente positivos y se recuperó todo lo que solicitábamos”.

PUBLICIDAD

Personal policial en la puerta del domicilio de Kumiega

Según supo Infobae, en el Sanatorio Femechaco se secuestraron registros de internación, documentación sobre medicamentos, una historia clínica y un informe de anatomía patológica vinculados con la denuncia de M.V. En la vivienda de Kumiega, los investigadores incautaron su teléfono celular, recetarios, documentación y 87 cajas de medicamentos. Mientras que en el Centro Médico Ramón Carrillo Osjera se llevaron una computadora, un dispositivo USB y distintos medicamentos ginecológicos y productos de uso estético.

La funcionaria también confirmó que, por disposición de la Procuración General de Chaco, las causas por abusos sexuales durante consultas ginecológicas y las investigaciones por mala praxis quedarán concentradas bajo su responsabilidad.

PUBLICIDAD

La decisión alcanza tanto a los expedientes que ya se encuentran en trámite como a las nuevas denuncias que puedan presentarse.

Sobre la situación procesal del médico, Echarri indicó que los delitos por los que fue imputado contemplan penas de prisión de cumplimiento efectivo y anticipó que podrían formularse nuevas imputaciones vinculadas con las denuncias por abuso sexual.

Gustavo Kumiega acumula diez denuncias

La denuncia por abuso de su ex pareja

Durante la misma conferencia, el fiscal Jorge Cáceres Olivera, titular del Equipo Fiscal Nº 4, brindó detalles sobre una investigación diferente: la denuncia de una mujer que acusó a Kumiega de haber abusado sexualmente de ella durante un encuentro privado en la casa del médico.

PUBLICIDAD

A diferencia de las otras seis denuncias por abusos sexuales, este hecho no habría ocurrido durante una consulta ginecológica.

Cáceres Olivera confirmó que el lunes se tomó declaración testimonial a la denunciante mediante una audiencia por Zoom, ya que vive en los Emiratos Árabes Unidos. La mujer había presentado inicialmente su denuncia por correo electrónico y los investigadores consideraron necesario escucharla para ampliar algunos aspectos de su relato.

“Manifestó su intención de proseguir con la causa, su intención de ir a juicio por jurado en caso de que nosotros imputemos”, explicó el fiscal.

Fragmento de la denuncia

Según precisó, la denunciante y el médico se habían conocido a través de redes sociales en agosto de 2022. Después de mantener conversaciones, acordaron cenar en la vivienda del ginecólogo. Allí, de acuerdo con la acusación de la mujer, habría ocurrido el abuso sexual. “Estaba llorando y lo hiciste igual”, le reprochó en su momento.

PUBLICIDAD

Cáceres Olivera aclaró que todavía no formuló una imputación en este expediente y que se encuentra reuniendo pruebas para determinar si corresponde avanzar con esa medida.

Mientras tanto, Echarri pidió que las mujeres que consideren haber sido víctimas de Kumiega se acerquen a la Fiscalía o a la unidad de atención a víctimas para presentar sus denuncias. “Por favor, acérquense a la Fiscalía, a que podamos tomar conocimiento para poder tratarlo seriamente”, solicitó.