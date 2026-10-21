Condenaron a un hombre por abusar sexualmente de su pareja en Santa Fe

Ernesto Daniel Ojeda recibió una condena a seis años y seis meses de prisión efectiva por el abuso sexual de su pareja en Las Toscas.

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Un hombre de 53 años fue condenado en Las Toscas, provincia de Santa Fe, a seis años y seis meses de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal contra su pareja. El fallo alcanzó a Ernesto Daniel Ojeda y fue dictado tras un juicio oral que concluyó este martes por la mañana en los tribunales de la ciudad, en el departamento General Obligado.

La resolución judicial se centró en un hecho ocurrido dentro de la vivienda que el condenado compartía con la víctima y sus dos hijos menores de edad. Según la acusación, la agresión sexual se produjo el 29 de octubre de 2020, luego de que la mujer se negara a mantener relaciones sexuales.

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De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, el juez Mauricio Martelossi consideró acreditada la responsabilidad penal de Ojeda y dispuso que la pena sea de cumplimiento efectivo. El imputado fue declarado autor de abuso sexual con acceso carnal, una figura que contempla la agresión sexual cometida mediante violencia, intimidación o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con la acusación presentada en el debate oral, el episodio tuvo lugar en el domicilio donde convivía el núcleo familiar. Allí residían Ojeda, su pareja y los dos hijos menores de edad que tenían en común o formaban parte de ese entorno de convivencia.

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El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Norberto Ríos, expuso durante el juicio que el condenado recurrió a amenazas para intentar imponer relaciones sexuales a su pareja. La mujer se negó y, según sostuvo la Fiscalía, Ojeda avanzó mediante el uso de la fuerza.

Ríos indicó que el acusado atacó a la víctima “utilizando su fuerza y aprovechándose [de] la situación de indefensión y vulnerabilidad de la mujer”.

La agresión sexual ocurrió el 29 de octubre de 2020 en la vivienda que la pareja compartía junto a dos hijos menores de edad. (Foto: Gentileza El Litoral)

La Fiscalía sostuvo que la convivencia no elimina la necesidad de consentimiento en una relación sexual. La calificación legal por la que fue condenado Ojeda responde a la acusación de que existió acceso carnal sin consentimiento, bajo amenazas y violencia.

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Luego de conocerse el veredicto, Ríos señaló que aguardará los fundamentos de la sentencia antes de definir si el MPA adoptará alguna medida posterior. “Si bien aguardaremos los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir, en principio valoramos que se haya considerado acreditada la atribución delictiva y que se haya impuesto una pena efectiva”, afirmó el fiscal.

La sentencia fijó una condena de seis años y seis meses de cárcel. El alcance y las consideraciones jurídicas de la decisión se conocerán con la fundamentación que deberá presentar el tribunal, según explicó el representante del MPA.

El fiscal también se refirió a la trascendencia que, a su criterio, tiene la resolución para la comunidad de Las Toscas. “Este fallo es muy importante para Las Toscas porque rompe con patrones culturales arraigados en el patriarcado, resalta el respeto de la voluntad y consentimiento de la mujer y la libre autodeterminación dentro de las parejas”, expresó Ríos.

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En su planteo, el fiscal remarcó que el condenado se aprovechó de una diferencia de fuerza física y de la situación de sometimiento violento que padeció la mujer. “El condenado actuó en un ámbito de total privacidad, abusando de la relación de convivencia, de la diferencia de fuerza física y del sometimiento violento sobre una mujer”, sostuvo.