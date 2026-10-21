La indirecta de Luck Ra a La Joaqui al anunciar su nueva canción: "El que se la queda pierde"

Luck Ra anunció su próxima canción con una fuerte indirecta a La Joaqui: "El que se la queda pierde"

Guardar

A tres meses de su polémica separación, y tras una serie de descargos, cruces y filosas declaraciones, Luck Ra redobló la apuesta al anunciar su nueva canción con indirectas a La Joaqui. Como si fuera poco, poco después, Tiago PZK respondió a la situación y mostró su reacción en su perfil.

En el video, Luck Ra aparece vestido con un conjunto de cocinero y dice: “Ya está la hamburguesa, caballero”. Poco después entra Khea y le pregunta por la comida, aunque la conversación cambia de rumbo cuando el artista cordobés responde que está “renegando con la perdida”.

PUBLICIDAD

“¿Qué comida con qué?”, replica Khea antes de ofrecerle un trago. Luego le plantea el cambio de situación que introduce la canción: “Ya fue ‘Hola perdida’, amigo. Ahora es ‘El que se la queda pierde’”.

El fragmento continúa con una letra centrada en una ruptura y en el rechazo a competir por una expareja. “No voy a ponerme a competir, ni rebajarme con alguien que ni siquiera está a mi talla. Mucho menos por una egoísta, hipócrita, que con descaro me lastimó”, se escucha en el adelanto.

Tiago PZK publicó una reacción en sus redes sociales donde se rio de la canción difundida por Luck Ra (Instagram)

La reacción de Tiago PZK tras el anuncio del nuevo tema de Luck Ra (Instagram)

La frase final, “El que se la queda pierde”, despertó distintas interpretaciones por el tono de la letra y por el contraste con “Hola perdida”, uno de los títulos más asociados al repertorio reciente de Luck Ra. Hasta el momento, el video no precisa a quién estaría dirigida la canción ni aporta otros detalles sobre su lanzamiento.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, Tiago PZK reaccionó en redes, riéndose de la canción del cordobés. En su posteo, el joven aparecía recostado en un espacio interior y sonreía mientras miraba hacia la cámara. El arista se mostró con una gorra clara en su cabeza y sobre ella sumó dos emojis que cubrían sus ojos. Además, el cantante lucía una camiseta sin mangas blanca y una cadena fina.

Días atrás, Vanesa Andrada, la madre de El Noba, habló de su relación con La Joaqui y afirmó que la cantante la contactaba durante su vínculo con Luck Ra para hablar de situaciones que la afectaban.

PUBLICIDAD

Luck Ra presentó el adelanto de una nueva canción junto a Khea a tres meses de su separación de La Joaqui

Andrada lo contó en Storytime, el programa de Bondi que conducen Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Alejandra Maglietti. Ante una consulta de Nazarena sobre si la artista recurría a ella en los momentos difíciles, respondió: “Sí, me llamaba”.

La madre de El Noba relató que, en esas charlas, La Joaqui anticipaba cuál sería su respuesta. “Me dice: ‘No, ya sé que me vas a retar, ya sé que me vas a cagar a pedos’”, recordó. Según explicó, su consejo apuntaba a que la cantante priorizara su propio bienestar.

Cuando le preguntaron qué le preocupaba a la artista, Andrada respondió: “Las mentiras”. También sugirió que existían cuestiones que no habían trascendido públicamente y sostuvo que podían estar relacionadas tanto con aspectos personales como laborales. “Ella prefiere mantenerse al margen y yo reviento”, afirmó durante la entrevista.

PUBLICIDAD

Durante una emisión del programa Storytime en el canal de streaming Bondi, Vanesa, la madre del cantante El Noba, dialogó frente a un micrófono en el estudio sobre la cantante La Joaqui y su vínculo con Luck Ra. La entrevistada compartió detalles de conversaciones personales relacionadas con la vida laboral y afectiva de la artista.

Nazarena Vélez consultó si sus dichos aludían a una infidelidad. Andrada evitó precisarlo y habló de “engaño y no engaño” y de situaciones vinculadas con el ámbito laboral. Las expresiones corresponden al testimonio de Andrada y no incluyen una respuesta pública de Luck Ra.

Sus declaraciones se suman al descargo que La Joaqui publicó semanas atrás, cuando aseguró que había preservado información que, según expresó, podía dejar mal parado a su entonces pareja. La cantante no detalló entonces cuáles eran los hechos a los que hacía referencia.

El vínculo de La Joaqui con la familia de Lautaro Coronel, nombre real de El Noba, se remonta a la grabación de “Lassie”, canción que compartieron junto a L-Gante. Luego colaboraron en “Pica” y “Butakera”, esta última registrada pocos días antes de la muerte del artista de Florencio Varela.

PUBLICIDAD

El Noba murió el 3 de junio de 2022, a los 25 años, luego de un accidente de moto. Desde entonces, La Joaqui y su entorno mantuvieron el lazo que habían construido durante sus colaboraciones musicales.