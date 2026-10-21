Detuvieron a un menor de 14 años y a otros dos sospechosos por el robo al hermano de Makintach

El lugar del robo

Guardar

Un adolescente de 14 años fue aprehendido este martes en el partido bonaerense de San Isidro, en el marco de la investigación por la violenta entradera al hermano de la ex jueza Julieta Makintach. Según supo Infobae, el menor habría sido localizado luego de realizar un pedido a través de una aplicación con el celular de la víctima. También detuvieron a otros dos sospechosos.

El procedimiento se realizó alrededor de las 20.15 en la intersección de las calles Rolón y Tomkinson, donde se registró la señal del dispositivo.

PUBLICIDAD

Al lugar se movilizó personal de la Comisaría 11ª, que halló al adolescente junto a otras dos personas e intervino en las detenciones. Todos fueron trasladados luego a esa dependencia policial.

La ex jueza Julieta Makintach (Aglaplata)

Cómo fue el robo

El asalto ocurrió durante la madrugada del domingo en el barrio cerrado Ovejitas I, ubicado sobre la calle Guido al 2500, en la localidad de Beccar. La víctima fue Tomás Makintach, hermano de la ex magistrada que quedó en el centro del escándalo por el fallido juicio por la muerte de Maradona.

Todo comenzó alrededor de las 2.30, cuando una vecina alertó a la Policía porque escuchaba ruidos sobre los techos de las viviendas de la zona.

PUBLICIDAD

Efectivos policiales y personal de la Patrulla Municipal montaron un operativo cerrojo y revisaron las propiedades cercanas. Durante la inspección encontraron un bolso con un crique y sospecharon que los delincuentes podían haber ingresado al barrio cerrado lindero. Sin embargo, el personal de seguridad privada del complejo les impidió el acceso.

"La Banda del Millón", escribieron los asaltantes en la casa del hermano de Makintach

Poco después, a las 3.34, tres delincuentes ingresaron por la parte trasera de la casa de Makintach. Permanecieron entre 30 y 45 minutos en el interior de la vivienda y se llevaron 1.000 dólares en efectivo, un teléfono Samsung S26 Plus, un reloj Garmin y una PlayStation 3.

PUBLICIDAD

Además, realizaron una transferencia de 800.000 pesos desde la cuenta de Mercado Pago de la víctima y sustrajeron las llaves de un Honda Civic.

Antes de escapar, los asaltantes obligaron al hombre a subir a su camioneta Ford Kuga y salieron del barrio cerrado. La barrera de acceso fue abierta por el personal de seguridad privada.

Los asaltantes escaparon por calles de Beccar en la Ford Kuga de la víctima hasta que el hombre logró salir del vehículo en Murature

Los delincuentes circularon por distintas calles de Beccar hasta llegar a Murature, donde la víctima logró salir de la camioneta. Los asaltantes abandonaron el vehículo y escaparon a pie hacia el barrio San Cayetano.

Este martes, el Municipio de San Isidro denunció penalmente a la empresa de seguridad privada por impedir el ingreso de la Policía durante la búsqueda de los sospechosos y permitir la salida de la camioneta en la que escaparon con la víctima.

PUBLICIDAD

La presentación fue realizada por presunta desobediencia a la autoridad y encubrimiento. Además, la comuna solicitó al Ministerio de Seguridad bonaerense que sancione e inhabilite a la empresa por incumplir su obligación de colaborar con las fuerzas policiales.