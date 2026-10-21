Costa Rica

Siete de cada diez restaurantes en Costa Rica incumplen normas de precios y se exponen a multas de hasta USD 40 mil

Una fiscalización del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) detectó irregularidades en 51 de 70 establecimientos inspeccionados. La mayoría no informaba correctamente el precio final que debían pagar sus clientes.

Personas comen sentadas a la mesa en una terraza techada frente a una vista de colinas boscosas, el mar y la puesta de sol.
El 73% de los restaurantes inspeccionados en Costa Rica presentó incumplimientos relacionados con la información de precios y los comprobantes de compra, según el MEIC. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una fiscalización realizada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) reveló que siete de cada diez restaurantes inspeccionados en Costa Rica incumplen las disposiciones legales relacionadas con la información de precios, una situación que podría exponerlos a sanciones económicas millonarias.

El operativo, desarrollado entre el 7 y el 25 de septiembre de 2026, abarcó 70 restaurantes con servicio a la mesa, distribuidos en 13 cantones y 22 distritos de las provincias de San José, Cartago, Heredia, Alajuela y Limón.

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De acuerdo con los resultados divulgados solamente 19 establecimientos, equivalentes al 27%, cumplieron todas las disposiciones revisadas, mientras que 51 restaurantes, correspondientes al 73%, presentaron al menos una irregularidad.

La investigación buscó determinar si los negocios informaban de manera clara el precio final de sus productos, incluidos los impuestos y cargos obligatorios, y si los montos anunciados coincidían con los cobrados posteriormente a sus clientes.

El 10% de servicio a la mesa, entre las principales irregularidades

Uno de los hallazgos más relevantes fue que 36 restaurantes, equivalentes al 51% de los establecimientos inspeccionados, no informaban correctamente el precio final de sus productos en los menús.

Dentro de este grupo, 33 comercios omitían incorporar el 10% correspondiente al servicio a la mesa, mientras que otros tres establecimientos no incluían ni ese porcentaje ni el 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

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La legislación costarricense establece que los precios anunciados deben reflejar el monto total que pagará el consumidor, sin que existan cargos obligatorios adicionales que no hayan sido incorporados previamente.

La Ley N.º 9116 regula el cobro del 10% por servicio a la mesa, mientras que la Ley N.º 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece obligaciones relacionadas con la transparencia de los precios.

Esto significa que un restaurante no debe anunciar un precio que posteriormente aumente por la incorporación de cargos obligatorios que debieron estar incluidos desde el inicio.

Una mano sostiene un menú abierto con una lista de comidas tradicionales, descripciones de ingredientes y precios en colones costarricenses.
Un total de 33 restaurantes no incorporaba el 10% de servicio a la mesa en el precio final informado a sus clientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restaurantes también ocultaban precios de alimentos y bebidas

La fiscalización determinó que 12 establecimientos, equivalentes al 17%, ofrecían alimentos o bebidas sin indicar sus respectivos precios.

Según el MEIC, esta situación impide que las personas conozcan anticipadamente cuánto deberán pagar por los productos seleccionados.

Además, otros 12 restaurantes (17%) presentaron incumplimientos relacionados con la información mínima que deben contener las facturas o comprobantes de compra.

Entre las deficiencias detectadas figuran la ausencia de la dirección exacta del establecimiento, el nombre del comerciante, el teléfono o el número de identificación correspondiente.

El Ministerio advirtió que estas omisiones pueden dificultar la presentación de reclamos y denuncias por parte de los consumidores.

Comercios se exponen a multas millonarias

Ante las irregularidades, el MEIC notificó a los 51 establecimientos incumplidores para que corrigieran las faltas identificadas.

Con corte al 15 de octubre, el seguimiento evidenció que 20 restaurantes habían subsanado completamente los incumplimientos, mientras que 13 permanecían bajo supervisión y otros 18 no habían remitido información sobre las correcciones solicitadas.

El Ministerio advirtió que los comercios que no atiendan las prevenciones podrán ser denunciados ante la Comisión Nacional del Consumidor (CNC).

Según el artículo 57 de la Ley N.º 7472, las multas pueden oscilar entre 10 y 40 salarios base, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Para 2026, el salario base aplicable es de ₡462,200 (USD 1,000), por lo que las sanciones podrían ir desde ₡4,622,000 (USD 10 mil) hasta ₡18,488,000 (USD 40 mil)

Estas multas no han sido impuestas a los establecimientos fiscalizados, sino que corresponden a las sanciones que podrían enfrentar conforme al procedimiento administrativo correspondiente.

El MEIC advirtió que los comercios que no corrijan las irregularidades podrían enfrentar multas que comienzan en ₡4.622.000. (Cortesía: universidad de Costa Rica)
El MEIC advirtió que los comercios que no corrijan las irregularidades podrían enfrentar multas que comienzan en ₡4.622.000. (Cortesía: universidad de Costa Rica)

¿Dónde denunciar cobros irregulares?

El MEIC recordó que los consumidores tienen derecho a conocer el precio total de los alimentos y bebidas antes de realizar una compra.

Las personas que detecten irregularidades pueden comunicarse a la línea gratuita 800-CONSUMO (800-266-7866) o utilizar el asistente digital “PACO te Asesora”, disponible mediante WhatsApp al 6140-9657.

También pueden presentar denuncias en la plataforma Consumidor CR, disponible en el sitio oficial del Ministerio: www.meic.go.cr.

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