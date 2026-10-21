El Salvador

Fiscalía salvadoreña pide USD 95.3 millones para 2027 e impulsará las denuncias desde teléfonos móviles con IA

El fiscal general Rodolfo Delgado Montes presentó la solicitud ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, con USD 94.58 millones destinados a gastos operativos y USD 741,165 a inversión pública

Fiscalía pide USD 95,3 millones para 2027 con foco en inteligencia artificial y elecciones (Foto cortesía FGR)
Fiscalía pide USD 95,3 millones para 2027 con foco en inteligencia artificial y elecciones (Foto cortesía FGR)
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El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado Montes, solicitó a la Asamblea Legislativa de El Salvador un presupuesto de USD 95.3 millones para 2027, destinado en su mayor parte al funcionamiento de la institución, la ampliación de servicios para víctimas y la segunda fase de proyectos tecnológicos de recepción de denuncias y gestión de expedientes.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Delgado indicó que USD 94.58 millones del monto solicitado se destinarán a gastos operativos, equivalentes al 99.2% del total. Los otros USD 741,165 corresponden a inversión pública.

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“Los USD 95.3 millones que solicitamos son para sostener esos resultados, atender a las víctimas y garantizar la legalidad de las elecciones del año 2027”, afirmó Delgado.

La Fiscalía prevé habilitar denuncias por dispositivos móviles

Uno de los ejes de la solicitud presupuestaria es la segunda fase del sistema de recepción inteligente de denuncias con inteligencia artificial. El fiscal explicó que la herramienta busca permitir que los ciudadanos presenten denuncias desde teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos conectados.

Rodolfo Delgado presentó ante diputados una propuesta que prioriza gastos operativos, atención a víctimas, plataformas digitales y el despliegue institucional previsto para los comicios nacionales (Foto cortesía FGR)
Rodolfo Delgado presentó ante diputados una propuesta que prioriza gastos operativos, atención a víctimas, plataformas digitales y el despliegue institucional previsto para los comicios nacionales (Foto cortesía FGR)

Según Delgado, el proyecto se encuentra en fase de entrenamiento para adaptar el sistema a las formas de habla y escritura utilizadas en distintas zonas del país.

Señaló que el sistema deberá incorporar controles de ciberseguridad, definir el almacenamiento de los datos y establecer mecanismos para prevenir denuncias falsas o usos indebidos de la plataforma.

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La iniciativa busca reducir los tiempos de atención en oficinas policiales y fiscales. También pretende liberar a los fiscales de tareas administrativas para que dediquen más tiempo a las investigaciones, la depuración de expedientes y el acompañamiento a las víctimas.

El proyecto Integra apunta a un expediente penal electrónico

La FGR también pidió fondos para avanzar con el proyecto Integra, una plataforma que busca concentrar en un mismo sistema la gestión de los procesos penales, la cadena de custodia de pruebas y el análisis criminal.

Delgado explicó que el modelo permitirá que los fiscales registren desde el inicio las diligencias de cada caso, las entrevistas, los documentos jurídicos y los requerimientos de información a otras instituciones. El objetivo es evitar duplicaciones y contar con datos actualizados sobre la evolución de los expedientes.

El fiscal anticipó que Integra comenzará su desarrollo formal con la instalación de una Oficina de Transformación Digital de la Fiscalía. La implementación general está prevista para mediados de 2028, aunque la institución planea habilitar módulos cada tres o cuatro meses.

La Fiscalía de El Salvador pide USD 95,3 millones para 2027 e incluye un sistema de denuncias por celular con inteligencia artificial (Foto cortesía FGR)
La Fiscalía de El Salvador pide USD 95,3 millones para 2027 e incluye un sistema de denuncias por celular con inteligencia artificial (Foto cortesía FGR)

“Puede suceder que un día la fiscalía ya solo reciba las denuncias de manera electrónica”, dijo Delgado, quien añadió que el sistema también facilitaría la emisión digital de certificaciones y constancias.

La FGR afirmó que ha invertido en infraestructura tecnológica con recursos propios y asignaciones especiales, incluidos fondos decomisados en investigaciones por narcotráfico y pandillas. Delgado sostuvo que la entidad busca mantener bajo control institucional la información obtenida en sus investigaciones.

Atención a víctimas y formación de fiscales

La propuesta para 2027 contempla extender el modelo de atención psicosocial a las oficinas fiscales de Sonsonate y San Vicente. Con esas incorporaciones, la FGR tendría cinco sedes con servicios especializados para mujeres, niñas, niños, adolescentes y otros grupos vulnerables.

El fiscal señaló que estos espacios buscan evitar que las víctimas repitan sus relatos ante diferentes funcionarios. También cuentan con condiciones para realizar anticipos de prueba y otras diligencias judiciales.

El presupuesto incorpora además recursos para el Instituto Especializado de Educación Superior creado por ley. La institución prevé ofrecer una Maestría en Investigación Criminal para fiscales auxiliares, con énfasis en causas de alta complejidad.

Delgado indicó que la Fiscalía buscará fortalecer la capacitación en delitos vinculados con criptoactivos, violencia digital y argumentación jurídica.

Reducción del 88% en la mora heredada

Según los datos presentados, la carga pendiente pasó de 176.726 a 21.135 casos, mientras el organismo afirmó haber resuelto 607.543 procesos entre mayo de 2021 y el 16 de octubre de 2026 (Foto cortesía FGR)
Según los datos presentados, la carga pendiente pasó de 176.726 a 21.135 casos, mientras el organismo afirmó haber resuelto 607.543 procesos entre mayo de 2021 y el 16 de octubre de 2026 (Foto cortesía FGR)

Como parte de su rendición de cuentas, el fiscal informó que la institución recibió más de 573 mil denuncias y atendió a más de 567 mil víctimas entre mayo de 2021 y el 16 de octubre de 2026.

En ese período, según los datos expuestos por Delgado, la FGR resolvió 607,543 casos y obtuvo 68,761 condenas frente a 12,974 absoluciones. El funcionario afirmó que el 84% de los procesos que llegaron a sentencia concluyó con una condena.

También sostuvo que la Fiscalía redujo de 176,726 a 21,135 los expedientes heredados que permanecían activos sin diligencias, una disminución del 88%. La carga activa actual, añadió, asciende a 142,469 casos e incluye expedientes nuevos en trámite.

“La institución resuelve 118 expedientes por cada 100 que ingresan”, aseguró el fiscal, al comparar el indicador con los 86 casos resueltos por cada 100 denuncias registrados en 2021.

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