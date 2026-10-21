Casi dos toneladas de cocaína decomisadas en Costa Rica: enfrentamiento a balazos con narcotraficantes deja dos detenidos

Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas recuperaron 1.400 kilogramos de cocaína que fueron lanzados al mar desde una embarcación sospechosa en el Pacífico Sur. Crédito: MSP

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Un importante golpe contra el narcotráfico se registró en las últimas horas en Costa Rica, donde distintos cuerpos policiales lograron el decomiso de aproximadamente dos toneladas de cocaína durante dos operaciones desarrolladas en la zona sur del país, una de las cuales terminó con un enfrentamiento armado entre agentes policiales y presuntos narcotraficantes, así como dos personas detenidas.

Las acciones fueron ejecutadas por diferentes cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública y otras instituciones del Poder Ejecutivo, como parte de las estrategias para combatir el tráfico internacional de drogas y las estructuras criminales que operan en el Pacífico Sur costarricense.

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Narcotraficantes lanzaron 1,400 kilos de cocaína al mar

La primera intervención fue resultado de un trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Guardacostas y la Policía de Control de Drogas (PCD), con el respaldo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Fuerza de Tarea Interagencial Sur de ese país.

Durante el operativo, los oficiales detectaron una embarcación sospechosa que navegaba en aguas del Pacífico Sur, aproximadamente a 20 millas náuticas de Matapalo, frente a las costas de la provincia de Puntarenas.

Al percatarse de la presencia policial, los tripulantes presuntamente comenzaron a lanzar al mar las pacas que transportaban, con la intención de desprenderse de la carga ilícita.

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Los oficiales del Guardacostas lograron recuperar los paquetes, que contenían aproximadamente 1,400 kilogramos de cocaína, según el reporte preliminar de las autoridades.

Sin embargo, los ocupantes de la embarcación consiguieron evadir la intervención inicial y, hasta el momento, no han sido detenidos.

Las autoridades confirmaron que las operaciones marítimas continúan con el objetivo de localizar a los sospechosos y la embarcación utilizada para transportar el cargamento.

Las autoridades costarricenses decomisaron aproximadamente dos toneladas de cocaína durante dos operativos contra el narcotráfico desarrollados en el sur del país. Crédito: MSP

Balacera entre policías y narcotraficantes en Uvita de Osa

El segundo operativo se desarrolló en las cercanías de una vivienda ubicada en Uvita, cantón de Osa, donde las autoridades tenían información de inteligencia sobre el presunto almacenamiento de drogas y armas de fuego.

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En esta intervención participaron agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), la Unidad Especial de Intervención (UEI) y la Fuerza Pública.

Según el informe oficial, durante el despliegue se produjo un intercambio de disparos entre los agentes policiales y presuntos integrantes de una estructura narcotraficante.

La confrontación armada generó momentos de tensión, aunque las autoridades confirmaron que ninguna persona resultó herida.

El operativo culminó con la detención de dos sospechosos, cuyas identidades y nacionalidades no fueron divulgadas en la información preliminar.

Armas de fuego y droga entre los objetos localizados

Durante la intervención en Uvita, los oficiales también localizaron armas de fuego y droga, que serán incorporadas como indicios dentro de la investigación desarrollada por la PCD.

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El informe no precisa la cantidad ni el tipo de armas encontradas, tampoco el peso exacto de los estupefacientes localizados en esta segunda intervención.

Por esa razón, aunque las autoridades informaron sobre un decomiso conjunto de aproximadamente dos toneladas de cocaína, hasta ahora únicamente se ha detallado la recuperación de 1.400 kilogramos durante el operativo marítimo.

Las diligencias buscan determinar la procedencia de los cargamentos, la posible participación de organizaciones criminales y los vínculos entre los sospechosos detenidos y las redes de narcotráfico presentes en la región.

Armas de fuego y sustancias ilícitas fueron localizadas en las cercanías de una vivienda en Uvita, donde presuntamente se almacenaban recursos vinculados con el narcotráfico. Crédito: MSP

Operativos continúan en el Pacífico Sur

Las autoridades mantienen desplegadas unidades policiales en la zona sur para intentar ubicar a los ocupantes de la embarcación que abandonaron la droga en el mar.

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Paralelamente, los investigadores deberán analizar las armas y sustancias localizadas en Uvita, así como establecer las eventuales responsabilidades penales de las dos personas detenidas.

Ambas intervenciones forman parte de las acciones coordinadas entre instituciones costarricenses y agencias internacionales para combatir el tráfico de cocaína por las rutas marítimas del Pacífico.

El caso permanece bajo investigación, mientras los cuerpos policiales continúan las labores para identificar y detener a otros posibles involucrados.