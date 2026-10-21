Costa Rica

Casi dos toneladas de cocaína decomisadas en Costa Rica: enfrentamiento a balazos con narcotraficantes deja dos detenidos

Las autoridades realizaron dos operativos en el Pacífico Sur, uno de ellos con apoyo de agencias estadounidenses. En una intervención en Osa, sospechosos intercambiaron disparos con la Policía, aunque no se reportaron heridos.

Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas recuperaron 1.400 kilogramos de cocaína que fueron lanzados al mar desde una embarcación sospechosa en el Pacífico Sur. Crédito: MSP
Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas recuperaron 1.400 kilogramos de cocaína que fueron lanzados al mar desde una embarcación sospechosa en el Pacífico Sur. Crédito: MSP
Guardar

Un importante golpe contra el narcotráfico se registró en las últimas horas en Costa Rica, donde distintos cuerpos policiales lograron el decomiso de aproximadamente dos toneladas de cocaína durante dos operaciones desarrolladas en la zona sur del país, una de las cuales terminó con un enfrentamiento armado entre agentes policiales y presuntos narcotraficantes, así como dos personas detenidas.

Las acciones fueron ejecutadas por diferentes cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública y otras instituciones del Poder Ejecutivo, como parte de las estrategias para combatir el tráfico internacional de drogas y las estructuras criminales que operan en el Pacífico Sur costarricense.

PUBLICIDAD

Narcotraficantes lanzaron 1,400 kilos de cocaína al mar

La primera intervención fue resultado de un trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Guardacostas y la Policía de Control de Drogas (PCD), con el respaldo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Fuerza de Tarea Interagencial Sur de ese país.

Durante el operativo, los oficiales detectaron una embarcación sospechosa que navegaba en aguas del Pacífico Sur, aproximadamente a 20 millas náuticas de Matapalo, frente a las costas de la provincia de Puntarenas.

Al percatarse de la presencia policial, los tripulantes presuntamente comenzaron a lanzar al mar las pacas que transportaban, con la intención de desprenderse de la carga ilícita.

PUBLICIDAD

Los oficiales del Guardacostas lograron recuperar los paquetes, que contenían aproximadamente 1,400 kilogramos de cocaína, según el reporte preliminar de las autoridades.

Sin embargo, los ocupantes de la embarcación consiguieron evadir la intervención inicial y, hasta el momento, no han sido detenidos.

Las autoridades confirmaron que las operaciones marítimas continúan con el objetivo de localizar a los sospechosos y la embarcación utilizada para transportar el cargamento.

Las autoridades costarricenses decomisaron aproximadamente dos toneladas de cocaína durante dos operativos contra el narcotráfico desarrollados en el sur del país. Crédito: MSP
Las autoridades costarricenses decomisaron aproximadamente dos toneladas de cocaína durante dos operativos contra el narcotráfico desarrollados en el sur del país. Crédito: MSP

Balacera entre policías y narcotraficantes en Uvita de Osa

El segundo operativo se desarrolló en las cercanías de una vivienda ubicada en Uvita, cantón de Osa, donde las autoridades tenían información de inteligencia sobre el presunto almacenamiento de drogas y armas de fuego.

En esta intervención participaron agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), la Unidad Especial de Intervención (UEI) y la Fuerza Pública.

Según el informe oficial, durante el despliegue se produjo un intercambio de disparos entre los agentes policiales y presuntos integrantes de una estructura narcotraficante.

La confrontación armada generó momentos de tensión, aunque las autoridades confirmaron que ninguna persona resultó herida.

El operativo culminó con la detención de dos sospechosos, cuyas identidades y nacionalidades no fueron divulgadas en la información preliminar.

Armas de fuego y droga entre los objetos localizados

Durante la intervención en Uvita, los oficiales también localizaron armas de fuego y droga, que serán incorporadas como indicios dentro de la investigación desarrollada por la PCD.

El informe no precisa la cantidad ni el tipo de armas encontradas, tampoco el peso exacto de los estupefacientes localizados en esta segunda intervención.

Por esa razón, aunque las autoridades informaron sobre un decomiso conjunto de aproximadamente dos toneladas de cocaína, hasta ahora únicamente se ha detallado la recuperación de 1.400 kilogramos durante el operativo marítimo.

Las diligencias buscan determinar la procedencia de los cargamentos, la posible participación de organizaciones criminales y los vínculos entre los sospechosos detenidos y las redes de narcotráfico presentes en la región.

Armas de fuego y sustancias ilícitas fueron localizadas en las cercanías de una vivienda en Uvita, donde presuntamente se almacenaban recursos vinculados con el narcotráfico. Crédito: MSP
Armas de fuego y sustancias ilícitas fueron localizadas en las cercanías de una vivienda en Uvita, donde presuntamente se almacenaban recursos vinculados con el narcotráfico. Crédito: MSP

Operativos continúan en el Pacífico Sur

Las autoridades mantienen desplegadas unidades policiales en la zona sur para intentar ubicar a los ocupantes de la embarcación que abandonaron la droga en el mar.

Paralelamente, los investigadores deberán analizar las armas y sustancias localizadas en Uvita, así como establecer las eventuales responsabilidades penales de las dos personas detenidas.

Ambas intervenciones forman parte de las acciones coordinadas entre instituciones costarricenses y agencias internacionales para combatir el tráfico de cocaína por las rutas marítimas del Pacífico.

El caso permanece bajo investigación, mientras los cuerpos policiales continúan las labores para identificar y detener a otros posibles involucrados.

Temas Relacionados

Costa RicacocaínaPacífico SurOsanarcotraficantesdetenidosbalazos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica da un paso hacia la creación de tejidos humanos con una nueva bioimpresora 3D de la UCR

La tecnología permitirá desarrollar modelos biológicos similares a los tejidos reales y fortalecer investigaciones sobre regeneración ósea, biomateriales y medicina regenerativa, con la posibilidad de avanzar hacia tratamientos personalizados para pacientes.

Costa Rica da un paso hacia la creación de tejidos humanos con una nueva bioimpresora 3D de la UCR

Costa Rica vive jornada de protestas: universitarios toman las calles contra recorte de más de USD 17 millones a las universidades públicas

La movilización de este martes reúne a rectores, sindicatos y organizaciones sociales que rechazan la reducción de recursos para la educación superior, mientras el Congreso discute el presupuesto nacional de 2027.

Costa Rica vive jornada de protestas: universitarios toman las calles contra recorte de más de USD 17 millones a las universidades públicas

Costa Rica suma 19 cierres educativos en 2026 y Alajuela encabeza la lista

El Ministerio de Educación Pública registró más del doble de clausuras que el año pasado, mientras Puntarenas quedó segunda con seis establecimientos fuera de servicio durante este periodo lectivo nacional

Costa Rica suma 19 cierres educativos en 2026 y Alajuela encabeza la lista

La modelo Chonta Mullins regresará a Costa Rica para entregarse voluntariamente tras haber sido involucrada con Pecho de Rata

La imputada volverá voluntariamente desde Zúrich, donde permanece desde marzo, para comparecer por supuesta legitimación de capitales ligada a la estructura de Edwin López Vega, según confirmó su abogado Gregorio Briglia

La modelo Chonta Mullins regresará a Costa Rica para entregarse voluntariamente tras haber sido involucrada con Pecho de Rata

La “Asesina del bikini”: La joven que burló a la policía y sigue prófuga tras cometer un brutal crimen en Costa Rica

Un vaso de licuadora fue el arma con la que le quitaron la vida a un hombre de 72 años en el Pacífico costarricense; hoy, la principal sospechosa del atroz crimen camina libre tras eludir un allanamiento policial en la capital

La “Asesina del bikini”: La joven que burló a la policía y sigue prófuga tras cometer un brutal crimen en Costa Rica

TECNO

Uncharted: The Nathan Drake Collection ya se puede jugar en PC a 120 FPS

Uncharted: The Nathan Drake Collection ya se puede jugar en PC a 120 FPS

Nueva herramienta de IA podría predecir supervivencia al cáncer con una selfie del paciente

Anthropic pidió al Congreso de EEUU una ley de IA que solo actúa si hay 50 muertes en juego

El ‘modo espía’ de Spotify: aprende a ver la música de tus amigos en tiempo real

Amazon se convierte en el primer proveedor de nube de la OTAN para información restringida

ENTRETENIMIENTO

La hija mayor de Nicole Kidman con Keith Urban se sincera sobre cómo maneja tener padres famosos

La hija mayor de Nicole Kidman con Keith Urban se sincera sobre cómo maneja tener padres famosos

Daft Punk habría declinado una propuesta para realizar la banda sonora de ‘Grand Theft Auto VI’

Desde Tate McRae hasta Megan Thee Stallion: las figuras que deslumbraron en la previa al Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Murió la modelo Sahara Ray: así fue su relación con Justin Bieber

Robert Plant, vocalista de Led Zeppelin, habla sobre el impacto de la muerte de su hijo en su carrera: “No necesitaba a la banda”

MUNDO

Detuvieron en Reino Unido a dos sospechosos por sus vínculos a Irán tras el incidente en la base aérea de Fairford

Detuvieron en Reino Unido a dos sospechosos por sus vínculos a Irán tras el incidente en la base aérea de Fairford

Un informe denunció que 12.000 norcoreanos trabajan bajo condiciones de esclavitud en una fábrica rusa de drones

Una protesta de camioneros por el precio del diésel deja estanterías vacías en el sur de Italia

El régimen iraní descartó entregar su uranio enriquecido

Fueron amenazados, pero su longevidad les permitió enfrentar la crisis: los frailecillos y su sorprendente recuperación