Asesinaron de un golpe en la cabeza a una mujer en Salta y su hijo es el principal sospechoso

La fiscal María Celeste García Pisacic se trasladó al domicilio del barrio Facundo Quiroga para coordinar las tareas de Criminalística tras el reporte del hecho

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Un joven de 21 años permanece detenido en Joaquín V. González, provincia de Salta, como presunto responsable de la muerte de su propia madre, una mujer de 38 años, ocurrida durante la madrugada del lunes 19 de octubre en una vivienda del barrio Facundo Quiroga. La fiscal a cargo del caso confirmó que el acusado será imputado este martes en una audiencia formal, mientras la investigación avanza con las primeras conclusiones de la autopsia.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta informó que la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, intervino de forma inmediata tras el reporte del hecho. La funcionaria se trasladó hasta el domicilio donde se produjo el ataque para coordinar en persona las tareas del personal de Criminalística y ordenó la realización de una autopsia que permitiera determinar con precisión la causa del deceso.

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Los resultados preliminares de ese estudio arrojaron un dato contundente: la mujer falleció como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano grave, una lesión que comprometió de manera directa su cabeza. Con ese informe en mano, la fiscal dispuso las medidas necesarias para formalizar la acusación contra el hijo de la víctima, quien fue detenido en el lugar como principal sospechoso del ataque.

La audiencia de imputación, según confirmó el MPF, quedó fijada para este martes. En esa instancia, se le comunicará formalmente al joven la acusación en su contra.

Mientras se prepara esa audiencia, la Fiscalía continúa con distintas diligencias orientadas a reconstruir las circunstancias exactas del ataque. El objetivo de los investigadores es establecer cómo se desencadenaron los hechos que derivaron en la muerte de la mujer en las primeras horas del lunes, dentro de la vivienda que ambos compartían en el barrio Facundo Quiroga.

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El MPF no brindó mayores precisiones sobre la mecánica del ataque ni sobre lo que ocurrió en las horas previas al hecho. Una vez cumplidos los trámites de rigor con el cuerpo de la víctima, la Justicia autorizó su entrega a los familiares para que pudieran proceder con la inhumación.

García Pisacic señaló, a través de un comunicado oficial, que se encuentran en cumplimiento todas las medidas necesarias para lograr esclarecer lo sucedido. El joven de 21 años continuará detenido al menos hasta la audiencia de este martes, cuando se defina su situación procesal.

“Me mandé una cagada”: mató a golpes a su pareja y llamó a su madre para confesar

El femicidio ocurrió el sábado 17 de octubre en una vivienda de la calle Betbeder al 400 en Valeria del Mar

La tranquilidad habitual de Valeria del Mar se vio alterada el sábado por la tarde, cuando un vecino escuchó discusiones y llantos provenientes de una vivienda de la calle Betbeder al 400, entre las 15 y las 17. Horas después, un niño de 12 años encontró a su madre, Aldana Novik Rojas, de 38, asesinada a golpes en el interior de la casa.

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Por el femicidio fue detenido Cristian Navarro, de 45 años, pareja de la víctima, quien, tras el crimen, llamó a su madre para decirle que “se había mandado una cagada”. Luego se comunicó con un amigo, al que le confesó lo ocurrido y le envió su ubicación. Finalmente, agentes de la Policía Bonaerense lo encontraron en un descampado de la localidad balnearia.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el niño había salido de la vivienda para participar de una actividad recreativa y no se encontraba allí cuando ocurrió el ataque. En la casa, en cambio, estaba una hija menor de edad del acusado, una niña con discapacidad que no es hija de Aldana. Tras el crimen, quedó bajo resguardo del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos.

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De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la principal hipótesis es que Navarro atacó a Aldana a golpes de puño en el rostro y le provocó una fractura de cráneo. La víctima murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

Luego del ataque, el sospechoso se habría provocado heridas cortantes con un cuchillo en los brazos, el cuello y el abdomen, antes de abandonar el lugar. Las lesiones, de acuerdo con las fuentes consultadas, no fueron profundas ni revisten gravedad.