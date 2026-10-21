Juicio por Loan: declaran una abogada, el comisario que reemplazó a Maciel y el ex intendente de 9 de Julio

Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024

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El Tribunal Oral Federal de Corrientes reanudará este miércoles el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña con la declaración de seis testigos.

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, entre ellos estarán el exintendente de 9 de Julio, Hugo Sebastián Ynsaurralde; la abogada Mónica Rafaela Méndez, y el comisario José Raúl Rodríguez, quien reemplazó a Walter Maciel en la dependencia local.

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Ynsaurralde deberá responder sobre aspectos de la actuación municipal durante los primeros días de búsqueda del niño, desaparecido el 13 de junio de 2024.

Su testimonio podría abarcar el destino de fondos enviados para el operativo, si existió una transferencia de dinero a la Fundación Lucio Dupuy y el rol que cumplía en la comuna María Victoria Caillava, una de las imputadas en el expediente, que se desempeñaba como directora de Producción en la Municipalidad.

También podría ser consultado por la actuación de la policía local y en particular de Maciel, el ex comisario de 9 de Julio que está acusado en la causa.

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El ex comisario Walter Maciel

Maciel fue jefe de la seccional al inicio de la investigación y luego fue reemplazado por Raúl Rodríguez, quien también fue convocado para esta jornada.

La audiencia incluirá, además, la declaración de Mónica Méndez, la abogada de Goya que acompañó a Macarena Peña, hermana de Loan. Su citación se vincula con su intervención en el entorno familiar y con manifestaciones públicas que realizó durante la investigación, cuando sostuvo la hipótesis de un rapto.

La nómina se completa con los testimonios de Jesús Maximiliano Duarte, Gladys Raquel Pross y Ronaldo Milton Romero.

El juicio oral por la desaparición de Loan ya lleva cuatro meses de desarrollo

Lo que ocurrió en las últimas audiencias

La semana pasada, el debate sumó testimonios sobre las primeras horas de búsqueda de Loan en el paraje Algarrobal. El martes, vecinos de la zona relataron cómo se enteraron de la desaparición y los recorridos que realizaron por campos cercanos a la casa de Catalina Peña y al naranjal al que el nene había ido después del almuerzo familiar.

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Ese día también declaró Carlota Moreira, quien estuvo presente cuando hallaron uno de los botines que llevaba Loan. La mujer relató que el calzado apareció al día siguiente en un sector con barro, donde dijo haber visto marcas que parecían huellas. Además, expresó dudas sobre la posición en la que fue encontrado, ya que estaba enterrado a unos 10 centímetros de profundidad.

En la jornada siguiente, el tribunal ordenó la detención de Agustín Ibarra por falso testimonio.

Agustín Ibarra, el testigo detenido por falso testimonio

El hombre había trasladado a Laudelina Peña cuando la tía de Loan presentó ante la Justicia provincial la versión de un supuesto accidente de tránsito, hipótesis que luego ella misma desmintió. Los jueces consideraron que Ibarra fue reticente, elusivo e inconsistente durante su declaración.

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El jueves, Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy y titular de la asociación que lleva el nombre del menor, declaró por videoconferencia. Su testimonio se centró en la actuación de personas imputadas por presunto entorpecimiento de la investigación que invocaron el nombre de la entidad durante su presencia en 9 de Julio.

Dupuy afirmó que la asociación no intervino en las tareas realizadas en Corrientes.