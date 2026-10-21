Juicio a “Pity” Álvarez: el debate continúa con nuevos testigos y el músico de forma virtual desde la clínica de Castelar

El músico permanece internado en una clínica psiquiátrica en Castelar (Foto/Maximiliano Luna)

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“Pity” Álvarez lleva 28 días internado. El juicio en su contra por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, que comenzó el pasado 10 de agosto, tendrá este miércoles su 15ª audiencia, desde las 11.30, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. Según pudo saber Infobae, se espera que declaren cuatro nuevos testigos. Todos de identidad reservada.

El músico permanece desde el 2 de octubre en Solar Colonial, una clínica de salud mental de Castelar, a la que fue trasladado tras su paso por el Hospital Tornú. Al igual que en la última audiencia, está previsto que siga el debate por videoconferencia, sin necesidad de trasladarse hasta Tribunales.

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Para esta nueva jornada, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro volverán a dividirse las tareas, aunque esta vez intercambiarán sus lugares: Queijeiro estará presente en la sala de audiencias, mientras que Baños acompañará al cantante desde la clínica, donde continúa internado en contra de su voluntad.

"Pity" Álvarez conectado desde la clínica junto a su abogado Sebastián Queijeiro

La última audiencia se desarrolló el viernes 16 de octubre. Aunque inicialmente estaban previstas más declaraciones, finalmente solo testificaron dos personas propuestas por la defensa: la madre de la hija del músico y un amigo de la infancia que se crio con él en el barrio Samoré, de Villa Lugano.

La mujer brindó un testimonio favorable a su expareja y describió los conflictos que, según sostuvo, mantenía con algunos vecinos. “Lo volvían loco”, aseguró. También se refirió al homicidio de Díaz y afirmó: “El Pity limpió el barrio de la mugre”.

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Por su parte, el amigo del cantante relató que Álvarez tenía miedo de bajar a la calle porque, según le había contado, recibía amenazas y le exigían dinero. El hombre dijo que no conocía a Díaz, aunque recordó haber escuchado tres disparos. También describió al acusado como una persona solidaria y sostuvo que su principal problema era la adicción a las drogas.

Javier Baños, Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci, parte del staff de abogados de "Pity" (Maximiliano Luna)

La jornada estuvo marcada, además, por un problema de salud del músico. Mientras seguía el juicio por videoconferencia, Álvarez manifestó sentirse mal. Según supo Infobae, los médicos de la clínica constataron que tenía la presión arterial algo elevada, por lo que el tribunal dispuso un cuarto intermedio. Una vez que los profesionales autorizaron su participación, se reanudó la audiencia y declaró el segundo testigo.

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El debate continuará luego de que el tribunal rechazara los planteos de la defensa para suspender el juicio y los cuestionamientos a la última evaluación del Cuerpo Médico Forense, que concluyó que Álvarez está en condiciones de comprender el proceso judicial. Los abogados del músico mantienen una postura diferente respecto de su estado de salud y presentaron distintos recursos para que se revise su situación.

El juicio, que inicialmente estaba previsto para desarrollarse durante un mes, ya lleva casi dos meses y medio y acumula 29 declaraciones testimoniales. Los alegatos podrían comenzar en noviembre.