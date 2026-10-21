Molineros advierten que tras el terremoto peligra la próxima cosecha de arroz en Panamá

Varias espigas de arroz maduras con granos dorados permanecen erguidas en un campo agrícola antes de la cosecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Miles de hectáreas de arroz se encuentran próximas a su período de cosecha y las restricciones de acceso a las áreas sembradas, producto del terremoto del 9 de octubre, podrían impedir el ingreso de maquinaria y la salida del grano hacia los molinos.

Los daños a caminos y puentes dificultan las labores agrícolas y ponen en riesgo el traslado de la próxima cosecha de arroz.

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La advertencia la hace la Asociación Nacional de Molineros de Arroz (ANALMO), gremio que asegura que de prolongarse estas condiciones los productores enfrentarían pérdidas económicas que también repercutirían en el resto de la cadena productiva.

El cereal es el predilecto de los panameños, quienes anualmente consumen per cápita unas 162 libras (73.48 kilogramos), uno de los consumos más altos de la región

Por ello, el gremio exhorta al Gobierno a adoptar medidas de emergencia y soluciones de mediano plazo que permitan proteger la cosecha y recuperar la infraestructura afectada.

Ante la falta de información oficial los productores alegan que desconocen la existencia real del grano.

Como acciones inmediatas, consideran prioritario habilitar los caminos de producción y puentes afectados, mediante intervenciones provisionales que permitan la circulación segura de cosechadoras, camiones y maquinaria agrícola.

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De igual manera, señalan que se deben identificar y atender los puntos críticos de acceso a las fincas, con el despliegue de maquinaria pesada y la habilitación de rutas alternas donde las condiciones lo permitan.

Los molineros piden establecer una coordinación directa entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Ministerio de Obras Públicas (MOP), las autoridades locales, los productores y la industria molinera, a fin de definir las zonas que requieren intervención urgente y facilitar la movilización del arroz cosechado.

A mediano plazo, la ANALMO considera que se debe ejecutar un programa de rehabilitación de caminos rurales y puentes estratégicos, que permita restablecer de manera permanente la conexión entre las zonas de producción y los centros de procesamiento.

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Se hace necesario, argumentan, actualizar las estimaciones de cosecha y los inventarios nacionales de arroz, una vez concluidas las evaluaciones oficiales, para determinar el impacto real de la emergencia y disponer de información confiable para la planificación del abastecimiento.

En una bodega se contabiliza la cantidad de granos en paquetes, mientras para el viernes se espera una reunión de la cadena agroalimentaria del arroz.

Para los molineros la situación que actualmente presenta la producción del grano en el país requiere de una atención inmediata, tratándose del cereal de mayor consumo en la dieta del panameño.

La falta de información oportuna sobre la existencia del grano en bodegas y comercios dificulta hacer una proyección para conocer la situación real, estima el productor Rodrigo Araúz, desde la región de Barú, en la provincia de Chiriquí.

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Otro productor consultado, que prefirió omitir su nombre, dijo que la producción arrocera en el país está presentando mucho “vaneamiento”, o sea, cuando el grano queda vacío, lo que reduce la capacidad de almacenamiento y comercialización.

También preocupa al sector productivo una posible falta de semillas para el próximo año, toda vez que unas semillas que se trajeron de Colombia y se sembraron en la provincia de Darién, fronteriza con esa nación sureño, aparentemente no han rendido lo esperado, según dijeron.

En su momento se indicó que la importación de esas semillas formaba parte de la estrategia gubernamental para respaldar al sector agropecuario, mediante el acceso a material genético competitivo que permitiera una cosecha más estable, productiva y sostenible.

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Una mano sostiene varias espigas de arroz maduro dentro de un cultivo agrícola en una pintura con acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Generalmente, los arroceros panameños siembran lo que denominan “semillas de tambucho”, un material que reutilizan durante varias siembras, y que de tanto usarse año tras año se van desgastando genéticamente.

Esto afecta el rendimiento de las plantas, convirtiéndose en caldo de cultivo para albergar y diseminar hongos o bacterias que atentan contra la producción nacional del grano.

Otro inconveniente que enfrentan los productores es la baja de aranceles pactadas en el Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Estados Unidos, que dejará al grano sin protección en el 2030.

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