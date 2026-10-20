Crimen y Justicia

Rescataron a cuatro víctimas de trata laboral en Pilar: siete ciudadanos chinos, un taiwanés y un argentino detenidos

Una denuncia ante la Línea 145 activó la investigación federal, que detectó un presunto esquema de captación con falsas ofertas de empleo desde Santa Fe

Desarticularon una red asiática dedicada a la explotación laboral
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Cuatro trabajadores rurales fueron rescatados en un predio de Pilar, donde habrían sido sometidos a trata laboral, y nueve personas quedaron detenidas: siete ciudadanos chinos, un taiwanés y un argentino.

En los procedimientos, además, la Policía Federal Argentina (PFA) secuestró armas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y una camioneta que habría servido para trasladar a las víctimas.

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La causa comenzó tras una denuncia del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) a través de la Línea 145, que recibe alertas de todo el país por posibles casos de explotación laboral, explotación sexual y delitos conexos.

En este caso en particular, la presentación alertó sobre posibles trabajos forzados en un establecimiento rural de la mencionada localidad bonaerense.

Desarticularon una red asiática dedicada a la explotación laboral
Personal especializado asistió a las personas que fueron encontradas en el establecimiento rural

En el caso intervinieron el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, conducido por Adrián González Charvay, y la Secretaría Nº3, a cargo de Máximo Castrillo.

Según fuentes policiales, los investigadores de la PFA determinaron que existía una estructura que captaba a personas de bajos recursos en la provincia de Santa Fe con ofertas de empleo que luego no se cumplían.

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Bajo engaño, las víctimas eran llevadas hasta Pilar y alojadas en condiciones precarias. Allí debían cumplir tareas vinculadas con la cosecha y la producción de hortalizas. También les quitaban sus documentos personales y los amenazaban con armas de fuego.

Desarticularon una red asiática dedicada a la explotación laboral
La investigación comenzó tras una denuncia realizada a través de la Línea 145

El predio está ubicado sobre la calle El Pial. En el allanamiento, los agentes rescataron a cuatro personas y detuvieron a ocho sospechosos: un argentino, cinco hombres de nacionalidad china y dos mujeres chinas.

En el medio, hubo un intento de fuga: los imputados quisieron huir por la parte posterior del establecimiento, pero fueron interceptados.

Durante la requisa, la fuerza federal incautó una escopeta calibre 12/70, dos revólveres y municiones, además de un rifle de aire comprimido y vainas servidas.

También secuestró una camioneta, USD 21.000, más de $ 20 millones, una computadora portátil, una tablet, un pendrive, una máquina contadora de billetes, ocho teléfonos celulares y documentación que será analizada.

Desarticularon una red asiática dedicada a la explotación laboral
Bajo engaño, las víctimas eran alojadas en condiciones precarias

La investigación continuó a partir de los papeles hallados en Pilar. Así, los detectives identificaron una vivienda de la calle 3, en la localidad santafesina de Antonio Obligado, desde donde presuntamente se realizaba la captación de trabajadores.

Con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal Resistencia, los agentes allanaron ese domicilio y arrestaron a un ciudadano taiwanés, señalado como uno de los encargados de captar a las víctimas. En ese operativo secuestraron dinero extranjero, un celular y documentación migratoria.

Desarticularon una red asiática dedicada a la explotación laboral
Durante los allanamientos se secuestraron armas, dinero, dispositivos electrónicos y documentación

Personal de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata asistió a los cuatro trabajadores rescatados.

En tanto, los nueve detenidos, todos mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia federal, acusados del delito de trata de personas.

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