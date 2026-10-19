Crimen y Justicia

Los feroces asaltos de la mafia porteña de motochorros acusada de robar más de $120 millones en efectivo

El fiscal Andrés Madrea investiga una asociación ilícita vinculada a siete ataques comando en CABA. La larga lista de antecedentes de uno de los miembros de la banda y los trucos para capturar a sus víctimas

MAFIA MOTOCHORROS CABA
11 de mayo de este año: la banda roba $17 millones frente a una financiera en Villa del Parque
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El robo motochorro, a simple vista, es una cosa solitaria. Un delincuente ataca y se va. A veces está acompañado de un colega, no siempre. Rara vez hay un gran planeamiento, una idea, una emboscada acaso. Los robos motochorros son arrebatos furtivos. Van por poco, y huyen. Pero no en este caso.

En los últimos días, la Justicia agravó la acusación contra una banda integrada por al menos doce sospechosos: los señalan por integrar una asociación ilícita que cometió siete robos entre comienzos de marzo y fines de mayo de este año en zonas como Saavedra y Villa del Parque.

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La banda sabía dónde golpear: iba directo al efectivo. La inteligencia previa era notable. Los golpes -cometidos con dos motos a la vez, junto a varios autos de apoyo- eran una mezcla de salideras a víctimas en torno a financieras y falsas operaciones de cambio. El botín era siempre en efectivo. El saldo global de sus ataques es notable también: más de $122 millones cash.

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La fuga de los hampones tras el robo del 1° de abril

Uno creería que una banda tan eficiente no dejaría cabo suelto. Tampoco es el caso. El experimentado fiscal Andrés Madrea, un histórico del Ministerio Público Fiscal, llegó a sus identidades gracias al rastro de sus motos mismas, con sus patentes y papeles, en medio de un intenso relevamiento de cámaras de seguridad. Las redes sociales hicieron el resto.

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La semana pasada, Madrea pidió al Juzgado N°32 que otros ocho sospechosos sean detenidos, precisamente, por conformar una asociación ilícita dedicada a la pistola y al pistón. El rastro comenzó, curiosamente, con una causa previa, y con un tiro en una pierna.

Un tiro en una pierna

Los dos primeros hechos atribuidos a esta banda fueron investigados por el fiscal José Campagnoli, con procesamientos a cargo del juez Darío Bonanno.

El primer asalto de esta banda ocurrió el 14 de marzo en Ramallo 4500, Saavedra. “Dame la mochila o te quemo”, escuchó un hombre al sentir una pistola semiautomática en la cabeza. Dos motochorros con sus vehículos en marcha lo rodeaban. Dos autos estaban en la zona, sus vehículos de apoyo. Le quitaron a la víctima $32 millones.

El 1° de abril, en Vedia al 2100, Núñez, dos motochorros y otros dos delincuentes en un vehículo de apoyo emboscaron a un delivery de plata que llevaba un paquete de $17 millones. Tal vez, no sabían que el delivery de plata era un ex policía, que llevaba un revólver Taurus Tracker .357, literalmente un cañón de mano. Así, le disparó en la pierna a Tomás Sobre, un reincidente serial que acumulaba seis condenas y que terminó procesado cinco días después. El resto de la banda era el misterio.

Video: el ataque del 1° de abril que terminó con un motochorro herido

Así, los investigadores llegaron a dos pesados, vinculados a ambos asaltos. El primero es Marcelo Z., hoy procesado y preso, detectado gracias a que era el titular de una de las motos. Fue señalado como uno de los conductores en el asalto al ex policía. El rastro de cámaras lo siguió tras el robo hasta su domicilio en la calle Anchorena, barrio de Once, que constaba en su ficha del RENAPER.

Marcelo Z. era otro reincidente serial: lo habían condenado tres veces desde menor de edad por robos en CABA y La Matanza. Ya había sido procesado en otra causa radicada en el Juzgado N°57. El otro pesado resultó ser el titular de uno de los autos de apoyo; las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano lo mostraron tras el robo. Dejó el auto en un garage del Abasto y se fue a comer, a un conocido restaurante peruano. No pudieron encontrarlo; la Justicia lo declaró rebelde.

El pesado número 2 -porteño de 38 años, ex empleado de un restaurante de sushi, ex presidiario- fue la llave para seguir el caso. El fiscal Madrea, que investiga los cinco delitos restantes, pidió su detención junto con la de sus cómplices, así como la conexidad de la causa a cargo del juez Bonanno, y lo convirtió en el principal imputado de su propio expediente, el presunto jefe de la asociación ilícita: su novia es la segunda en la lista de ocho acusados.

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Otra de las fugas de la banda

Así, continúa la lista de los asaltos. Uno particularmente llamativo ocurrió “el día 11 de mayo de 2026, a las 12:40 horas, en la calle Helguera 1400 de esta ciudad”, según un documento de la causa, la banda le arrebató la mochila a una víctima. Allí dentro llevaba $17 millones. Otra vez, se usaron dos motos, con dos autos de apoyo. A la víctima la había citado una tal “Florencia”, para, precisamente, una falsa operación de cambio. Lo rodearon como pirañas para arrebatarlo y lanzarlo al piso.

El pesado número 2, vinculado por documentos a varios de los vehículos, fue identificado como piloto de reserva en los ataques, también como un cobrador. Sus redes sociales lo muestran con fotos estilo ranchada en un penal federal junto a otros imputados, con tareas encargadas a las Divisiones Investigaciones Comunales 3 y 11 de la Policía de la Ciudad, que llegó a los autos mismos de los sospechosos.

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