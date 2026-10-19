Capturaron en Flores y Balvanera a dos prófugos por abuso sexual: el impactante prontuario de uno de los detenidos

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Dos hombres que tenían pedidos de captura vigentes por causas de abuso sexual fueron detenidos por personal de la Policía de la Ciudad durante una serie de procedimientos realizados días atrás en los barrios porteños de Flores y Balvanera. Uno de los detenidos, de 23 años, registraba 41 antecedentes entre 2022 y 2026.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el primer operativo ocurrió el pasado martes 6 de octubre en Cayetano Rodríguez al 300, a tan solo dos cuadras de la avenida Rivadavia. Allí, personal de la Comisaría Vecinal 7 C que hacía una recorrida por la zona intervino al observar que una pareja mantenía una fuerte discusión en la vía pública.

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En ese contexto, los agentes corroboraron que el hombre, identificado como Alejandro Samuel Quiroz, de 38 años, tenía una orden de captura vigente por un caso de abuso sexual ocurrido el pasado 8 de julio, a requerimiento del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4.

Alejandro Samuel Quiroz, de 38 años, tenía antecedentes por violencia de género.

Según los registros oficiales, Quiroz acumulaba 12 causas entre 2018 y 2026 por hechos vinculados con violencia de género, violencia familiar, hostigamiento, portación ilegal de armas, lesiones, amenazas y abuso sexual simple. También tenía una prohibición de acercamiento vigente desde 2022.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1, a cargo del juez Ignacio Fabián Iriarte, ordenó la detención del sospechoso y su posterior traslado a una dependencia policial.

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Cayó otro presunto abusador en Balvanera

Unas horas después de la captura de Quiroz, efectivos de la Comisaría Vecinal 3 A de la Policía de la Ciudad atraparon a otro prófugo de la Justicia en Esparza al 100, Balvanera.

De acuerdo a la información oficial, efectivos de la Comisaría Vecinal 3 A realizaban una recorrida preventiva cuando observaron a un joven de 23 años que, de forma sospechosa, cambió el sentido de circulación y evidenció nerviosismo ante la presencia de los agentes.

Lautaro Lionel Cruz, de 23 años, se encontraba en situación de calle al momento de su captura.

Tras identificarlo, los uniformados comprobaron que Lautaro Lionel Cruz, quien al momento de su detención se encontraba en situación de calle, también era buscado en el marco de una causa por abuso sexual que tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8, actualmente a cargo del prosecretario Francisco Alioto.

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Los oficiales identificaron a Cruz y comprobaron que sobre él caía una orden de captura vigente por abuso sexual. Además, contaba con un prontuario de 41 antecedentes de 2022 a 2026 por comercialización de drogas, ensuciar bienes, portación ilegal de armas, lesiones, robos y tentativas de robos, entre otros delitos.

Además, había sido procesado con prisión preventiva en 2023 en una causa por robo. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 8, a cargo de Francisco Alioto, dispuso su detención y traslado.

Por orden del magistrado interventor, Cruz quedó detenido y fue trasladado a la comisaría.