Crimen y Justicia

Un hombre fue apuñalado por su hermano en medio de una discusión y el agresor fue detenido en Córdoba

El episodio ocurrió durante la noche del sábado en la zona rural de La Carolina El Potosí. La víctima, de 39 años, fue trasladada al Hospital San Antonio de Padua con una lesión abdominal, mientras que su hermano, de 37, fue detenido

Efectivos de la Patrulla Rural Sur y de Investigaciones Criminales intervinieron en el caso ocurrido en la zona rural cercana a Río Cuarto
Efectivos de la Patrulla Rural Sur y de Investigaciones Criminales intervinieron en el caso ocurrido en la zona rural cercana a Río Cuarto
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Una discusión entre dos hermanos terminó cuando uno de ellos sufrió heridas de gravedad provocadas por un arma blanca. El hecho ocurrió durante la noche del sábado en la zona rural de La Carolina El Potosí, ubicada cerca de Río Cuarto, provincia de Córdoba. El agresor quedó detenido.

Tras el ataque, la víctima, que tiene 39 años, fue trasladada al Hospital San Antonio de Padua debido a una lesión abdominal de consideración. Hasta el momento, no se informó cuál es su estado de salud.

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El sospechoso, de 37 años, fue detenido en el mismo centro de salud. La causa fue caratulada de manera provisoria como lesiones graves con uso de un arma blanca, en el contexto familiar señalado, según informó El Doce. En ese marco, el presunto agresor quedó a disposición de la Justicia.

Hospital San Antonio de Padua donde fue asistido el hombre de 39 años por una herida abdominal y fue detenido su hermano
Hospital San Antonio de Padua donde fue asistido el hombre de 39 años por una herida abdominal y fue detenido su hermano

Durante el procedimiento, los efectivos de la Patrulla Rural Sur y de la Dirección de Investigaciones Criminales secuestraron dos cuchillos, los cuales serán sometidos a peritajes. Los efectivos también incautaron dos teléfonos celulares y dos vehículos presuntamente vinculados al hecho: una camioneta Peugeot 504 y un Citroën C4.

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Los investigadores analizarán los elementos secuestrados para reconstruir la secuencia del hecho y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Los peritajes sobre los dos cuchillos, los teléfonos celulares y los vehículos incautados podrían aportar precisiones sobre la discusión.

Otra discusión en Córdoba terminó con un hombre baleado y su excuñado se entregó

Un hombre ingresó durante la madrugada del domingo al Hospital de Urgencias de Córdoba con varias heridas de arma de fuego en su pierna izquierda, luego de un episodio ocurrido en la vía pública del barrio General Bustos. El presunto autor de los disparos, identificado de manera preliminar como el ex cuñado de la víctima, se presentó posteriormente ante la Policía y quedó a disposición de la Justicia.

Vista urbana a nivel de calle con el nombre Gino Galeotti escrito sobre el pavimento, flanqueada por casas, árboles y automóviles
Una toma de la calle Gino Galeotti en la ciudad de Córdoba ubica el lugar donde un hombre fue herido por su excuñado. (Google Maps)

El hecho comenzó a ser investigado cerca de las 2.50, cuando el centro de salud notificó el ingreso del herido. A partir de ese aviso, los efectivos iniciaron las actuaciones para reconstruir la secuencia previa al ataque, determinar cómo se produjeron los disparos y establecer las responsabilidades penales que correspondan.

Según la información inicial, la agresión ocurrió en la cuadra de Gino Galeotti al 100, en la ciudad de Córdoba. Las primeras averiguaciones indican que, antes del ataque, la víctima y otro hombre mayor de edad mantuvieron una discusión.

En el lugar, la Policía secuestró fragmentos de proyectiles que serán incorporados a la causa. El material deberá ser sometido a peritajes para aportar elementos sobre la mecánica del hecho, el tipo de arma que pudo haberse empleado y la cantidad de disparos efectuados. También serán relevantes las declaraciones de posibles testigos y la información médica.

De acuerdo con lo publicado por Infobae, el señalado como presunto agresor se entregó en una dependencia policial después del episodio. La Justicia deberá definir su situación procesal tras analizar los elementos recolectados en la escena.

La condición clínica de la víctima no fue detallada en la información difundida hasta el momento. Sin embargo, el ingreso con múltiples impactos en una de sus piernas motivó la intervención de las autoridades judiciales y policiales, que ahora deberán precisar si existió una confrontación previa en el lugar o si el ataque se produjo luego de una discusión iniciada en otro punto.

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