Economía

Más agrodólares: con precios firmes, las ventas alcanzaron un récord de 105 millones de toneladas de granos

El volumen comercializado en la campaña 2025/26 supera en un 25% al promedio de los últimos cinco años y en casi 6 millones de toneladas al máximo anterior, según la Bolsa de Comercio de Rosario

Multitud de granos de soja amarillos dispersos sobre tres billetes de cien dólares estadounidenses.
Indonesia superó a Brasil como principal destino de los embarques programados de trigo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La venta de granos de la campaña 2025/26 alcanzó un récord sin precedentes. Según el último informe semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), para la semana del 7 de octubre ya se habían vendido más de 105 millones de toneladas (Mt) de soja, maíz, trigo, sorgo y girasol, un volumen que supera en un 25% al promedio del último lustro y en casi 6 Mt al récord previo. El volumen se da en una campaña de elevada producción y anticipa un mayor ritmo de negocios del sector.

Esto, sin embargo, no solo es elevado en volumen, sino que avanza también en materia de precios. Entre el 1 de julio y el 7 de octubre, el porcentaje de granos comercializados con precio firme creció en todos los cultivos por encima de la suba estacional habitual para esa franja del año, en un período en el que las cotizaciones locales también registraron un recorrido al alza.

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La soja mostró el avance más marcado, al pasar de un 63% de las compras con precio cerrado a casi un 80% en la actualidad, mientras que su cotización en pizarra se ubicó en torno a los USD 371,3 por tonelada, unos USD 30 más que a principios de agosto y con una variación del 14% desde julio. En el caso del maíz, ese indicador trepó del 79% al 86%, con un precio de pizarra que llegó a tocar los USD 194 por tonelada a mediados de esta semana.

El cereal fue además protagonista por la velocidad de las operaciones. En las últimas cinco semanas hasta el 7 de octubre se comercializaron cerca de 5,1 Mt de maíz de la campaña en curso, casi el doble del volumen que suele moverse en ese tramo. Si a esas ventas a precio fijado se le agregan las fijaciones sobre contratos previos, el total con precio asignado en ese lapso supera las 6,2 Mt.

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La comercialización de granos de la campaña 2025/26 superó los 105 millones de toneladas al 7 de octubre, según la Bolsa de Comercio de Rosario REUTERS/Francisco Loureiro
La comercialización de granos de la campaña 2025/26 superó los 105 millones de toneladas al 7 de octubre, según la Bolsa de Comercio de Rosario REUTERS/Francisco Loureiro

Indonesia desplazó a Brasil como principal destino del trigo

El trigo 2025/26 llega a esta altura con un avance comercial de 23,2 Mt, de las cuales el 94% ya tiene precio firme. Desde principios de septiembre se operaron 1,4 Mt, un volumen 51% superior al promedio quinquenal para el período. Aún así, descontando el uso como semilla, el remanente por vender supera las 4,5 Mt, un valor relativamente alto para esta fecha.

En el frente exportador, el programa acumula un avance mayor al 90% de lo proyectado, aunque el saldo pendiente de 1,8 Mt sería el segundo más elevado de al menos las últimas veinte campañas, en un calendario en el que octubre y noviembre suelen concretar menos de 1 Mt embarcadas.

Los compromisos de embarque, sin embargo, acompañan. La programación de embarques de trigo al 15 de octubre marca un programa de 588.100 toneladas, más del doble del promedio para esta altura del año.

El dato más llamativo es el reordenamiento de los destinos. Indonesia pasó a encabezar la demanda con 252.700 toneladas comprometidas, equivalentes al 43% del total, por delante de Brasil, que reúne 206.500 toneladas. Mientras que en julio la región del Sudeste Asiático explicaba poco más del 20% de los compromisos, desde agosto esa participación se empinó hasta alcanzar el 57% a principios de octubre. Es la primera vez, al menos desde mayo, que los volúmenes destinados a esa región superan a los dirigidos hacia el mercado brasileño.

Buque de carga, granos amarillos, grúa portuaria, trenes con mercancía, camión, montacargas, palés, silos y campos de cultivo.
El maíz ganó ritmo en las últimas cinco semanas, con cerca de 5,1 millones de toneladas negociadas y precios en alza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese giro en los destinos se produce en simultáneo con la escalada del conflicto en el Mar Negro. Según la BCR, las exportaciones conjuntas de Rusia y Ucrania en septiembre se ubicaron un 80% por debajo de lo habitual para ese mes, que históricamente concentra la mayor intensidad de embarques por el ingreso del trigo nuevo. La necesidad de los países importadores de buscar orígenes alternativos impulsa la demanda hacia la Argentina.

Más allá del ciclo en curso, las perspectivas para la próxima campaña también son favorables en materia de divisas. La propia BCR proyecta que el ciclo 2026/27 podría generar USD 42.200 millones en ingresos agroindustriales, lo que representaría el registro más alto de la historia, por encima incluso del pico de la campaña 2021/22, según estimaciones publicadas a fines de septiembre.

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