Dos jóvenes corrían picadas ilegales y le secuestraron el auto en Mar del Plata

La Municipalidad de General Pueyrredon secuestró dos vehículos que participaron de una picada ilegal en la vía pública de Mar del Plata. (0223)

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La Policía de Mar del Plata secuestró dos autos luego de que participaran de una picada ilegal en la vía pública durante la madrugada del domingo.

La situación comenzó cuando los dos conductores detuvieron sus autos ante un semáforo en la zona de avenida Monseñor Zabala y Ayacucho. Al habilitarse el paso, los vehículos iniciaron una aceleración simultánea que fue considerada una competencia de velocidad no autorizada.

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El seguimiento, según informó el portal del diario La Capital, derivó en un operativo coordinado entre la patrulla que detectó el hecho y el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Las cámaras municipales permitieron reconstruir el desplazamiento de los automóviles y determinar los puntos en los que finalmente fueron localizados.

Uno de los vehículos involucrados era un Volkswagen Fox, que fue detenido en la intersección de avenida Monseñor Zabala y Strobel. El segundo rodado, un Volkswagen Voyage, fue localizado posteriormente en Rizzutto y avenida Constitución.

Las interceptaciones se realizaron, por lo tanto, en dos puntos distintos de la ciudad. La distancia entre la detección inicial y los lugares donde fueron ubicados los autos requirió el trabajo conjunto entre el personal que realizaba las recorridas y el monitoreo de las cámaras.

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La competencia no autorizada se originó tras la aceleración simultánea de los conductores en el cruce de avenida Monseñor Zabala y Ayacucho. (0223)

A mediados del mes de agosto, dos jóvenes de La Plata fueron demorados en la localidad de City Bell luego de ser detectados por la Policía mientras circulaban a alta velocidad en el Camino Centenario. Estaban corriendo picadas.

El hecho ocurrió a la altura de Cantilo y 13 C, donde varios agentes observaron la presencia de dos vehículos que transitaban en paralelo, realizando maniobras consideradas imprudentes y peligrosas.

Horas después, un video difundido por la Municipalidad de La Plata mostró el inicio de la carrera y el trayecto completo que realizaron los involucrados, dejando en evidencia el riesgo al que expusieron tanto a sí mismos como a terceros.

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El operativo policial se activó al identificar el comportamiento sospechoso de los dos vehículos, un Volkswagen Golf blanco y una Ford Ranger blanca que, según pudo constatarse, circulaba sin la patente colocada. Al interceptar ambos rodados, los efectivos solicitaron la documentación obligatoria a los conductores, quienes no pudieron acreditar la tenencia ni los registros requeridos.

Ante la falta de documentación, los jóvenes, de 24 y 27 años, fueron demorados y trasladados a la dependencia policial de City Bell. Durante el procedimiento, los agentes procedieron al secuestro de los dos vehículos, que quedaron retenidos mientras se iniciaban las actuaciones correspondientes.

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El caso fue caratulado como “infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449”, lo que implica la intervención del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de La Plata. Esta instancia deberá analizar el material reunido, incluidas las imágenes de las cámaras de seguridad que capturaron el desarrollo de la picada, para determinar las sanciones o medidas que correspondan a los implicados.

Las cámaras de Seguridad del municipio registraron el momento preciso en que los autos arrancan a gran velocidad, así como las maniobras posteriores, que incluyeron sobrepasos peligrosos y cambios bruscos de carril. En los videos se observa cómo ambos vehículos recorren varios metros sin reducir la marcha, en un contexto donde el tránsito era fluido y donde cualquier error pudo haber derivado en un siniestro vial.

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El Juzgado de Faltas de la Municipalidad de La Plata será el encargado de determinar las eventuales sanciones para los dos jóvenes. Entre las medidas que podrían aplicarse figuran la inhabilitación para conducir, multas económicas y la retención definitiva de los vehículos, dependiendo de los antecedentes y la gravedad de la infracción.