Crimen y Justicia

Dos jóvenes corrían picadas ilegales y le secuestraron el auto en Mar del Plata

El seguimiento de agentes municipales y las cámaras de vigilancia permitió localizar un Fox y un Voyage que habían acelerado desde un semáforo

Una motocicleta celeste estacionada, un automóvil negro detenido y personas junto a una camioneta patrullera en una calle de noche
La Municipalidad de General Pueyrredon secuestró dos vehículos que participaron de una picada ilegal en la vía pública de Mar del Plata. (0223)
Guardar

La Policía de Mar del Plata secuestró dos autos luego de que participaran de una picada ilegal en la vía pública durante la madrugada del domingo.

La situación comenzó cuando los dos conductores detuvieron sus autos ante un semáforo en la zona de avenida Monseñor Zabala y Ayacucho. Al habilitarse el paso, los vehículos iniciaron una aceleración simultánea que fue considerada una competencia de velocidad no autorizada.

PUBLICIDAD

El seguimiento, según informó el portal del diario La Capital, derivó en un operativo coordinado entre la patrulla que detectó el hecho y el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Las cámaras municipales permitieron reconstruir el desplazamiento de los automóviles y determinar los puntos en los que finalmente fueron localizados.

Uno de los vehículos involucrados era un Volkswagen Fox, que fue detenido en la intersección de avenida Monseñor Zabala y Strobel. El segundo rodado, un Volkswagen Voyage, fue localizado posteriormente en Rizzutto y avenida Constitución.

Las interceptaciones se realizaron, por lo tanto, en dos puntos distintos de la ciudad. La distancia entre la detección inicial y los lugares donde fueron ubicados los autos requirió el trabajo conjunto entre el personal que realizaba las recorridas y el monitoreo de las cámaras.

PUBLICIDAD

Un automóvil negro y una camioneta de patrulla municipal están detenidos de noche en una calle junto a un agente y un civil
La competencia no autorizada se originó tras la aceleración simultánea de los conductores en el cruce de avenida Monseñor Zabala y Ayacucho. (0223)

A mediados del mes de agosto, dos jóvenes de La Plata fueron demorados en la localidad de City Bell luego de ser detectados por la Policía mientras circulaban a alta velocidad en el Camino Centenario. Estaban corriendo picadas.

El hecho ocurrió a la altura de Cantilo y 13 C, donde varios agentes observaron la presencia de dos vehículos que transitaban en paralelo, realizando maniobras consideradas imprudentes y peligrosas.

Horas después, un video difundido por la Municipalidad de La Plata mostró el inicio de la carrera y el trayecto completo que realizaron los involucrados, dejando en evidencia el riesgo al que expusieron tanto a sí mismos como a terceros.

El operativo policial se activó al identificar el comportamiento sospechoso de los dos vehículos, un Volkswagen Golf blanco y una Ford Ranger blanca que, según pudo constatarse, circulaba sin la patente colocada. Al interceptar ambos rodados, los efectivos solicitaron la documentación obligatoria a los conductores, quienes no pudieron acreditar la tenencia ni los registros requeridos.

Ante la falta de documentación, los jóvenes, de 24 y 27 años, fueron demorados y trasladados a la dependencia policial de City Bell. Durante el procedimiento, los agentes procedieron al secuestro de los dos vehículos, que quedaron retenidos mientras se iniciaban las actuaciones correspondientes.

El caso fue caratulado como “infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449”, lo que implica la intervención del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de La Plata. Esta instancia deberá analizar el material reunido, incluidas las imágenes de las cámaras de seguridad que capturaron el desarrollo de la picada, para determinar las sanciones o medidas que correspondan a los implicados.

Las cámaras de Seguridad del municipio registraron el momento preciso en que los autos arrancan a gran velocidad, así como las maniobras posteriores, que incluyeron sobrepasos peligrosos y cambios bruscos de carril. En los videos se observa cómo ambos vehículos recorren varios metros sin reducir la marcha, en un contexto donde el tránsito era fluido y donde cualquier error pudo haber derivado en un siniestro vial.

El Juzgado de Faltas de la Municipalidad de La Plata será el encargado de determinar las eventuales sanciones para los dos jóvenes. Entre las medidas que podrían aplicarse figuran la inhabilitación para conducir, multas económicas y la retención definitiva de los vehículos, dependiendo de los antecedentes y la gravedad de la infracción.

Temas Relacionados

Mar del PlataSeguridad vialIncautación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A tres años del crimen de un comerciante de Rosario, aumentaron la recompensa a $25 millones para dar con los asesinos

Ariel Turnaturi fue baleado durante un robo en la fiambrería Prosciutto, en Villa Gobernador Gálvez, el 18 de diciembre de 2023. La investigación busca identificar a los tres atacantes

A tres años del crimen de un comerciante de Rosario, aumentaron la recompensa a $25 millones para dar con los asesinos

Desarticularon tres bandas narco en Córdoba e incautaron más de 500 dosis de droga

En total, la FPA realizó siete allanamientos en seis puntos de venta. Producto de los operativos, detuvieron a cuatro hombres y una mujer

Desarticularon tres bandas narco en Córdoba e incautaron más de 500 dosis de droga

Manejaba en zigzag en plena ruta en Chaco y fue detenido: tenía 2,50 gramos de alcohol en sangre

El procedimiento ocurrió durante la madrugada del domingo, a la altura aproximada del kilómetro 17 de la Ruta Nacional 16

Manejaba en zigzag en plena ruta en Chaco y fue detenido: tenía 2,50 gramos de alcohol en sangre

Detuvieron a un hombre cuando intentaba robar un auto en Río Negro y descubrieron que era buscado en Tucumán

El procedimiento de efectivos de la Comisaría 6ta cerca del cruce de Brown y Mariani de la localidad de Allen

Detuvieron a un hombre cuando intentaba robar un auto en Río Negro y descubrieron que era buscado en Tucumán

Violento robo en un supermercado de La Plata: delincuentes amenazaron a un nene de 8 años

Algunos testimonios relataron que habrían usado al menor como escudo. Vecinos de la zona persiguieron al grupo y retuvieron a uno de los sospechosos. Los demás escaparon y se llevaron dinero y mercaderia

Violento robo en un supermercado de La Plata: delincuentes amenazaron a un nene de 8 años

DEPORTES

El piloto de los lentes: los problemas en la vista de la nueva estrella de la Formula 1 y qué dice el reglamento

El piloto de los lentes: los problemas en la vista de la nueva estrella de la Formula 1 y qué dice el reglamento

Jugó la Libertadores con Estudiantes, se quedó sin trabajo tras perder la visión de un ojo y salió a vender viandas: “Sigo dando pelea por mis hijos”

Qué necesita River Plate para clasificarse a la Copa Libertadores 2027: cómo lo podría ayudar Boca Juniors

7 frases de Ponzio tras el triunfo de River ante Belgrano: por qué no fue un partido perfecto y su futuro en medio de los rumores

“Puede revitalizar su carrera”: el informe sobre Mauro Icardi con “los 7 clubes europeos que lo pretenden”

TELESHOW

Lizy Tagliani sacó a la luz frente a todos las internas de MasterChef Celebrity: “Hay quilombos en el grupo”

Lizy Tagliani sacó a la luz frente a todos las internas de MasterChef Celebrity: “Hay quilombos en el grupo”

Tini Stoessel lanzó un duro descargo tras la cancelación de su show en Miami: “No se cumplieron condiciones fundamentales”

Oriana Sabatini celebró su primer Día de la Madre con Gia: “Qué privilegio que me hayas elegido”

Mirtha Legrand reapareció con una foto en familia, a 12 días de recibir el alta, por el Día de la Madre

El comunicado oficial de la productora tras la cancelación del show de Tini Stoessel en Miami

INFOBAE AMÉRICA

Las midterms del 3 de noviembre: elección o referéndum sobre el mandato del presidente Trump

Las midterms del 3 de noviembre: elección o referéndum sobre el mandato del presidente Trump

El canciller ruso viaja a Irán para impulsar una mediación ante el estancamiento de las negociaciones con Estados Unidos

Macron reconoció “fallas de previsión e inteligencia” tras las violentas protestas en Francia que dejaron 2.400 detenidos

Rubio negó una pausa en el intercambio de información con Ucrania e instó a Zelensky a “concentrarse” en poner fin a la guerra con Rusia

Canadá enfrenta un nuevo desafío separatista en Alberta, la provincia petrolera que cuestiona la gestión del Gobierno federal