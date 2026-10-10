Impactante video: motochorros armados persiguieron a toda velocidad a un conductor en plena autopista Buenos Aires-La Plata

Un motociclista equipado con casco y traje oscuro grabó cómo dos motochorros lo perseguían por la autopista durante la noche. La secuencia muestra la perspectiva del conductor en movimiento a lo largo del camino. Posteriormente, el vehículo reduce la velocidad y se detiene en el arcén junto a un agente uniformado posicionado cerca de un puente peatonal

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Escenas de tensión se vivieron esta semana en la autopista Buenos Aires-La Plata, donde dos motochorros persiguieron a toda velocidad a un motociclista para robarlo. La víctima filmó parte de la secuencia y cómo logró escapar.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo el miércoles a uno delincuentes. En el video que acompaña esta nota se observa cómo uno de los sospechosos le apuntó con un arma de fuego mientras el vehículo circulaba a gran velocidad por la traza principal de la autopista.

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La secuencia generó una situación de extrema tensión para la víctima, que fue interceptada por los delincuentes mientras manejaba por la autopista. Lejos de desistir ante la huida del conductor, los sospechosos continuaron la persecución desplazándose en moto a gran velocidad durante una distancia considerable.

Las imágenes muestran el momento en que los dos atacantes se acercaron al vehículo y lo siguieron de cerca. A uno de los ladrones se lo llega a ver con la cara descubierta.

Así fue la secuencia

Ante la amenaza, el conductor aceleró para distanciarse de los motochorros y finalmente logró dejarlos atrás, lo que le permitió escapar y evitar que el robo se concretara.

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Tras el intento de asalto, la Policía identificó y detuvo a uno de los presuntos involucrados en el hecho. Por el momento no trascendieron precisiones sobre su identidad ni sobre las circunstancias en las que se concretó el procedimiento.

Los motochorros

Quién es el detenido

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el motochorro detenido fue identificado como Lautaro Nahuel Estigarribia, de 19 años, quien fue arrestado tras un operativo de la fuerza de seguridad bonaerense en la Villa Inflamable de Dock Sud, partido de Avellaneda. Quedó acusado de robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa.

detenido por intento de robo en la autopista buenos aires-la plata

El procedimiento estuvo a cargo del Destacamento Vial Autopista. En ese sentido, las fuentes indicaron a Infobae que el joven ya tenía un pedido de captura y detención vigente en su contra por un robo simple, que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°01 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

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Con ese dato confirmado, se hizo efectiva la detención del joven, quien fue trasladado a la Comisaría Avellaneda 3ra. Ahora deberá afrontar la acusación de robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa, por lo que hizo en la autopista Buenos Aires-La Plata.

Según dijeron a este medio, Estigarribia permanece a disposición del Juzgado de Garantías de Avellaneda en calidad de detenido en las dos causas que se le imputan.