América Latina

Adolescente uruguaya apareció en Buenos Aires tras las alertas: hay un argentino 22 años mayor detenido

Camila Rodríguez, de 15 años, fue encontrada con vida y un hombre de 37 años fue arrestado. La investigación busca determinar cómo llegó al país vecino porque no quedaron registros migratorios

Búsqueda de Ayelén Rodríguez Caraballo tras la activación del Alerta Sofía
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La desaparición de Camila Ayelén Rodríguez generó misterio durante el fin de semana en Uruguay y motivó la activación de las alertas Sofía, en Argentina, y Amber, en Uruguay. La adolescente de 15 años fue encontrada con vida y en buenas condiciones en territorio argentino, adonde había llegado cruzando el puente General Artigas. La menor fue encontrada en Buenos Aires.

Informamos que Camila Ayelén Rodríguez Caraballo fue encontrada con vida y en buenas condiciones. La adolescente fue hallada en la República Argentina en el marco de la cooperación que desde un primer momento realizaron las policías de ambos países”, informó sobre la hora 15 de este domingo el Ministerio del Interior de Uruguay.

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Pero ahora se abre otro capítulo en este caso porque un hombre argentino de 37 años fue detenido.

Alerta Amber desactivada en Uruguay
Alerta Amber desactivada en Uruguay

El arresto ocurrió en Entre Ríos en la tarde de este domingo. El hombre había estado el jueves 8 de octubre en la casa de Camila Rodríguez, informó el noticiero Subrayado de Canal 10. Ese día fue a la casa familiar invitado por la hermana de la adolescente, quien explicó que conocía al argentino hace un año.

La madre de la adolescente dijo que su hija mayor la había invitado a dormir ese día. Al otro día, los padres encontraron al hombre junto a la adolescente que estuvo desaparecida el fin de semana y que es 22 años menor. En ese momento, le pidieron que se retirara. Al martes siguiente, el argentino le dijo a la hermana mayor que estaba en Buenos Aires.

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La familia contó que la adolescente no tenía amigos, no iba al liceo y ni siquiera salía de la casa. Sospechaban que este hombre argentino era la única persona con la que podía estar. Los movimientos migratorios mostraban que el hombre llegó a Uruguay el viernes 16 –el día en el que la joven desapareció– a las 07.12 de la mañana y se retiró prácticamente una hora después.

Paysandú, Uruguay
La ciudad de Paysandú, en uno de los departamentos limítrofes de Uruguay con Argentina (Ministerio de Ambiente)

Para la menor, en tanto, no se registraron ni ingresos ni egresos. Es decir, su llegada a Argentina no fue registrada oficialmente.

Según la información primaria informada por el noticiero Telemundo de Canal 12, el hombre llegó desde Argentina para esperar a la adolescente cerca de su barrio y la trasladó hasta el puente General Artigas –que une Paysandú con Colón–, que ella cruzó de forma desapercibida.

Tras ser ubicada, Camila recibió asistencia de un programa de rescate de la fiscalía argentina. Recibió apoyo psicológico y se comenzó a coordinar su reencuentro con los familiares.

El caso es investigado como una sustracción de menor de edad y eventual finalidad de explotación sexual, aunque la calificación definitiva se va a definir cuando avance la investigación. El hombre deberá ser extraditado a Uruguay.

Paysandú, Uruguay
El ingreso a la ciudad de Paysandú, en Uruguay, conocida como "La Heróica" (Sinae)

El Ministerio del Interior dará detalles de la investigación en el mediodía de este lunes.

La reacción de los padres

Tras la aparición de Camila con buen estado de salud, los padres dialogaron con el noticiero Telenoche del Canal 4 uruguayo. Ambos expresaron la alegría que les generó que la adolescente fuera encontrada. “Esperábamos lo peor pero porque aparte hay cada cosa que no se sabía ni qué iba a pasar”, comentó.

La mujer relató que la joven estaba con ese hombre, que fue quien “la llevó en el puente”. Consultado sobre si conocían a este argentino, comentó que ese dato lo revelaría la Policía de Paysandú.

“todavía estamos esperando que termine la investigación en Argentina y después la uruguaya”, comentó el padre.

“De la parte argentina no nos comunicaron cómo hicieron la investigación. Lo único que sabemos es que la encontraron en Buenos Aires y la verdad es que fue un excelente laburo. Estamos contentos por eso y después vamos a esperar que regrese”, agregó.

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