Las midterms del 3 de noviembre: elección o referéndum sobre el mandato del presidente Trump

US President Donald Trump gestures during a rally at Butler High School in Vandalia, Ohio, US, October 3, 2026. REUTERS/Nathan Howard

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El mundo entero está pendiente de lo que ocurrirá el próximo martes 3 de noviembre de 2026, cuando los estadounidenses decidirán la renovación de la totalidad de la Cámara de Representantes —435 escaños— y de aproximadamente un tercio del Senado, con 35 escaños en disputa. Estos comicios podrían cambiar el equilibrio de mayorías en el Congreso. Los estados, por su parte, suelen incorporar otras contiendas a la boleta, como elecciones para gobernador, representantes estatales, cargos judiciales y otros puestos locales. También pueden someterse a votación propuestas que modifiquen las leyes estatales.

Es importante que los ciudadanos estadounidenses, vivan o no en Estados Unidos, ejerzan su derecho al voto. De estas elecciones surgirá la composición del Poder Legislativo, que, junto con el presidente, participa en la aprobación de los planes y proyectos que marcarán el rumbo del país. En 2022, la participación electoral fue del 52,2 %, una cifra que evidencia el desafío de movilizar a los votantes en unos comicios de enorme trascendencia.

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Muchos consideran esta elección una oportunidad para expresar su apoyo —o su rechazo— a la gestión del segundo mandato del presidente Donald Trump, más allá del propósito institucional de las elecciones legislativas. Aunque el mandatario no aparecerá en la papeleta, su liderazgo, su influencia dentro del Partido Republicano y el respaldo a su gestión estarán, sin duda, en juego el próximo 3 de noviembre.

Para cualquier ciudadano de América Latina conviene entender el mecanismo básico: el Congreso de Estados Unidos aprueba leyes, presupuestos e impuestos, y puede investigar las actuaciones del Poder Ejecutivo. Si los republicanos mantienen ambas cámaras, Trump podrá impulsar su agenda con mayor fluidez. Si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes —algo históricamente frecuente para el partido que ocupa la Casa Blanca—, aumentarán los bloqueos, las negociaciones difíciles y las investigaciones. Para la oposición, también sería una oportunidad de debilitar al partido gobernante de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

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El Senado presenta un panorama distinto: sus mandatos son escalonados y solo una parte de sus escaños se somete a elección en cada ciclo, por lo que cambiar su mayoría puede resultar más difícil. En cualquier caso, el mensaje de los votantes será interpretado como una evaluación de la dirección que ha tomado el país desde enero de 2025.

Uno de los asuntos que seguramente pesará en el voto es la política migratoria. Durante la administración anterior, las detenciones de migrantes en situación irregular superaron los dos millones anuales en varios años. En 2026, las aprehensiones de la Patrulla Fronteriza habrían caído a alrededor de 137.000, cerca de un 94 % por debajo del máximo registrado en 2023. Los defensores de la política actual sostienen que se ha frenado el uso abusivo de los mecanismos migratorios y que se ha endurecido la respuesta frente a los cruces irregulares.

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El enfoque de la administración busca proyectar un mayor control fronterizo y una estrategia de largo plazo. Sus partidarios argumentan que una frontera más ordenada reduce la presión sobre los países de tránsito y limita las oportunidades de las redes criminales que explotan las rutas migratorias. Sin embargo, el impacto de estas medidas seguirá siendo objeto de debate político y humanitario.

En materia económica, el análisis es más matizado. El desempleo se mantiene relativamente bajo, en torno al 4,2 %. Estados Unidos también produce petróleo a niveles récord: más de 13,6 millones de barriles diarios en 2025, con proyecciones de alrededor de 13,8 millones para 2026. La administración ha promovido inversiones privadas en manufactura, acero, semiconductores y energía, y sus objetivos incluyen reindustrializar el país, fortalecer la seguridad energética e impulsar la economía en su conjunto.

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Al mismo tiempo, la inflación sigue siendo un punto débil. El aumento del costo de vida, en particular de los combustibles, presiona los presupuestos familiares. Las tensiones en Oriente Medio y la situación del estrecho de Ormuz añaden incertidumbre a los mercados energéticos. Para muchas familias, el problema no se mide únicamente en indicadores macroeconómicos, sino en cuánto rinde el salario al pagar la vivienda, los alimentos, el transporte y otros gastos cotidianos.

Las encuestas reflejan parte de esa frustración, especialmente en economía e inflación. Aun así, sus resultados pueden variar y no anticipan por sí solos el desenlace electoral. La historia muestra que el partido del presidente suele afrontar dificultades en las elecciones de mitad de mandato, y el malestar económico puede convertirse en un factor decisivo. La pregunta central será si los votantes consideran que el control fronterizo, la energía, la política industrial y la lucha contra el crimen organizado compensan el costo de vida que hoy preocupa a una parte importante de la población.

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En política exterior, la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos marcaron un giro de gran impacto regional. La administración presentó esa actuación como una señal de firmeza frente a regímenes vinculados, según sus argumentos, al narcotráfico y a la migración irregular masiva. La cooperación internacional bajo el llamado “Escudo de las Américas” también ha situado en primer plano la seguridad frente a los carteles y las redes de narcotráfico, con una estrategia que busca priorizar resultados concretos.

Las midterms, sin embargo, no se deciden solo por logros cuantificables. También dependen de la percepción pública, del costo de la vida y de una dinámica histórica que suele castigar al partido en el poder. Un cambio de fuerzas en la Cámara baja obligaría a negociar y podría abrir la puerta a nuevas investigaciones, aunque no borraría automáticamente las políticas ya ejecutadas en inmigración, seguridad y energía.

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Para América Latina, el interés va más allá del color partidario. Importa saber si prevalecerá una política de resultados concretos en seguridad y estabilidad, y si se mantendrá la coordinación regional, o si el nuevo equilibrio político abrirá una etapa de mayor incertidumbre en asuntos migratorios y de cooperación internacional.

En definitiva, el veredicto de las urnas revelará qué peso concede hoy la ciudadanía a cada uno de estos asuntos. El 3 de noviembre será un referéndum imperfecto, pero real, sobre si los estadounidenses consideran que la dirección tomada por la administración justifica el malestar inflacionario de corto plazo. La respuesta no dependerá únicamente de los discursos del presidente, sino de la experiencia diaria de los ciudadanos y de su expectativa sobre el futuro.

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“Las urnas no solo cuentan votos: miden la confianza de un país y ponen a prueba el rumbo de quienes lo gobiernan.”

* El autor es empresario y comentarista político ecuatoriano. Fue presidente de BanEcuador.