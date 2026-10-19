Jugó la Libertadores con Estudiantes, se quedó sin trabajo tras perder la visión de un ojo y salió a vender viandas: “Sigo dando pelea por mis hijos”

El ex jugador de Chacarita, Estudiantes de La Plata y Aldosivi, entre otros, contó los problemas de salud que sufrió en el último tiempo y el impacto que tuvieron en su trabajo

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Matías Rosso piensa que tal vez si hubiese girado el volante cuando estaba yendo camino a Mar del Plata y Nelson Vivas lo llamó para convencerlo de seguir en Estudiantes las cosas podrían ser distintas hoy. También tiene un dejo de lamento cuando piensa que quizás no debió “conformarse” con simplemente llegar al espectacular mundo del Pincha. Alguna que otra vez charló con su pareja que la realidad sería otra si hubiese hecho “tres o cuatro golcitos más”. Al fin de cuentas, la vida no le dio tiempo de ponerse a pensar demasiado en el qué hubiese sido, en el qué pasó. Una fractura de tobillo en el 2017 cuando estaba repuntando en Estudiantes de Buenos Aires marcó una especie de punto de inflexión antes de caminar sus últimos pasos por Gimnasia y Tiro de Salta. La pandemia en el inicio del 2020 cerró la puerta del fútbol definitivamente. Y tuvo que rebuscársela, salir a pelearla. De aquellos hoteles de lujo y el beneficio que permite el deporte de elite en Estudiantes a bancar la parada con changas en apenas cinco años.

Su historia, que es el reflejo de tantas otras que se desatan cuando los flashes seductores del fútbol se apagan abruptamente, tomó potencia viral por un mensaje simple en sus redes que buscaba alcanzar más clientes. “Hola gente. Bueno era para contarles un poco la situación. Estoy lamentablemente perdiendo la visión del ojo izquierdo, tengo retinopatía por la diabetes y una trombosis en el ojo. Y, bueno, ya que me quedé sin laburo. A partir de mañana voy a salir a vender sándwich en la bici. Voy andar por el centro de Rosario. Tengo dos hijos hermosos por los cuales no voy a bajar los brazos nunca”. El posteo en su cuenta con apenas 3500 seguidores giró por distintas redes. Hinchas de Estudiantes, de Chacarita y el resto de los clubes que lo vieron pasar impulsaron darle una mano. Replicar su situación para que florezca un renacer.

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“Subí esa foto con el solo hecho de contar que estaba con el tema de las viandas, porque sé que acá me conoce gente y puedo venderle. Subí la historia solamente para eso. Se hizo todo muy viral. Ahora gracias a Dios me dijeron que me van a dar una beca para hacer el curso de técnico acá en Rosario, que es algo que yo quería hacer mucho tiempo, pero tiene un costo que no lo podía hacer”, le cuenta a Infobae sobre lo que sucedió.

Tras ser diagnosticado con retinopatía y quedarse sin trabajo, publicó una storie que hizo viral su historia

En la vida de Rosso todo pasó rápido. Ese extremo picante que llegó a la 5ª división de Chacarita después de que lo vean jugar en un club del pueblo Álvarez –en las afueras de Rosario–, un año y medio más tarde ya estaba en Primera. Se ganó el cariño del Funebrero especialmente con sus recordadas actuaciones para el ascenso a la B Nacional del 2014 y arrancó el 2015 marchándose al Pincha de La Plata en un combo de venta con el arquero (hoy en Flamengo de Brasil) Agustín Rossi. Algunos minutos de Copa Libertadores, otros en el torneo local y la decisión de marcharse a Mar del Plata para buscar confianza en Aldosivi. Estudiantes de Caseros, una lesión y el retiro forzado tras pasar por Gimnasia y Tiro de Salta. En un abrir y cerrar de ojos se escurrió el sueño. Ni sabe cuándo, cómo o dónde.

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En pandemia, ya sin chances de negociar por reinsertarse en un mundo del fútbol cada vez más lejano, consiguió un trabajo en blanco en un local de Rosario. La seguridad económica consolidó un retiro forzado. “Viví en la pandemia haciendo changas nada más, sinceramente. Cuando abrió todo un poquito conseguí (un trabajo) en blanco, lindo, en el centro de Rosario. Era un poli rubro y trabajaba de cajero. Estuve cuatro años. Estaba metido en la empresa, no quería dejar eso porque cobraba el sueldo todos los meses. Me servía con el alquiler, con los chicos. No se me dio otra chance para jugar rápido en otro club. Quizás si se me daba la chance rápido seguía ligado al fútbol porque es algo que amo”, repasa sus pasos recientes.

Matías Rosso en un viaje con Estudiantes de La Plata por Copa Libertaradores (Instagram )

La decisión de abrir su corazón llegó en los últimos días. Se despertó y no veía. El diagnóstico de “retinopatía” (la principal enfermedad ocular provocada por la diabetes según la Sociedad Argentina de Oftalmología) terminó de transformar su vida. Era hora de pedir ayuda. Sin trabajo en blanco, tampoco tenía su obra social activa. “Pasó muy rápido. Me desperté y no veía del ojo izquierdo. Le dije a mi mujer: ‘Vamos a la guardia’. Me hicieron todos los estudios y me dijeron que tengo una retinopatía por la misma enfermedad (diabetes) que tengo. Me hicieron estudios y ahora tengo turno para el 27 (de octubre) para otros estudios. Vamos a ver cómo sigue todo...”, refleja desde el otro lado de la pantalla.

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La diabetes también entra en este combo relámpago. En una vida que transitó una metamorfosis en la última década. En 2015, cuando llegó a Estudiantes, le detectaron que tenía diabetes. “Empecé rápido a inyectarme con insulina y después a llevar una vida bien, cuidarme. No comer mal, descansar bien. No había drama en esa etapa porque jugaba al fútbol y, gracias a Dios, se podía vivir bien. No era que tenía que estar 12 horas en la calle trabajando. Se podía. Hoy en día es mucho más jodido. Uno está mucho en la calle. He estado hasta 12 o 13 horas por día y es muy jodido cuidarse. Ahora le estoy dando mucha más bola porque lo que me pasó con el ojo fue muy difícil”.

Rosso remarca que se quedó sin trabajo recientemente porque su última ocupación demandaba manejar un vehículo y “sinceramente” no está en condiciones de hacerlo. “Usaba un auto que me daban ellos y no puedo manejar. Se me complica un montonazo. Creo que pasan los días y se sigue complicando”. “Hoy nosotros estamos haciendo viandas. A la tarde yo veo que voy a cocinar para el otro día, lo subo a un estado de Whatsapp o de Instagram, y la gente me pide y yo se lo llevo en la bicicleta”, explica sobre la salida que encontró para vivir tras quedarse sin empleo.

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"Gracias a todos por el apoyo", publicó tras la viralización de su historia

La bola de nieve que se armó después de su publicación en redes le trajo los recuerdos de aquel futbolista que fue, si es que alguna vez se deja de serlo. Se quedó sin contrato tras su último paso por Gimnasia y Tiro de Salta, un hecho que meses más tarde se encadenó con la pandemia, y eso terminó por eyectarlo definitivamente del deporte al que se dedicó desde los 5 años.

“Muchas veces duele... El fútbol es algo muy lindo, lo disfruté muchísimo. Fueron ocho o nueve años que disfruté muchísimo. Viví de eso, que fue lo más lindo. El sueño de cualquier jugador es llegar a clubes tan grandes como llegué yo. Es muy difícil de un día para el otro tener que decir ‘esa vida se te terminó’. Tenés que salir a buscar el peso porque tengo dos hijos, un alquiler que pagar, deudas, hay que pagar cosas. Tengo mis dos hijos que están todo el tiempo ‘papi dale, papi metele’. Yo creo que sigo dando pelea por ellos”, reflexiona con la voz entrecortada al referirse a la fuerza que le dan Zoe (13 años) y Giovanni (9).

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"Solamente con el hecho de estar en Estudiantes, yo ya estaba conforme. Dije llegué acá, ya está" (Fotobaires)

Las imágenes de ese pasado bajo los reflectores lo muestran sonriente en vestuarios donde aparecen nombres como los de Juan Sánchez Miño, Leo Jara, Hilario Navarro o Carlos Auzqui por citar algunos apellidos. Aquello es un reflejo del pasado: “Nosotros vamos con el Flaco (Agustín) Rossi a Estudiantes. Fue algo muy loco: pasé de jugar B Metropolitana a jugar una copa internacional. Creo que me conformé con poco, porque si llegas a un club tan grande como Estudiantes y seguís con la mentalidad de querer seguir ganando cosas, podés hacer muchísimo. Solamente con el hecho de estar ahí, yo ya estaba conforme. Dije llegué acá, ya está”.

Mati repasa en voz alta ese camino. Dio el salto que todo jugador sueña, pero no logró sacarle el jugo. Como en la canción de Andrés Calamaro, lo aplastó ver al gigante. Viajes por el continente, hoteles de elite, una vida de lujo que muchas veces el jugador naturaliza: “Cuando estás en el mundo del fútbol, no te das cuenta de lo que estás viviendo. Sé lo que es no estar cerca y, a la vida que llevaba, es una locura, un cambio muy brusco. Pero también tenés que estar listo para ese cambio porque no queda otra que seguir”.

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En una charla reciente con su esposa, Yamila, pintó en el aire un boceto de lo que pudo ser y no fue. “Me pasó algo muy loco. No hace mucho hablaba con mi mujer y le decía: ‘Mirá si hubiese jugado, no sé, cuatro o cinco fechas más. Si hubiese hecho tres, cuatro golcitos más’. Hoy quizás sería otra la realidad, estaríamos en otro lado, viviendo de otra manera. Hoy es muy difícil el día a día. Vivís con lo justo, con lo necesario. Cosa que en el fútbol no pasa”, reconoce cuando se le propone entender cuál es el cambio más brusco cuando un jugador se aleja de los privilegios de ser parte.

Tras su estadía en Estudiantes de La Plata, tuvo un breve paso por Aldosivi (Fotobaires)

El camino, en algún momento, se bifurca. La metáfora, o tal vez no tanto, se dio en una ruta: “Te voy a contar una historia que no conté nunca... Estaba yendo para Mar del Plata, había arreglado con Aldosivi. Asumió Nelson (Vivas) en Estudiantes y él me había tenido en Reserva, porque muchas veces bajaba a jugar ahí. Me llamó para decirme a dónde estaba yendo, que iba a ser el técnico él. Le dije que tenía todo cerrado y me fui para Mar del Plata. Creo que si ese día hubiese dado la vuelta y me hubiese quedado en Estudiantes, hubiese sido todo muy diferente... Pero bueno, tomé esa decisión en ese momento”.

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El apellido de Rosso empezó a dar vueltas desde aquella storie y “mucha gente, muchos chicos que jugaron conmigo”, lo contactaron para darle apoyo. “Es algo fundamental. Uno por ahí está mal, triste, bajón por esto que está pasando. Y estos últimos días fueron una locura”, acepta mezclando una postura que alterna la cabeza gacha en lapsos breves, pero que rápidamente se muestra erguida. Como si el cuerpo le estuviese dando un mensaje a la mente. No hay espacio para rendirse. Para quedarse de rodillas. “Yo quiero seguir haciendo cosas. El tema de las viandas a mí no me jode, salir en la bici. Ojalá que se abra alguna que otra puerta. Soy un loco que hace. Tengo dos piernas y dos brazos como para seguir haciendo muchas cosas. Estoy para lo que sea”.

"Soy un loco que hace. Tengo dos piernas y dos brazos como para seguir haciendo muchas cosas. Estoy para lo que sea", dijo a Infobae