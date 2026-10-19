“Todo sigue como está planificado”: la Iglesia de Uruguay se prepara para recibir a León XIV en la fecha prevista

El Papa León XIV durante el rezo del Ángelus el 18 de octubre de 2026 (VATICAN MEDIA)

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Las declaraciones del cirujano del papa León XIV, Stefano Margaritora, renovaron el optimismo de la Iglesia Católica de Uruguay, que ratificó los planes de preparación de la visita que empieza el 6 de noviembre.

El arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, celebró en su audición dominical de Radio Oriental las declaraciones del profesional. “¡Qué bueno haber escuchado ayer al médico del papa!”, dijo. Margaritora, quien operó al papa León XIV el pasado martes 13 de octubre de un adenocarcinoma pulmonar, afirmó este sábado que “no hay motivos clínicos” para que el pontífice no realice el viaje que tiene previsto realizar por América Latina del 6 al 17 de noviembre.

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“Todo sigue como está planificado. Obviamente veremos en estos días que se concretarán cosas. Pero es muy importante”, dijo Sturla. “Todo se está planificando de un modo impresionante. Yo quedo tan contento de ver esta gente que se está moviendo”, agregó, para destacar “las ganas” que ve en los voluntarios que participan de la organización.

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, el obispo Arturo Fajardo, y el papa León XIV, en el Vaticano (Los obispos uruguayos con el papa León XIV (@DanielSturla)

El arzobispo de Montevideo también hizo referencia a la aparición del pontífice en el rezo del Ángelus de este domingo, en el mismo lugar en el que hace una semana anunciaba su enfermedad. Durante su pronunciamiento, agradeció a quienes le han deseado lo mejor por rezar por él tras su operación de cáncer y dijo que retomaría el trabajo “gradualmente”. “Quisiera agradecer a todas las personas que han estado rezando por mí durante estos días”, dijo el pontífice de 71 años a una multitud en la plaza de San Pedro.

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La semana pasada, luego de que se confirmara el tumor maligno de León XIV, Sturla dijo que creía posible que los médicos no lo dejaran venir, una visión que cambió tras los comentarios del cirujano. De hecho, había especulado con que, si se tuviera que reprogramar la visita, tendría que ser para después del verano.

La delegación vaticana arriba al estadio Centenario de Montevideo, lugar en el que León XIV estará el sábado 7 de noviembre (@iglesiauy)

La Iglesia Católica de Uruguay organizó una cadena de oración por la recuperación del papa, que consiste en rezar 3.500.000 de Ave Marías, uno por cada habitante de Uruguay. En la web Papa León Uruguay se publicó un contador de cuántas oraciones se han rezado: van cerca de dos millones. Cuando el número esté cerca de la meta, la iglesia prevé una actividad en la rambla de Montevideo para que los asistentes completen el objetivo.

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Según la agenda oficial, el papa estará tres días en Uruguay, un plazo en el que concentrará actividades que lo dejarán extenuado. Llegará el 6 de noviembre y ese mismo día tendrá un acto cívico en la Plaza Independencia, recibirá las llaves de Montevideo y tendrá una celebración en la catedral capitalina. Al otro día viaja a Paysandú, en el norte del país, y por la tarde recorrerá el barrio periférico Casavalle, irá a la Universidad Católica del Uruguay y cerrará con una celebración en el Estadio Centenario. Al día siguiente irá a Florida, a 100 kilómetros, donde está el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres.

La delegación del Vaticano en la ciudad de Florida; recorren el santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay (@iglesiauy)

Por su parte, el próximo viernes 23, a la hora 11, se habilitará el registro de las entradas para los tres eventos masivos de los que participará León XIV en Uruguay: la misa de Paysandú, la celebración del Estadio Centenario y la de Florida.

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“Hay mucha ansiedad por las entradas. Para poder estar en los mejores lugares, hay que anotarse. Quien no se anota podrá estar en la calle pero seguramente un poquito más lejos”, dijo Sturla en su audición dominical.

El registro será gratuito.

La delegación del Vaticano, preparando la visita del Papa, en el aeropuerto de Paysandú (@iglesiauy)

La iglesia uruguaya está vendiendo rifas para financiar los gastos de la llegada de León XIV. La última estimación indica que USD 1,6 millones serían recaudados a través de una rifa, en un escenario optimista. El sorteo llevará el nombre de “Una gran alegría” –el mismo de la canción oficial de la visita–, se venderán 40.000 números a 2.000 pesos uruguayos (unos USD 50). El premio principal es un departamento en un edificio ubicado en el barrio Pocitos que todavía está en construcción. Además, se sortearán 10 autos Suzuki y viajes a Roma.

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