Tiene 21 años, lo buscaban por el crimen de una mujer en Quilmes y cayó cuando se cortaba el pelo en una barbería

La DDI detuvo al joven de 21 años buscado por el homcidio

Guardar

La Policía detuvo a Dylan Jonatan Kloss, de 21 años, acusado de integrar la banda que asesinó a Zoraida Angélica Suárez Medrano, de 44, durante una violenta entradera en su casa de Ezpeleta, ocurrida en julio pasado, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Kloss fue arrestado en una barbería situada en Bahía Blanca y República de Francia, en Quilmes, luego de una vigilancia encubierta realizada en la zona. Los investigadores determinaron que el sospechoso frecuentaba el local de forma esporádica.

PUBLICIDAD

Los investigadores habían determinado su identidad tras tareas de la DDDI de Quilmes y del Grupo Táctico Operativo de la comisaría 6ª, que incluyeron el análisis de cámaras municipales de Quilmes y Berazategui.

A partir de esas imágenes, los policías identificaron un Volkswagen Gol Trend gris como el vehículo utilizado por los sospechosos. Las pericias establecieron que, después del ataque en la casa de Suárez Medrano, los acusados habrían intentado cometer otro robo en una vivienda situada en las calles 10 y 110.

El joven detenido por el homicidio de una mujer durante una entradera en Quilmes

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, en ese segundo episodio participaron cuatro hombres, mientras un quinto los aguardaba al volante. Los ocupantes huyeron luego de que las víctimas resistieran el asalto y efectuaron disparos para cubrir la fuga.

PUBLICIDAD

Los investigadores vincularon el vehículo a Cristian Alejandro Duarte, alias “El Negro”. El 10 de septiembre, durante seis allanamientos ordenados por la Justicia, Duarte fue aprehendido por portación ilegal de arma de guerra.

En esos procedimientos fueron secuestrados una pistola Browning calibre 9 mm, once municiones, el Volkswagen Gol Trend presuntamente utilizado en el hecho, un teléfono celular y ocho chapas patentes correspondientes a cuatro juegos de dominio de distintos vehículos.

Un prófugo aún libre y la causa en curso

El expediente, que está a cargo de la titular de la UFI N° 4 de Quilmes, Karina Gallo, y fue caratulado como homicidio en ocasión de robo, aún tiene a un prófugo.

PUBLICIDAD

La investigación también lo identificó como otro de los presuntos integrantes de la banda. El acusado tiene una orden de detención y, según fuentes policiales, alternaba domicilios en Berazategui.

Tiene 21 años, lo buscaban por el crimen de una mujer en Quilmes y cayó cuando se cortaba el pelo en una barbería

Con la detención de Kloss, son dos los sospechosos capturados en el marco de la causa. Los investigadores continúan con los relevamientos para localizar al fugitivo y determinar si hubo otros participantes en el homicidio.

El caso

El crimen ocurrió el 2 de julio en una vivienda de la calle Baradero al 4500, en Ezpeleta. Según la reconstrucción de la causa, cuatro hombres armados ingresaron por la parte trasera de la propiedad, vestidos con ropa oscura y chalecos similares a los del personal de transporte. “Esto es un allanamiento”, dijeron. Simulaban un procedimiento policial, indicaron las fuentes.

PUBLICIDAD

Suárez Medrano, madre de seis hijos, recibió un disparo en la axila izquierda cuando intentó defender a uno de ellos. Los atacantes escaparon con dos teléfonos celulares y una bicicleta. La mujer fue trasladada al Hospital Iriarte de Quilmes, donde ingresó a quirófano. Murió durante la madrugada del 3 de julio.

La hija de la víctima sostuvo en declaraciones a TN otra hipótesis: que su madre habría reconocido a uno de los ladrones.